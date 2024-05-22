Франція надасть Україні чергову партію військової допомоги, зокрема для захисту неба, - Генштаб
До України з візитом приїхала делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.
Зазначається, на зустрічі з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем генерал Бюркар запевнив у системній підтримці та солідарності у війні проти Російської Федерації.
"Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.
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он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности, для безопасности россии". поэтому лавров постоянно говорит про эту безопасность, что запад должен обеспечить безопасность россии.
хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.
что-то когда финляндия вступала в нато - они совсем не возмущались. путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"
что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".
вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
які обов'язки у ген штабу? бути спікером у мін оборони?
чим потрібен займатися начальник ген штабу? планувати операції, чи розшаркуватися в люб'язностях перед буржуями?
добре. я зачекаю.
А про свої злочини проти особового складу, масштабну корупцію, бюрократизацію управління, бойових дій з метою знищення ефективності сил оборони, системний розвал ЗСУ, дезорганізацію сформованих і злагоджених бойових бригад, про свою повну некомпетентність, безвідповідальність і узаконену безкарність не захотіли розказати?