Франция предоставит Украине очередную партию военной помощи, в том числе для защиты неба, - Генштаб
В Украину с визитом приехала делегация Вооруженных Сил Французской Республики во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
Отмечается, на встрече с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем генерал Бюркар заверил в системной поддержке и солидарности в войне против Российской Федерации.
"Во время визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и совершения преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.
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он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.
хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.
что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"
что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".
вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
які обов'язки у ген штабу? бути спікером у мін оборони?
чим потрібен займатися начальник ген штабу? планувати операції, чи розшаркуватися в люб'язностях перед буржуями?
добре. я зачекаю.
А про свої злочини проти особового складу, масштабну корупцію, бюрократизацію управління, бойових дій з метою знищення ефективності сил оборони, системний розвал ЗСУ, дезорганізацію сформованих і злагоджених бойових бригад, про свою повну некомпетентність, безвідповідальність і узаконену безкарність не захотіли розказати?