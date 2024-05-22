У кількох областях України та Києві оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)
У північно-східних областях України та півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Небезпека тривала 43 хвилини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.
Також у відомстві повідомили про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку.
Через 43 хвилини пролунав відбій.
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Мгм...
А зліт ворожого літака - це загроза аеродинаміки.