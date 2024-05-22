Блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности противоречат регламенту Рады, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на Согласительном совете было принято решение о том, что блокирование трибуны парламента противоречит регламенту ВР. Все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, потому что они являются "деструктивными для украинского парламентаризма".
Об этом Стефанчук сказал на брифинге 22 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Інтерфакс-Україна"
"На согласительном совете мы приняли одно очень важное решение... мы решили, что блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности... противоречат регламенту Верховной Рады. Признаем необходимость дальнейшей консолидации для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины", - заявил он.
По его словам, Согласительный совет категорически осудил любые действия, препятствующие выполнению функции Верховной Рады, определенных Конституцией Украины, особенно в период полномасштабной войны России против нашего государства.
Стефанчук отметил, что Согласительный совет выразил стремление поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, дестабилизирующих деятельность украинского парламента.
Спикер парламента добавил, что решение Согласительного совета поддержали представители всех фракций и групп, кроме фракции "Европейская солидарность".
По словам Стефанчука, все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, поскольку они являются деструктивными для украинского парламентаризма, "а следовательно, и для национальной безопасности Украины".
Блокирование трибуны в ВР
Напомним, накануне, 21 мая, народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.
Нардепы "ЕС" призвали немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.
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А він, ще буде на шиї в Українців сидіти, щоб Українці його УТРИМУВАЛИ пожиттєво, як і усіх попередників-паХАРІв…
Дивна системи, я вам, добряче так, гадитиму, а ви мене, усе рівно, будете довічно утримувати!!??
Щось тут не так…??
Може, хоч вона йому мізки вправить колись
Прописана жінка, в якої нібито арендує квартиру, за яку платить
анімали кошти. Проста афера містечкового юриста.
Это Порох украл фортификацию и дроны,уже известны результаты Зелиной комиссии и да,"виноват весь мир
https://www.youtube.com/watch?v=3XiM3GLAbv0
я не зовсім розумію пихатість зелених шестірок типу Жиробаса; у випадку якоїсь нестабільності їх же скинуть просто. Був там у мафії один такий, Чечетов звався ))
А про те, що до цього він грабував людей, жодного слова.