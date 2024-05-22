Українські розробники представили IT-спільноті бойову систему DELTA на конференції DOU Day 2024

Розробники презентували бойову систему DELTА на ІТ-конференції DOU Day 2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Представники Центру інновацій Міністерства оборони майор Артем Мартиненко та майор Сергій Загрійчук поділилися унікальним досвідом розробки MilTech продуктів.

Серед викликів, що постали перед DELTA з початком повномасштабного вторгнення, – переїзд в хмарні ресурси через фізичні знищення дата-центрів росіянами, масштабування системи та протистояння найбільшим кібератакам.

Розробники розповіли про екосистему продуктів DELTA та останні інноваційні сервіси, які оцифровують стандарти НАТО для планування операцій. Окремий інтерес викликала технологія DroneID — інтеграція вітчизняних дронів в систему.

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Довідково: DELTA — це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.