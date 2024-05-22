В нескольких областях Украины и Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
В северо-восточных областях Украины и на юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.
Через 43 минуты прозвучал отбой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мгм...
А зліт ворожого літака - це загроза аеродинаміки.