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Оборонну промисловість убезпечено від відключень електроенергії, - "Укренерго"

Відключення світла не вплине на оборонну промисловість

Оборонна промисловість України має автономні джерела живлення, тому вона убезпечена від відключень електроенергії.

Про це в інтерв'ю УП заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонна промисловість убезпечена від цих відключень і вона досить часто має й автономні джерела живлення", - зазначив він.

За словами Кудрицького, "не оборонка страждатиме найбільше".

"Ціллю росіян у 2022-20223 роках і яку вони продовжують переслідувати зараз є повне погашення української енергосистеми для того, щоб розвалити тил, а не розвалити фронт", - пояснив голова правління "Укренерго".

Читайте: Ця зима буде непростою, можливі відключення світла, - Кудрицький

Автор: 

енергетика (2583) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189)


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Тобто, цірки, футбольні клюби, ресторації, розважально-торговельні центри, бігборди тощо електроенерг. забезпечені! Фуф, тепер можно жити спокійно.
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22.05.2024 10:47 Відповісти
І кухні, на которих українці дрони збирають?
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22.05.2024 10:49 Відповісти
ЗНОВУ??? А це вже четверта, чи ХренЗна яка зе-лінія дутих шарів захисту вітчизняної енергетики?
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22.05.2024 10:52 Відповісти
 
 