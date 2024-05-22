Франція надасть Україні чергову партію військової допомоги, зокрема для захисту неба, - Генштаб

До України з візитом приїхала делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Зазначається, на зустрічі з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем генерал Бюркар запевнив у системній підтримці та солідарності у війні проти Російської Федерації.

"Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

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