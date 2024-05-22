РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11797 посетителей онлайн
Новости
5 001 6

Украинские разработчики представили IT-сообществу боевую систему DELTA на конференции DOU Day 2024

розробники системи DELTA

Разработчики презентовали боевую систему DELTА на ІТ-конференции DOU Day 2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Представители Центра инноваций Министерства обороны майор Артем Мартыненко и майор Сергей Загрийчук поделились уникальным опытом разработки MilTech продуктов.

Среди вызовов, стоящих перед DELTA с началом полномасштабного вторжения, - переезд в облачные ресурсы из-за физического уничтожения дата-центров россиянами, масштабирование системы и противостояние крупнейшим кибератакам.

Разработчики рассказали об экосистеме продуктов DELTA и последних инновационных сервисах, которые оцифровывают стандарты НАТО для планирования операций. Отдельный интерес вызвала технология DroneID - интеграция отечественных дронов в систему.

Читайте также: Более 1 млн человек авторизовалось в "Резерв+", 700 тыс. уже обновили данные, - Минобороны

Справочно: DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

Автор: 

Минобороны (9306) диджитализация (221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Україні дуже розумні і фахові люди, а президент невіглас
показать весь комментарий
22.05.2024 21:26 Ответить
О, то вже вся інфа буде *уйлу передаватися одним натиском пальця
показать весь комментарий
22.05.2024 21:43 Ответить
Чи може він протистояти планерним бомбам російської армії
показать весь комментарий
22.05.2024 22:13 Ответить
Хто "він"? 🤡
показать весь комментарий
23.05.2024 03:10 Ответить
 
 