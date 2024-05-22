Украинские разработчики представили IT-сообществу боевую систему DELTA на конференции DOU Day 2024

Разработчики презентовали боевую систему DELTА на ІТ-конференции DOU Day 2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Представители Центра инноваций Министерства обороны майор Артем Мартыненко и майор Сергей Загрийчук поделились уникальным опытом разработки MilTech продуктов.

Среди вызовов, стоящих перед DELTA с началом полномасштабного вторжения, - переезд в облачные ресурсы из-за физического уничтожения дата-центров россиянами, масштабирование системы и противостояние крупнейшим кибератакам.

Разработчики рассказали об экосистеме продуктов DELTA и последних инновационных сервисах, которые оцифровывают стандарты НАТО для планирования операций. Отдельный интерес вызвала технология DroneID - интеграция отечественных дронов в систему.

Читайте также: Более 1 млн человек авторизовалось в "Резерв+", 700 тыс. уже обновили данные, - Минобороны

Справочно: DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.