Оборонную промышленность обезопасили от отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"
Оборонная промышленность Украины имеет автономные источники питания, поэтому она защищена от отключений электроэнергии.
Об этом в интервью УП заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Оборонная промышленность защищена от этих отключений, и она довольно часто имеет и автономные источники питания", - отметил он.
По словам Кудрицкого, "не оборонка будет страдать больше всего".
"Целью россиян в 2022-20223 годах и которую они продолжают преследовать сейчас, является полное погашение украинской энергосистемы для того, чтобы развалить тыл, а не развалить фронт", - сказал председатель правления "Укрэнерго".
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Старый зольдат
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Марина Нєчаєва #561431
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CrossFirenko
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