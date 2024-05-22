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Україна розбудовує флот за межами Азово-Чорноморського регіону, - Плетенчук

Україна розбудовує свій флот

Український флот продовжує розбудовуватись за межами Азово-Чорноморського регіону, наприклад, у Великій Британії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навчання відбуваються за місцем знаходженням кораблів. Це дозволяє безпечно підготувати наші екіпажі і одразу пройти навчання у наших партнерів", - заявив він.

Він наголосив, що Україна не є країною без флоту.

"Колись так вважали наші противники, це було їхньою великою помилкою. Розбудова флоту - це завжди довготривалий і складний процес, особливо коли під час цієї розбудови треба переходити на інші системи озброєння, інші кораблі країн НАТО. Це нова для нас система корабельної служби", - пояснив речник.

Він додав, що такі складні системи, як кораблі, опановуються досить довго.

"І переозброєння кораблів відбувається так само довго, тому що корабель - це найскладніша збройна система у будь-якій армії світу. Екіпаж корабля – це кілька десятків, інколи сотень, людей, які мають працювати як єдиний механізм", – резюмував він.

Читайте: Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" не запустив жодної крилатої ракети за своє існування, - Плетенчук

Автор: 

флот (327) Плетенчук Дмитро (170)


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Топ коментарі
+25
Ракет потрібні як повітря, не будуються, а флот який нам погоди не побудує, від слова взагалі, будують, що за цирк.
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22.05.2024 21:34
+19
І нахріна воно нам зараз, коли сама доля країни знаходиться під питанням?!
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22.05.2024 21:22
+13
Цікава многоходовочка по збереженню адміралів та їх діточок від фронту?
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22.05.2024 22:00
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До зебілів ще не дійшло, що настала ера дронів, в тому числі і морських. Кораблікі і танчікі стали мішенями, і їхня користь зводиться до мінімуму. або взагалі ніяка, при достатній кількості дронів у супротивника.
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22.05.2024 21:52 Відповісти
І нахріна воно нам зараз, коли сама доля країни знаходиться під питанням?!
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22.05.2024 21:22 Відповісти
Только две, п настоящему великие страны, США и Украина могут держать свои флота вдали от своих берегов
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22.05.2024 21:54 Відповісти
Флот розбудовують? Чи мореманів навчають?
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22.05.2024 21:22 Відповісти
Всі його кораблики разом з навченими екіпажами відправлять на дно крабів годувати пару ракет ! Так каже цей адмірал, бо йому посада важлива, а не ДОЦІЛЬНІСТЬ для країни. Рухомі цілі для ворога - це шанс урівняти свої успіхи з українськими.
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22.05.2024 21:34 Відповісти
Ракет потрібні як повітря, не будуються, а флот який нам погоди не побудує, від слова взагалі, будують, що за цирк.
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22.05.2024 21:34 Відповісти
Хочешь разорить страну, подари ей броненосец, вариант белого слона
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22.05.2024 21:56 Відповісти
авіаносець адмірал кузнєцов
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23.05.2024 06:12 Відповісти
А як інакше Владивостоку погрожувати?
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22.05.2024 22:00 Відповісти
Навіщо флот. Зєдя в 2021 купив британський льодокол, буде мінами закидувать Фінську затоку і пускать торпеди по Кронштадту
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23.05.2024 06:26 Відповісти
и вкатают тот флот в асфальт...............................................
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22.05.2024 21:39 Відповісти
Сюр якийсь!
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22.05.2024 21:41 Відповісти
Розбудовують? Чи все таки ''отримують зі всіх сторін''? (Знайома фраза, знайомого ''тєла'')
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22.05.2024 21:46 Відповісти
Будемо відбивати в кацапів Нову Землю чи Таймир?
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22.05.2024 21:52 Відповісти
Это мысль. Подкрасться сзади и засадить России в ан Сахалин
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22.05.2024 21:58 Відповісти
Зелений Клин. Колишня слава генерала Хрещатицького не дає спокою зависному лідору Жарт
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23.05.2024 06:27 Відповісти
в новій зеландії?
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22.05.2024 21:54 Відповісти
Цікава многоходовочка по збереженню адміралів та їх діточок від фронту?
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22.05.2024 22:00 Відповісти
Ваабщє геніальна.
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22.05.2024 22:26 Відповісти
Ну дуже дотепний ростроль попався. Довго готувався ?
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23.05.2024 00:12 Відповісти
А ти довго вигадував "аргумент" проти?
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23.05.2024 00:45 Відповісти
Так ти в них перший хлопець на селі, самий смішний троль на фермі?
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23.05.2024 01:11 Відповісти
Зрозуміло - взагалі НЕ вигадував аргументів, звичайний зе-тупий-троль, який може тільки лайном кидатися.
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23.05.2024 01:39 Відповісти
А потім з Балтики - як втулим по рашці - може
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22.05.2024 22:02 Відповісти
Колись в 1917 на Балтфлоті українці моряки могли підняти прапор на багатьох кораблях. Але після наказу Петлюри про прибуття в УНР з всіх частин імперії, Врємєнноє правітєльство і їх вороги більшовики всіляко почали гальмувати це, втиху заарештували і обеззброїли екіпажі, і врешті український прапор підняли тільки на крейсері Світлана- двойнику Аврори. Але відбути в Одесу він не встиг- більшовики своєю пропагандою загітували команду і потім розігнали.
Приблизно те саме сталось з українцями віцськових частин Сибіру і інших частин імперії. Тільки на Кубані (Микола Рябовол) і далекому Сході (генерал Хрещатицькиц) були попитки організувати військо і державне управління. Але довіра до союзу з білогвардійцями виявилась для них фатальною.
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23.05.2024 06:33 Відповісти
Штаб со всеми "адмиралами" уже переехал в ВБ?
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22.05.2024 22:04 Відповісти
Це для кого чи для чого?
Накуа зараз ці корита, коли фортифікацій немає?
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22.05.2024 22:09 Відповісти
Тепер маємо морське шапіто...
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22.05.2024 22:14 Відповісти
тьфу
А я подумав фортифікації імені хІріла тімаШенкі
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22.05.2024 22:14 Відповісти
Таємно як в Зоряних війнах будується ЗЕ-падлалодка. Яка колись неочікувано випірне у Москві-ріці і буде бамбіть Крємль.
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22.05.2024 22:23 Відповісти
Не видавайте державну таємницю!
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22.05.2024 23:13 Відповісти
Хароше життя теж розбудовується деякими українцями за межами держави!
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22.05.2024 22:23 Відповісти
Хех, я чомусь подумав що мова буде про розбудову безпілотного флоту десь у тихоокеанському регіоні
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22.05.2024 23:47 Відповісти
Зараз кораблі - це ніщо. Навіщо тратити гроші на цей непотріб?
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23.05.2024 04:15 Відповісти
Кораблі потрібні хоча б для того, нанести з моря удар по Уренгойських родовищах нафти.
Ніхто крім нас робити це не збирається.
Добре, якщо дадуть відповідні ракети.
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23.05.2024 10:54 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:40 Відповісти
 
 