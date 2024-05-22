Україна розбудовує флот за межами Азово-Чорноморського регіону, - Плетенчук

Український флот продовжує розбудовуватись за межами Азово-Чорноморського регіону, наприклад, у Великій Британії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навчання відбуваються за місцем знаходженням кораблів. Це дозволяє безпечно підготувати наші екіпажі і одразу пройти навчання у наших партнерів", - заявив він.

Він наголосив, що Україна не є країною без флоту.

"Колись так вважали наші противники, це було їхньою великою помилкою. Розбудова флоту - це завжди довготривалий і складний процес, особливо коли під час цієї розбудови треба переходити на інші системи озброєння, інші кораблі країн НАТО. Це нова для нас система корабельної служби", - пояснив речник.

Він додав, що такі складні системи, як кораблі, опановуються досить довго.

"І переозброєння кораблів відбувається так само довго, тому що корабель - це найскладніша збройна система у будь-якій армії світу. Екіпаж корабля – це кілька десятків, інколи сотень, людей, які мають працювати як єдиний механізм", – резюмував він.

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