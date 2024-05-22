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Новости
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Украина строит флот за пределами Азово-Черноморского региона, - Плетенчук

Україна розбудовує свій флот

Украинский флот продолжает развиваться за пределами Азово-Черноморского региона, например, в Великобритании.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учения проходят по месту нахождения кораблей. Это позволяет безопасно подготовить наши экипажи и сразу пройти обучение у наших партнеров", - заявил он.

Он подчеркнул, что Украина не является страной без флота.

"Когда-то так считали наши противники, это было их большой ошибкой. Развитие флота - это всегда длительный и сложный процесс, особенно когда во время этого развития надо переходить на другие системы вооружения, другие корабли стран НАТО. Это новая для нас система корабельной службы", - пояснил спикер.

Он добавил, что такие сложные системы, как корабли, осваиваются достаточно долго.

"И перевооружение кораблей происходит так же долго, потому что корабль - это самая сложная вооруженная система в любой армии мира. Экипаж корабля - это несколько десятков, иногда сотен, людей, которые должны работать как единый механизм", - резюмировал он.

Читайте также: Уничтоженный Силами обороны российский корабль "Циклон" не запустил ни одной крылатой ракеты за свое существование, - Плетенчук

Автор: 

флот (808) Плетенчук Дмитрий (165)


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Топ комментарии
+25
Ракет потрібні як повітря, не будуються, а флот який нам погоди не побудує, від слова взагалі, будують, що за цирк.
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22.05.2024 21:34
+19
І нахріна воно нам зараз, коли сама доля країни знаходиться під питанням?!
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22.05.2024 21:22
+13
Цікава многоходовочка по збереженню адміралів та їх діточок від фронту?
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22.05.2024 22:00
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До зебілів ще не дійшло, що настала ера дронів, в тому числі і морських. Кораблікі і танчікі стали мішенями, і їхня користь зводиться до мінімуму. або взагалі ніяка, при достатній кількості дронів у супротивника.
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22.05.2024 21:52 Ответить
І нахріна воно нам зараз, коли сама доля країни знаходиться під питанням?!
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22.05.2024 21:22 Ответить
Только две, п настоящему великие страны, США и Украина могут держать свои флота вдали от своих берегов
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22.05.2024 21:54 Ответить
Флот розбудовують? Чи мореманів навчають?
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22.05.2024 21:22 Ответить
Всі його кораблики разом з навченими екіпажами відправлять на дно крабів годувати пару ракет ! Так каже цей адмірал, бо йому посада важлива, а не ДОЦІЛЬНІСТЬ для країни. Рухомі цілі для ворога - це шанс урівняти свої успіхи з українськими.
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22.05.2024 21:34 Ответить
Ракет потрібні як повітря, не будуються, а флот який нам погоди не побудує, від слова взагалі, будують, що за цирк.
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22.05.2024 21:34 Ответить
Хочешь разорить страну, подари ей броненосец, вариант белого слона
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22.05.2024 21:56 Ответить
авіаносець адмірал кузнєцов
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23.05.2024 06:12 Ответить
А як інакше Владивостоку погрожувати?
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22.05.2024 22:00 Ответить
Навіщо флот. Зєдя в 2021 купив британський льодокол, буде мінами закидувать Фінську затоку і пускать торпеди по Кронштадту
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23.05.2024 06:26 Ответить
и вкатают тот флот в асфальт...............................................
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22.05.2024 21:39 Ответить
Сюр якийсь!
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22.05.2024 21:41 Ответить
Розбудовують? Чи все таки ''отримують зі всіх сторін''? (Знайома фраза, знайомого ''тєла'')
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22.05.2024 21:46 Ответить
Будемо відбивати в кацапів Нову Землю чи Таймир?
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22.05.2024 21:52 Ответить
Это мысль. Подкрасться сзади и засадить России в ан Сахалин
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22.05.2024 21:58 Ответить
Зелений Клин. Колишня слава генерала Хрещатицького не дає спокою зависному лідору Жарт
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23.05.2024 06:27 Ответить
в новій зеландії?
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22.05.2024 21:54 Ответить
Цікава многоходовочка по збереженню адміралів та їх діточок від фронту?
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22.05.2024 22:00 Ответить
Ваабщє геніальна.
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22.05.2024 22:26 Ответить
Ну дуже дотепний ростроль попався. Довго готувався ?
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23.05.2024 00:12 Ответить
А ти довго вигадував "аргумент" проти?
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23.05.2024 00:45 Ответить
Так ти в них перший хлопець на селі, самий смішний троль на фермі?
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23.05.2024 01:11 Ответить
Зрозуміло - взагалі НЕ вигадував аргументів, звичайний зе-тупий-троль, який може тільки лайном кидатися.
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23.05.2024 01:39 Ответить
А потім з Балтики - як втулим по рашці - може
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22.05.2024 22:02 Ответить
Колись в 1917 на Балтфлоті українці моряки могли підняти прапор на багатьох кораблях. Але після наказу Петлюри про прибуття в УНР з всіх частин імперії, Врємєнноє правітєльство і їх вороги більшовики всіляко почали гальмувати це, втиху заарештували і обеззброїли екіпажі, і врешті український прапор підняли тільки на крейсері Світлана- двойнику Аврори. Але відбути в Одесу він не встиг- більшовики своєю пропагандою загітували команду і потім розігнали.
Приблизно те саме сталось з українцями віцськових частин Сибіру і інших частин імперії. Тільки на Кубані (Микола Рябовол) і далекому Сході (генерал Хрещатицькиц) були попитки організувати військо і державне управління. Але довіра до союзу з білогвардійцями виявилась для них фатальною.
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23.05.2024 06:33 Ответить
Штаб со всеми "адмиралами" уже переехал в ВБ?
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22.05.2024 22:04 Ответить
Це для кого чи для чого?
Накуа зараз ці корита, коли фортифікацій немає?
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22.05.2024 22:09 Ответить
Тепер маємо морське шапіто...
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22.05.2024 22:14 Ответить
тьфу
А я подумав фортифікації імені хІріла тімаШенкі
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22.05.2024 22:14 Ответить
Таємно як в Зоряних війнах будується ЗЕ-падлалодка. Яка колись неочікувано випірне у Москві-ріці і буде бамбіть Крємль.
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22.05.2024 22:23 Ответить
Не видавайте державну таємницю!
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22.05.2024 23:13 Ответить
Хароше життя теж розбудовується деякими українцями за межами держави!
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22.05.2024 22:23 Ответить
Хех, я чомусь подумав що мова буде про розбудову безпілотного флоту десь у тихоокеанському регіоні
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22.05.2024 23:47 Ответить
Зараз кораблі - це ніщо. Навіщо тратити гроші на цей непотріб?
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23.05.2024 04:15 Ответить
Кораблі потрібні хоча б для того, нанести з моря удар по Уренгойських родовищах нафти.
Ніхто крім нас робити це не збирається.
Добре, якщо дадуть відповідні ракети.
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23.05.2024 10:54 Ответить
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:40 Ответить
 
 