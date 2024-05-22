УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7425 відвідувачів онлайн
Новини
5 001 6

Українські розробники представили IT-спільноті бойову систему DELTA на конференції DOU Day 2024

розробники системи DELTA

Розробники презентували бойову систему DELTА на ІТ-конференції DOU Day 2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Представники Центру інновацій Міністерства оборони майор Артем Мартиненко та майор Сергій Загрійчук поділилися унікальним досвідом розробки MilTech продуктів.

Серед викликів, що постали перед DELTA з початком повномасштабного вторгнення, – переїзд в хмарні ресурси через фізичні знищення дата-центрів росіянами, масштабування системи та протистояння найбільшим кібератакам.

Розробники розповіли про екосистему продуктів DELTA та останні інноваційні сервіси, які оцифровують стандарти НАТО для планування операцій. Окремий інтерес викликала технологія DroneID — інтеграція вітчизняних дронів в систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони запустило онлайн-платформу з дерегуляції: Допоможе підвищити ефективність процесів

Довідково: DELTA — це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.

Автор: 

Міноборони (7334) диджиталізація (275)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні дуже розумні і фахові люди, а президент невіглас
показати весь коментар
22.05.2024 21:26 Відповісти
О, то вже вся інфа буде *уйлу передаватися одним натиском пальця
показати весь коментар
22.05.2024 21:43 Відповісти
Чи може він протистояти планерним бомбам російської армії
показати весь коментар
22.05.2024 22:13 Відповісти
Хто "він"? 🤡
показати весь коментар
23.05.2024 03:10 Відповісти
 
 