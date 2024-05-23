У російському Татарстані заявили про атаку БПЛА, лунають вибухи. ВIДЕО

У двох регіонах Росії помітили безпілотники. Роботу аеропортів Казані та Нижньокамська обмежено - вони не приймають і не відправляють рейси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, один із БПЛА помітили у небі над Казанню. Там призупинили роботу аеропорту.

Також про атаку БПЛА заявили у Нижньокамську, Татарстан. Місцева влада відзвітувала про "збиття БПЛА" в Єлабужському районі.

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