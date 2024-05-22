В нескольких областях Украины и Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

В северо-восточных областях Украины и на юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.

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Через 43 минуты прозвучал отбой.