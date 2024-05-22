Оборонну промисловість убезпечено від відключень електроенергії, - "Укренерго"

Оборонна промисловість України має автономні джерела живлення, тому вона убезпечена від відключень електроенергії.

Про це в інтерв'ю УП заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонна промисловість убезпечена від цих відключень і вона досить часто має й автономні джерела живлення", - зазначив він.

За словами Кудрицького, "не оборонка страждатиме найбільше".

"Ціллю росіян у 2022-20223 роках і яку вони продовжують переслідувати зараз є повне погашення української енергосистеми для того, щоб розвалити тил, а не розвалити фронт", - пояснив голова правління "Укренерго".

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