Блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності суперечать регламенту Ради, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на Погоджувальній раді було ухвалено рішення про те, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту ВР. Усі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, бо вони є "деструктивними для українського парламентаризму".

Про це Стефанчук сказав на брифінгу 22 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"На погоджувальній раді ми ухвалили одне дуже важливе рішення... ми вирішили, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради. Визнаємо необхідність подальшої консолідації для ухвалення важливих рішень, необхідних для перемоги і відновлення України", - заявив він.

За його словами, Погоджувальна рада категорично засудила будь-які дії, що перешкоджають виконанню функції Верховної Ради, визначених Конституцією України, особливо в період повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко

Стефанчук зауважив, що Погоджувальна рада висловила прагнення підтримувати згуртованість і єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність українського парламенту.

Спікер парламенту додав, що рішення Погоджувальної ради підтримали представники всіх фракцій і груп, крім фракції "Європейська солідарність".

За словами Стефанчука, усі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, оскільки вони є деструктивними для українського парламентаризму, "а отже, і для національної безпеки України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4,5 тис. грн: Законопроєкт ухвалено в першому читанні

Блокування трибуни у ВР

Нагадаємо, напередодні, 21 травня, народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Нардепи "ЄС" закликали негайно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.