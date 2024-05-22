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Предмет "Захист України" вивчатимуть усі учні, акцент робиться на опануванні технологій і домедичній допомозі, - "слуга народу" Грищук

Предмет

Верховна Рада 22 травня ухвалила закон №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки. Він передбачає, що предмет "Захист України" будуть вивчати всі учні шкіл, як й інші обов’язкові предмети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова підкомітету освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права ЄС Комітету освіти, науки та інновацій, депутат від "Слуги народу" Роман Грищук:

"Зараз Міністерство освіти і науки України разом із Віцепрем’єром Михайлом Федоровим проводить масштабну реформу шкільного предмету "Захист України". Прийнятим Законом упроваджується поняття "початкова загальновійськова підготовка", що відкриває Кабінету Міністрів можливість у постановах прибрати розділення у класах на вивчення цього предмету. Тобто "Захист України" мають вивчати всі учні, так само як математику чи українську мову", - написав він.

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Що вивчатимуть на уроках "Захист України"

"Найважливіші зміни в змісті предмета. Прибираємо стройову підготовку і додаємо більш практичні навички: інформаційна безпека, домедична допомога, дрони", - зауважив.

За словами Грищука, виділили 1,74 млрд на облаштування центрів "Захист України в школах. Це на інтерактивні тири і обладнання для домедичної допомоги, ремонти класів.

Також планується для викладання залучати ветеранів, які готові будуть працювати в школі.

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Що пропонується в законі?

Згідно з законом, запроваджується початкова загальновійськова підготовка замість допризовної.

Як зазначається, початкова загальновійськова підготовка проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання.

Наразі нові програми із дисципліни розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.

Автор: 

захист (157) школа (2205) підготовка (180) Роман Грищук (8)


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Топ коментарі
+3
треба було вводити ще з 14-го року
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22.05.2024 18:43
+3
Предмет - "Захист України" - то першочергово від гнід зелених. А не розборка/зборка АК-74, кидання гранат та домедична допомога.
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22.05.2024 18:48
+2
тільки розбирання то для кацапів

треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
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22.05.2024 18:44
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Захист,чи проїбали?Гроші виділить і ********-головний напрямок,все інше то неважливо
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22.05.2024 18:38 Відповісти
Хм, так старшокласники давно вправляються в розбиранні автомата
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22.05.2024 18:42 Відповісти
тільки розбирання то для кацапів

треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
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22.05.2024 18:44 Відповісти
Краще опанування керування дронами. "Тактичного страйкболу" на фронті не дуже багато.
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22.05.2024 19:11 Відповісти
треба було вводити ще з 14-го року
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22.05.2024 18:43 Відповісти
Предмет - "Захист України" - то першочергово від гнід зелених. А не розборка/зборка АК-74, кидання гранат та домедична допомога.
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22.05.2024 18:48 Відповісти
" інформаційна безпека, домедична допомога, дрони Джерело: "

Це все включається у даний предмет.
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22.05.2024 19:12 Відповісти
Від зелених гнід немає.
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22.05.2024 19:46 Відповісти
Запізно "пити боржомі".
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22.05.2024 18:49 Відповісти
скоріше тобі бошку відстрелять, чим у нас нирки відваляться, кацапчик

сьорбай Боржом і не скавчи
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22.05.2024 19:02 Відповісти
Захищати, як Слуги Народу - колаборанти, зрадники та мародери?
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22.05.2024 18:59 Відповісти
Це те саме, що "Гражданская оборона" у школах Совка? Застала у дитинстві.
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22.05.2024 19:06 Відповісти
Вона за Совітів мала назву НВП - "Начальная воєнная подготовка " в 9-10 класах.
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22.05.2024 22:05 Відповісти
Якщо це пропагують "слугориги", то точно діти будуть вивчати героїзм Херпіду,єлдака і абдристовича, як вони вкравши один гранатомет, харчуючись мівіною відбили атаки ворога на місто Київ... і головне ні слова про асфальт, про знищення ракетних програм, розмінування мінних полів, відвід військ, шашдики, висміювання захвдних розвідок, які попереджали про напад та інше.
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22.05.2024 19:08 Відповісти
А який предмет замість "Захисту України" будуть вивчати діти панів з підпанками?
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22.05.2024 19:24 Відповісти
більшість навчається у приватних школах або за кордоном
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22.05.2024 19:38 Відповісти
 
 