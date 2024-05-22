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Франция предоставит Украине очередную партию военной помощи, в том числе для защиты неба, - Генштаб

Тьєрі Бюркар

В Украину с визитом приехала делегация Вооруженных Сил Французской Республики во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Отмечается, на встрече с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем генерал Бюркар заверил в системной поддержке и солидарности в войне против Российской Федерации.

"Во время визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и совершения преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Автор: 

помощь (7784) Украина (44927) Франция (3500)


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Топ комментарии
+4
путин не хочет чтобы бывшие страны ссср вступали в нато. потому что он надеется их в будущем оккупировать и восстановить ссср.

он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.

хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.

что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"

что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".

вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
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22.05.2024 08:42
+1
це замість введення військ? ******** макроша й затих. мабуть, свій гешефт отримав.
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22.05.2024 09:05
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Франції за підтримку України-черговий респект...
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22.05.2024 08:26 Ответить
путин не хочет чтобы бывшие страны ссср вступали в нато. потому что он надеется их в будущем оккупировать и восстановить ссср.

он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.

хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.

что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"

что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".

вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
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22.05.2024 08:42 Ответить
поясніть мені, в котрий раз, прошу.
які обов'язки у ген штабу? бути спікером у мін оборони?
чим потрібен займатися начальник ген штабу? планувати операції, чи розшаркуватися в люб'язностях перед буржуями?
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22.05.2024 08:53 Ответить
гриша, ти не глиба, а крихітка, бо рівень твого розвитку - дитячий садок
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22.05.2024 09:06 Ответить
а, де навчають на начальників ген штабу? у начальній школі?
добре. я зачекаю.
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22.05.2024 09:15 Ответить
це замість введення військ? ******** макроша й затих. мабуть, свій гешефт отримав.
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22.05.2024 09:05 Ответить
"ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності".
А про свої злочини проти особового складу, масштабну корупцію, бюрократизацію управління, бойових дій з метою знищення ефективності сил оборони, системний розвал ЗСУ, дезорганізацію сформованих і злагоджених бойових бригад, про свою повну некомпетентність, безвідповідальність і узаконену безкарність не захотіли розказати?
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23.05.2024 00:23 Ответить
 
 