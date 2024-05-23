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Новости Война
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В российском Татарстане заявили об атаке БПЛА, гремят взрывы. ВИДЕО

В двух регионах России заметили беспилотники. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена - они не принимают и не отправляют рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Так, один из БПЛА заметили в небе над Казанью. Там приостановили работу аэропорта.

Также об атаке БПЛА заявили в Нижнекамске, Татарстан. Местные власти отчитались о "сбитии БПЛА" в Елабужском районе.

Также читайте: Удары по предприятию в Татарстане свидетельствуют о возможности Украины поражать цели в глубоком тылу РФ, - британская разведка

Автор: 

россия (95420) Татарстан (30)


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Топ комментарии
+11
одно, просте, тупе, питання.
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
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23.05.2024 14:38
+6
"Денгі дрони єсть - Казань ґуляєм..."
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23.05.2024 14:26
+6
Сподіваюсь, що нарешті прилетіло на КПЗ, і знов На https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B036 ТАНЕКО .
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23.05.2024 14:31
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"Денгі дрони єсть - Казань ґуляєм..."
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23.05.2024 14:26 Ответить
В більшій частині випадків ці бпла плоди фантазії кацапського агітпропа...
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23.05.2024 14:27 Ответить
Сподіваюсь, що нарешті прилетіло на КПЗ, і знов На https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B036 ТАНЕКО .
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23.05.2024 14:31 Ответить
Татарстан...

Себе стратив...

Повисів на дибі...

Повісив голову...

Та... свою шустніть втратив...
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23.05.2024 14:32 Ответить
Я пишу Мантри...
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23.05.2024 14:33 Ответить
кефтеме
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23.05.2024 14:37 Ответить
одно, просте, тупе, питання.
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
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23.05.2024 14:38 Ответить
б*ють туди де полотняно-фанерні дрони не будуть збиті
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23.05.2024 14:43 Ответить
те що я перерахував в 15-40ка кілометровій зоні
там можуть працювати навіть звичайні дрони
і не треба туда бпла з дальністю 1500км
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23.05.2024 17:26 Ответить
Все те, шо ви описали, маленькими дронами не розвалиш. ТЕС - здоровенна споруда з товстими стінами і обладнання там теж здорове і міцне. Думаю просто не вистачає достатньо великих дронів і тому використовують їх там, де більш стратегічний пріорітет. Те, шо пару областей залишиться без електрики чи опалення - всім насрати. Хто на тих Ваньків колись дивився? А от неможливість переробки нафти - це прям ого як важливо.
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23.05.2024 17:34 Ответить
згоден з Вами але...
маленький дрон з 3 кг міною, а це малий дрон
розіб"є відразу пару трансформаторів розподільчої станції
а 10, знищать її зовсім..
я знаю що пишу...
і що будуть робити нпз, заводи, фірми і орки коли все стане???
генератор нпз не допоможе...
тож у всьому є плюси.
і вартість більш9менш середніх дронів пара к баксів..
на великі нпз та аеродроми хай летять наші фанерки, тим більше що летять вони вдало.
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23.05.2024 17:43 Ответить
Електрики підкажуть, але думаю заміна трансформатора - це день-два. Може навіть швидше. І шоб зробити масові нальоти треба таки багато дронів. В кацапів на виробництво дронів і навчення персоналу кинуто багато державних зусиль. А в Україні працюють ентузіасти і ще Федоров в телевізорі киздить... такого потока, шоб прям декілька заводів в три зміни робили серьозні дрони - я того зі свого дивана не наблюдаю.
З.І, і якось сумніви мене беруть, що 3 кг міна шось зробить нормальній цегляній трансформаторній будці. Але повірю наслово.
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23.05.2024 17:49 Ответить
Питання, чому кацапи шахедами атакують виключно вночі, щоб ускладнити роботу нашої ППО, а тут серед білого дня, як на параді і практично всі зйомки так званих атак..., якщо я не помиляюся то цього дрона елементарно збили...
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23.05.2024 16:12 Ответить
Ой а що таке? Що трапилося???
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23.05.2024 16:45 Ответить
 
 