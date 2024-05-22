Франция предоставит Украине очередную партию военной помощи, в том числе для защиты неба, - Генштаб

В Украину с визитом приехала делегация Вооруженных Сил Французской Республики во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Отмечается, на встрече с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем генерал Бюркар заверил в системной поддержке и солидарности в войне против Российской Федерации.

"Во время визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и совершения преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ