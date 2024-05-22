Предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, акцент делается на овладении технологиями и домедицинской помощи, - "слуга народа" Грищук
Верховная Рада 22 мая приняла закон №11092, касающийся улучшения начальной общевойсковой подготовки. Он предусматривает, что предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики школ, как и другие обязательные предметы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава подкомитета образования в течение жизни и внешкольного образования и адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС Комитета образования, науки и инноваций, депутат от "Слуги народа" Роман Грищук:
"Сейчас Министерство образования и науки Украины вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым проводит масштабную реформу школьного предмета "Защита Украины". Принятым Законом внедряется понятие "начальная общевойсковая подготовка", что открывает Кабинету Министров возможность в постановлениях убрать разделение в классах на изучение этого предмета. То есть предмет "Защита Украины" должны изучать все ученики, так же как математику или украинский язык", - написал он.
Что будут изучать на уроках "Защита Украины"
"Важнейшие изменения в содержании предмета. Убираем строевую подготовку и добавляем более практические навыки: информационная безопасность, домедицинская помощь, дроны", - отметил Грищук.
По его словам, выделили 1,74 млрд на обустройство центров "Защита Украины" в школах. Это на интерактивные тиры и оборудование для домедицинской помощи, ремонты классов.
Также планируется для преподавания привлекать ветеранов, которые готовы будут работать в школе.
Что предлагается в законе?
Согласно закону, вводится начальная общевойсковая подготовка вместо допризывной.
Как отмечается, начальная общевойсковая подготовка проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.
Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания.
Сейчас новые программы по дисциплине разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.
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треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
Це все включається у даний предмет.
сьорбай Боржом і не скавчи