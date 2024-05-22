Україна розбудовує флот за межами Азово-Чорноморського регіону, - Плетенчук
Український флот продовжує розбудовуватись за межами Азово-Чорноморського регіону, наприклад, у Великій Британії.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навчання відбуваються за місцем знаходженням кораблів. Це дозволяє безпечно підготувати наші екіпажі і одразу пройти навчання у наших партнерів", - заявив він.
Він наголосив, що Україна не є країною без флоту.
"Колись так вважали наші противники, це було їхньою великою помилкою. Розбудова флоту - це завжди довготривалий і складний процес, особливо коли під час цієї розбудови треба переходити на інші системи озброєння, інші кораблі країн НАТО. Це нова для нас система корабельної служби", - пояснив речник.
Він додав, що такі складні системи, як кораблі, опановуються досить довго.
"І переозброєння кораблів відбувається так само довго, тому що корабель - це найскладніша збройна система у будь-якій армії світу. Екіпаж корабля – це кілька десятків, інколи сотень, людей, які мають працювати як єдиний механізм", – резюмував він.
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анСахалин
Приблизно те саме сталось з українцями віцськових частин Сибіру і інших частин імперії. Тільки на Кубані (Микола Рябовол) і далекому Сході (генерал Хрещатицькиц) були попитки організувати військо і державне управління. Але довіра до союзу з білогвардійцями виявилась для них фатальною.
Накуа зараз ці корита, коли фортифікацій немає?
А я подумав фортифікації імені хІріла тімаШенкі
Ніхто крім нас робити це не збирається.
Добре, якщо дадуть відповідні ракети.
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).
https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html