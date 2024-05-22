Предмет "Захист України" вивчатимуть усі учні, акцент робиться на опануванні технологій і домедичній допомозі, - "слуга народу" Грищук
Верховна Рада 22 травня ухвалила закон №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки. Він передбачає, що предмет "Захист України" будуть вивчати всі учні шкіл, як й інші обов’язкові предмети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова підкомітету освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права ЄС Комітету освіти, науки та інновацій, депутат від "Слуги народу" Роман Грищук:
"Зараз Міністерство освіти і науки України разом із Віцепрем’єром Михайлом Федоровим проводить масштабну реформу шкільного предмету "Захист України". Прийнятим Законом упроваджується поняття "початкова загальновійськова підготовка", що відкриває Кабінету Міністрів можливість у постановах прибрати розділення у класах на вивчення цього предмету. Тобто "Захист України" мають вивчати всі учні, так само як математику чи українську мову", - написав він.
Що вивчатимуть на уроках "Захист України"
"Найважливіші зміни в змісті предмета. Прибираємо стройову підготовку і додаємо більш практичні навички: інформаційна безпека, домедична допомога, дрони", - зауважив.
За словами Грищука, виділили 1,74 млрд на облаштування центрів "Захист України в школах. Це на інтерактивні тири і обладнання для домедичної допомоги, ремонти класів.
Також планується для викладання залучати ветеранів, які готові будуть працювати в школі.
Що пропонується в законі?
Згідно з законом, запроваджується початкова загальновійськова підготовка замість допризовної.
Як зазначається, початкова загальновійськова підготовка проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.
Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання.
Наразі нові програми із дисципліни розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.
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треба вводити тактичний страйкбол із моделями АК
Це все включається у даний предмет.
сьорбай Боржом і не скавчи