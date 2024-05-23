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Новини Війна
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У російському Татарстані заявили про атаку БПЛА, лунають вибухи. ВIДЕО

У двох регіонах Росії помітили безпілотники. Роботу аеропортів Казані та Нижньокамська обмежено - вони не приймають і не відправляють рейси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, один із БПЛА помітили у небі над Казанню. Там призупинили роботу аеропорту.

 Також про атаку БПЛА заявили у Нижньокамську, Татарстан. Місцева влада відзвітувала про "збиття БПЛА" в Єлабужському районі.

Також читайте: Зникли інтернет та зв’язок: Українські розвідники здійснили масштабну кібератаку на Татарстан

Автор: 

росія (65035) Татарстан (37)


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Топ коментарі
+11
одно, просте, тупе, питання.
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
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23.05.2024 14:38
+6
"Денгі дрони єсть - Казань ґуляєм..."
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23.05.2024 14:26
+6
Сподіваюсь, що нарешті прилетіло на КПЗ, і знов На https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B036 ТАНЕКО .
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23.05.2024 14:31
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"Денгі дрони єсть - Казань ґуляєм..."
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23.05.2024 14:26 Відповісти
В більшій частині випадків ці бпла плоди фантазії кацапського агітпропа...
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23.05.2024 14:27 Відповісти
Сподіваюсь, що нарешті прилетіло на КПЗ, і знов На https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B036 ТАНЕКО .
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23.05.2024 14:31 Відповісти
Татарстан...

Себе стратив...

Повисів на дибі...

Повісив голову...

Та... свою шустніть втратив...
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23.05.2024 14:32 Відповісти
Я пишу Мантри...
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23.05.2024 14:33 Відповісти
кефтеме
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23.05.2024 14:37 Відповісти
одно, просте, тупе, питання.
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
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23.05.2024 14:38 Відповісти
б*ють туди де полотняно-фанерні дрони не будуть збиті
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23.05.2024 14:43 Відповісти
те що я перерахував в 15-40ка кілометровій зоні
там можуть працювати навіть звичайні дрони
і не треба туда бпла з дальністю 1500км
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23.05.2024 17:26 Відповісти
Все те, шо ви описали, маленькими дронами не розвалиш. ТЕС - здоровенна споруда з товстими стінами і обладнання там теж здорове і міцне. Думаю просто не вистачає достатньо великих дронів і тому використовують їх там, де більш стратегічний пріорітет. Те, шо пару областей залишиться без електрики чи опалення - всім насрати. Хто на тих Ваньків колись дивився? А от неможливість переробки нафти - це прям ого як важливо.
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23.05.2024 17:34 Відповісти
згоден з Вами але...
маленький дрон з 3 кг міною, а це малий дрон
розіб"є відразу пару трансформаторів розподільчої станції
а 10, знищать її зовсім..
я знаю що пишу...
і що будуть робити нпз, заводи, фірми і орки коли все стане???
генератор нпз не допоможе...
тож у всьому є плюси.
і вартість більш9менш середніх дронів пара к баксів..
на великі нпз та аеродроми хай летять наші фанерки, тим більше що летять вони вдало.
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Електрики підкажуть, але думаю заміна трансформатора - це день-два. Може навіть швидше. І шоб зробити масові нальоти треба таки багато дронів. В кацапів на виробництво дронів і навчення персоналу кинуто багато державних зусиль. А в Україні працюють ентузіасти і ще Федоров в телевізорі киздить... такого потока, шоб прям декілька заводів в три зміни робили серьозні дрони - я того зі свого дивана не наблюдаю.
З.І, і якось сумніви мене беруть, що 3 кг міна шось зробить нормальній цегляній трансформаторній будці. Але повірю наслово.
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23.05.2024 17:49 Відповісти
Питання, чому кацапи шахедами атакують виключно вночі, щоб ускладнити роботу нашої ППО, а тут серед білого дня, як на параді і практично всі зйомки так званих атак..., якщо я не помиляюся то цього дрона елементарно збили...
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23.05.2024 16:12 Відповісти
Ой а що таке? Що трапилося???
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23.05.2024 16:45 Відповісти
 
 