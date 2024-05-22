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Предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, акцент делается на овладении технологиями и домедицинской помощи, - "слуга народа" Грищук

Предмет

Верховная Рада 22 мая приняла закон №11092, касающийся улучшения начальной общевойсковой подготовки. Он предусматривает, что предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики школ, как и другие обязательные предметы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава подкомитета образования в течение жизни и внешкольного образования и адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС Комитета образования, науки и инноваций, депутат от "Слуги народа" Роман Грищук:

"Сейчас Министерство образования и науки Украины вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым проводит масштабную реформу школьного предмета "Защита Украины". Принятым Законом внедряется понятие "начальная общевойсковая подготовка", что открывает Кабинету Министров возможность в постановлениях убрать разделение в классах на изучение этого предмета. То есть предмет "Защита Украины" должны изучать все ученики, так же как математику или украинский язык", - написал он.

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Что будут изучать на уроках "Защита Украины"

"Важнейшие изменения в содержании предмета. Убираем строевую подготовку и добавляем более практические навыки: информационная безопасность, домедицинская помощь, дроны", - отметил Грищук.

По его словам, выделили 1,74 млрд на обустройство центров "Защита Украины" в школах. Это на интерактивные тиры и оборудование для домедицинской помощи, ремонты классов.

Также планируется для преподавания привлекать ветеранов, которые готовы будут работать в школе.

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Что предлагается в законе?

Согласно закону, вводится начальная общевойсковая подготовка вместо допризывной.

Как отмечается, начальная общевойсковая подготовка проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания.

Сейчас новые программы по дисциплине разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.

Автор: 

защита (184) школа (3012) подготовка (225) Роман Грищук (7)


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Топ комментарии
+3
треба було вводити ще з 14-го року
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22.05.2024 18:43
+3
Предмет - "Захист України" - то першочергово від гнід зелених. А не розборка/зборка АК-74, кидання гранат та домедична допомога.
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22.05.2024 18:48
+2
тільки розбирання то для кацапів

треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
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22.05.2024 18:44
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Захист,чи проїбали?Гроші виділить і ********-головний напрямок,все інше то неважливо
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22.05.2024 18:38 Ответить
Хм, так старшокласники давно вправляються в розбиранні автомата
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22.05.2024 18:42 Ответить
тільки розбирання то для кацапів

треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
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22.05.2024 18:44 Ответить
Краще опанування керування дронами. "Тактичного страйкболу" на фронті не дуже багато.
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22.05.2024 19:11 Ответить
треба було вводити ще з 14-го року
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22.05.2024 18:43 Ответить
Предмет - "Захист України" - то першочергово від гнід зелених. А не розборка/зборка АК-74, кидання гранат та домедична допомога.
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22.05.2024 18:48 Ответить
" інформаційна безпека, домедична допомога, дрони Джерело: "

Це все включається у даний предмет.
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22.05.2024 19:12 Ответить
Від зелених гнід немає.
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22.05.2024 19:46 Ответить
Запізно "пити боржомі".
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22.05.2024 18:49 Ответить
скоріше тобі бошку відстрелять, чим у нас нирки відваляться, кацапчик

сьорбай Боржом і не скавчи
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22.05.2024 19:02 Ответить
Захищати, як Слуги Народу - колаборанти, зрадники та мародери?
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22.05.2024 18:59 Ответить
Це те саме, що "Гражданская оборона" у школах Совка? Застала у дитинстві.
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22.05.2024 19:06 Ответить
Вона за Совітів мала назву НВП - "Начальная воєнная подготовка " в 9-10 класах.
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22.05.2024 22:05 Ответить
Якщо це пропагують "слугориги", то точно діти будуть вивчати героїзм Херпіду,єлдака і абдристовича, як вони вкравши один гранатомет, харчуючись мівіною відбили атаки ворога на місто Київ... і головне ні слова про асфальт, про знищення ракетних програм, розмінування мінних полів, відвід військ, шашдики, висміювання захвдних розвідок, які попереджали про напад та інше.
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22.05.2024 19:08 Ответить
А який предмет замість "Захисту України" будуть вивчати діти панів з підпанками?
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22.05.2024 19:24 Ответить
більшість навчається у приватних школах або за кордоном
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22.05.2024 19:38 Ответить
 
 