Украинские разработчики представили IT-сообществу боевую систему DELTA на конференции DOU Day 2024
Разработчики презентовали боевую систему DELTА на ІТ-конференции DOU Day 2024.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Представители Центра инноваций Министерства обороны майор Артем Мартыненко и майор Сергей Загрийчук поделились уникальным опытом разработки MilTech продуктов.
Среди вызовов, стоящих перед DELTA с началом полномасштабного вторжения, - переезд в облачные ресурсы из-за физического уничтожения дата-центров россиянами, масштабирование системы и противостояние крупнейшим кибератакам.
Разработчики рассказали об экосистеме продуктов DELTA и последних инновационных сервисах, которые оцифровывают стандарты НАТО для планирования операций. Отдельный интерес вызвала технология DroneID - интеграция отечественных дронов в систему.
Справочно: DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль