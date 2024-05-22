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Блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности противоречат регламенту Рады, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на Согласительном совете было принято решение о том, что блокирование трибуны парламента противоречит регламенту ВР. Все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, потому что они являются "деструктивными для украинского парламентаризма".

Об этом Стефанчук сказал на брифинге 22 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Інтерфакс-Україна"

"На согласительном совете мы приняли одно очень важное решение... мы решили, что блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности... противоречат регламенту Верховной Рады. Признаем необходимость дальнейшей консолидации для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины", - заявил он.

По его словам, Согласительный совет категорически осудил любые действия, препятствующие выполнению функции Верховной Рады, определенных Конституцией Украины, особенно в период полномасштабной войны России против нашего государства.

Также смотрите: Нардепы заблокировали трибуну ВР: Требуют создания ВСК по фортификациям. ВИДЕО+ФОТО

Стефанчук отметил, что Согласительный совет выразил стремление поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, дестабилизирующих деятельность украинского парламента.

Спикер парламента добавил, что решение Согласительного совета поддержали представители всех фракций и групп, кроме фракции "Европейская солидарность".

По словам Стефанчука, все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине, должны быть прекращены, поскольку они являются деструктивными для украинского парламентаризма, "а следовательно, и для национальной безопасности Украины".

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Блокирование трибуны в ВР

Напомним, накануне, 21 мая, народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

Нардепы "ЕС" призвали немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.

Автор: 

ВР (29234) Стефанчук Руслан (656) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+34
Ось хто зерно держрезерву з'їв, щур обниковєний
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22.05.2024 16:01
+29
вспомніла мальвіна-стефанчук як ЗЄля влітку 2019-го НЕзаконно Раду розігнав
чого ж ти тоді мовчав, дохтур юриспуденції ?

ЄС зичимо успіхів в бесчінствах !
треба буде, з вулиці підтримаємо
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22.05.2024 16:09
+27
У нас термін президента суперечить Конституціїї. Це цього хряка не турбує?
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22.05.2024 16:04
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Стефанчуку, треба навколішках, просити вибачення в Українців, за свою нікчемну діяльність!!
А він, ще буде на шиї в Українців сидіти, щоб Українці його УТРИМУВАЛИ пожиттєво, як і усіх попередників-паХАРІв…
Дивна системи, я вам, добряче так, гадитиму, а ви мене, усе рівно, будете довічно утримувати!!??
Щось тут не так…??
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22.05.2024 16:58 Ответить
Стефанчук досі живе у тещі в приймах?
Може, хоч вона йому мізки вправить колись
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22.05.2024 17:02 Ответить
В цій квартирі мешка цей хряк, а тещі там аніколи не було.
Прописана жінка, в якої нібито арендує квартиру, за яку платить
анімали кошти. Проста афера містечкового юриста.
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22.05.2024 17:21 Ответить
А коли босяк керує Верховною Радою , це як називається ?
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22.05.2024 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Это Порох украл фортификацию и дроны,уже известны результаты Зелиной комиссии и да,"виноват весь мир

https://www.youtube.com/watch?v=3XiM3GLAbv0
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22.05.2024 17:13 Ответить
СЛАВА 73 % виборців України !!!
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22.05.2024 17:31 Ответить
Хрюкнула свиня
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22.05.2024 17:32 Ответить
"розхитування ситуації"
я не зовсім розумію пихатість зелених шестірок типу Жиробаса; у випадку якоїсь нестабільності їх же скинуть просто. Був там у мафії один такий, Чечетов звався ))
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22.05.2024 17:44 Ответить
А пряме управління Спікером та слугами-депутатами з ОПи відповідає регламенту?
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22.05.2024 17:49 Ответить
А виключати мікрофон опозиційному депутату можна?
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22.05.2024 18:38 Ответить
Шануйтеся, бо прийде Стефанчук і з'їсть!
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22.05.2024 18:49 Ответить
По регламенту громадянин Зеленський мусив сьогодні з картонами виходити з Банкової!
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22.05.2024 18:55 Ответить
"Блокування трибуни суперечать регламенту Верховної Ради" - Реальний свинарчук. А він що не знає, що і регламент "на паузі", бо в нас війна? І де реальний свинварчук ********** бачив і Україні Верховну Раду? Її окупували слугориги у 2019 році і перетворили у філіал офісу президента.
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22.05.2024 19:20 Ответить
Як завжди, злочинець якого спіймали на гарячому, починає свою розповідь з того моменту як отримав по пиці.
А про те, що до цього він грабував людей, жодного слова.
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22.05.2024 21:10 Ответить
Стефанчук такий юрист як і зеленський піаніст, всі закони і права крутять так шоб було комфортно прислужникам зеленського
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22.05.2024 22:37 Ответить
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