УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6815 відвідувачів онлайн
Новини
5 481 115

Блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності суперечать регламенту Ради, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на Погоджувальній раді було ухвалено рішення про те, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту ВР. Усі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, бо вони є "деструктивними для українського парламентаризму".

Про це Стефанчук сказав на брифінгу 22 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"На погоджувальній раді ми ухвалили одне дуже важливе рішення... ми вирішили, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради. Визнаємо необхідність подальшої консолідації для ухвалення важливих рішень, необхідних для перемоги і відновлення України", - заявив він.

За його словами, Погоджувальна рада категорично засудила будь-які дії, що перешкоджають виконанню функції Верховної Ради, визначених Конституцією України, особливо в період повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко

Стефанчук зауважив, що Погоджувальна рада висловила прагнення підтримувати згуртованість і єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність українського парламенту.

Спікер парламенту додав, що рішення Погоджувальної ради підтримали представники всіх фракцій і груп, крім фракції "Європейська солідарність".

За словами Стефанчука, усі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, оскільки вони є деструктивними для українського парламентаризму, "а отже, і для національної безпеки України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може декриміналізувати крадіжки майна вартістю до 4,5 тис. грн: Законопроєкт ухвалено в першому читанні

Блокування трибуни у ВР

Нагадаємо, напередодні, 21 травня, народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Нардепи "ЄС" закликали негайно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Автор: 

ВР (14949) Стефанчук Руслан (758) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Ось хто зерно держрезерву з'їв, щур обниковєний
показати весь коментар
22.05.2024 16:01
+29
вспомніла мальвіна-стефанчук як ЗЄля влітку 2019-го НЕзаконно Раду розігнав
чого ж ти тоді мовчав, дохтур юриспуденції ?

ЄС зичимо успіхів в бесчінствах !
треба буде, з вулиці підтримаємо
показати весь коментар
22.05.2024 16:09
+27
У нас термін президента суперечить Конституціїї. Це цього хряка не турбує?
показати весь коментар
22.05.2024 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Стефанчуку, треба навколішках, просити вибачення в Українців, за свою нікчемну діяльність!!
А він, ще буде на шиї в Українців сидіти, щоб Українці його УТРИМУВАЛИ пожиттєво, як і усіх попередників-паХАРІв…
Дивна системи, я вам, добряче так, гадитиму, а ви мене, усе рівно, будете довічно утримувати!!??
Щось тут не так…??
показати весь коментар
22.05.2024 16:58 Відповісти
Стефанчук досі живе у тещі в приймах?
Може, хоч вона йому мізки вправить колись
показати весь коментар
22.05.2024 17:02 Відповісти
В цій квартирі мешка цей хряк, а тещі там аніколи не було.
Прописана жінка, в якої нібито арендує квартиру, за яку платить
анімали кошти. Проста афера містечкового юриста.
показати весь коментар
22.05.2024 17:21 Відповісти
А коли босяк керує Верховною Радою , це як називається ?
показати весь коментар
22.05.2024 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Это Порох украл фортификацию и дроны,уже известны результаты Зелиной комиссии и да,"виноват весь мир

https://www.youtube.com/watch?v=3XiM3GLAbv0
показати весь коментар
22.05.2024 17:13 Відповісти
СЛАВА 73 % виборців України !!!
показати весь коментар
22.05.2024 17:31 Відповісти
Хрюкнула свиня
показати весь коментар
22.05.2024 17:32 Відповісти
"розхитування ситуації"
я не зовсім розумію пихатість зелених шестірок типу Жиробаса; у випадку якоїсь нестабільності їх же скинуть просто. Був там у мафії один такий, Чечетов звався ))
показати весь коментар
22.05.2024 17:44 Відповісти
А пряме управління Спікером та слугами-депутатами з ОПи відповідає регламенту?
показати весь коментар
22.05.2024 17:49 Відповісти
А виключати мікрофон опозиційному депутату можна?
показати весь коментар
22.05.2024 18:38 Відповісти
Шануйтеся, бо прийде Стефанчук і з'їсть!
показати весь коментар
22.05.2024 18:49 Відповісти
По регламенту громадянин Зеленський мусив сьогодні з картонами виходити з Банкової!
показати весь коментар
22.05.2024 18:55 Відповісти
"Блокування трибуни суперечать регламенту Верховної Ради" - Реальний свинарчук. А він що не знає, що і регламент "на паузі", бо в нас війна? І де реальний свинварчук ********** бачив і Україні Верховну Раду? Її окупували слугориги у 2019 році і перетворили у філіал офісу президента.
показати весь коментар
22.05.2024 19:20 Відповісти
Як завжди, злочинець якого спіймали на гарячому, починає свою розповідь з того моменту як отримав по пиці.
А про те, що до цього він грабував людей, жодного слова.
показати весь коментар
22.05.2024 21:10 Відповісти
Стефанчук такий юрист як і зеленський піаніст, всі закони і права крутять так шоб було комфортно прислужникам зеленського
показати весь коментар
22.05.2024 22:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 