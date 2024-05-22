Блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности противоречат регламенту Рады, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на Согласительном совете было принято решение о том, что блокирование трибуны парламента противоречит регламенту ВР. Все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, потому что они являются "деструктивными для украинского парламентаризма".

Об этом Стефанчук сказал на брифинге 22 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Інтерфакс-Україна"

"На согласительном совете мы приняли одно очень важное решение... мы решили, что блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности... противоречат регламенту Верховной Рады. Признаем необходимость дальнейшей консолидации для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины", - заявил он.

По его словам, Согласительный совет категорически осудил любые действия, препятствующие выполнению функции Верховной Рады, определенных Конституцией Украины, особенно в период полномасштабной войны России против нашего государства.

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Стефанчук отметил, что Согласительный совет выразил стремление поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, дестабилизирующих деятельность украинского парламента.

Спикер парламента добавил, что решение Согласительного совета поддержали представители всех фракций и групп, кроме фракции "Европейская солидарность".

По словам Стефанчука, все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, поскольку они являются деструктивными для украинского парламентаризма, "а следовательно, и для национальной безопасности Украины".

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Блокирование трибуны в ВР

Напомним, накануне, 21 мая, народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

Нардепы "ЕС" призвали немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.