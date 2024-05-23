В российском Татарстане заявили об атаке БПЛА, гремят взрывы. ВИДЕО

В двух регионах России заметили беспилотники. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Так, один из БПЛА заметили в небе над Казанью. Там приостановили работу аэропорта.

Также об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, Татарстан. Местные власти отчитались о "сбитии БПЛА" в Елабужском районе.

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