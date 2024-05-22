Украина строит флот за пределами Азово-Черноморского региона, - Плетенчук
Украинский флот продолжает развиваться за пределами Азово-Черноморского региона, например, в Великобритании.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учения проходят по месту нахождения кораблей. Это позволяет безопасно подготовить наши экипажи и сразу пройти обучение у наших партнеров", - заявил он.
Он подчеркнул, что Украина не является страной без флота.
"Когда-то так считали наши противники, это было их большой ошибкой. Развитие флота - это всегда длительный и сложный процесс, особенно когда во время этого развития надо переходить на другие системы вооружения, другие корабли стран НАТО. Это новая для нас система корабельной службы", - пояснил спикер.
Он добавил, что такие сложные системы, как корабли, осваиваются достаточно долго.
"И перевооружение кораблей происходит так же долго, потому что корабль - это самая сложная вооруженная система в любой армии мира. Экипаж корабля - это несколько десятков, иногда сотен, людей, которые должны работать как единый механизм", - резюмировал он.
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анСахалин
Приблизно те саме сталось з українцями віцськових частин Сибіру і інших частин імперії. Тільки на Кубані (Микола Рябовол) і далекому Сході (генерал Хрещатицькиц) були попитки організувати військо і державне управління. Але довіра до союзу з білогвардійцями виявилась для них фатальною.
Накуа зараз ці корита, коли фортифікацій немає?
А я подумав фортифікації імені хІріла тімаШенкі
Ніхто крім нас робити це не збирається.
Добре, якщо дадуть відповідні ракети.
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html