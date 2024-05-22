Оборонную промышленность обезопасили от отключений электроэнергии, - "Укрэнерго"

Оборонная промышленность Украины имеет автономные источники питания, поэтому она защищена от отключений электроэнергии.

Об этом в интервью УП заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Оборонная промышленность защищена от этих отключений, и она довольно часто имеет и автономные источники питания", - отметил он.

По словам Кудрицкого, "не оборонка будет страдать больше всего".

"Целью россиян в 2022-20223 годах и которую они продолжают преследовать сейчас, является полное погашение украинской энергосистемы для того, чтобы развалить тыл, а не развалить фронт", - сказал председатель правления "Укрэнерго".

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