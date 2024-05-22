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У кількох областях України та Києві оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)

тривога

У північно-східних областях України та півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Небезпека тривала 43 хвилини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.

Також у відомстві повідомили про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку.

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Через 43 хвилини пролунав відбій.

Автор: 

Повітряні сили (2616) повітряна тривога (909)


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оголошено тривогу через загрозу балістики

Мгм...
А зліт ворожого літака - це загроза аеродинаміки.
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22.05.2024 19:53 Відповісти
Ты не был под баллистикой хотя-бы в 500 метрах
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22.05.2024 20:47 Відповісти
 
 