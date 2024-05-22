Украина строит флот за пределами Азово-Черноморского региона, - Плетенчук

Украинский флот продолжает развиваться за пределами Азово-Черноморского региона, например, в Великобритании.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учения проходят по месту нахождения кораблей. Это позволяет безопасно подготовить наши экипажи и сразу пройти обучение у наших партнеров", - заявил он.

Он подчеркнул, что Украина не является страной без флота.

"Когда-то так считали наши противники, это было их большой ошибкой. Развитие флота - это всегда длительный и сложный процесс, особенно когда во время этого развития надо переходить на другие системы вооружения, другие корабли стран НАТО. Это новая для нас система корабельной службы", - пояснил спикер.

Он добавил, что такие сложные системы, как корабли, осваиваются достаточно долго.

"И перевооружение кораблей происходит так же долго, потому что корабль - это самая сложная вооруженная система в любой армии мира. Экипаж корабля - это несколько десятков, иногда сотен, людей, которые должны работать как единый механизм", - резюмировал он.

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