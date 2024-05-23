В российском Татарстане заявили об атаке БПЛА, гремят взрывы. ВИДЕО
В двух регионах России заметили беспилотники. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Так, один из БПЛА заметили в небе над Казанью. Там приостановили работу аэропорта.
Также об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, Татарстан. Местные власти отчитались о "сбитии БПЛА" в Елабужском районе.
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+11 Юрій Вінгорськи
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+6 Pan Kotskyi
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Денгідрони єсть - Казань ґуляєм..."
Себе стратив...
Повисів на дибі...
Повісив голову...
Та... свою шустніть втратив...
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
там можуть працювати навіть звичайні дрони
і не треба туда бпла з дальністю 1500км
маленький дрон з 3 кг міною, а це малий дрон
розіб"є відразу пару трансформаторів розподільчої станції
а 10, знищать її зовсім..
я знаю що пишу...
і що будуть робити нпз, заводи, фірми і орки коли все стане???
генератор нпз не допоможе...
тож у всьому є плюси.
і вартість більш9менш середніх дронів пара к баксів..
на великі нпз та аеродроми хай летять наші фанерки, тим більше що летять вони вдало.
З.І, і якось сумніви мене беруть, що 3 кг міна шось зробить нормальній цегляній трансформаторній будці. Але повірю наслово.