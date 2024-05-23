У російському Татарстані заявили про атаку БПЛА, лунають вибухи. ВIДЕО
У двох регіонах Росії помітили безпілотники. Роботу аеропортів Казані та Нижньокамська обмежено - вони не приймають і не відправляють рейси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Так, один із БПЛА помітили у небі над Казанню. Там призупинили роботу аеропорту.
Також про атаку БПЛА заявили у Нижньокамську, Татарстан. Місцева влада відзвітувала про "збиття БПЛА" в Єлабужському районі.
Топ коментарі
+11 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар23.05.2024 14:38
+6 Pan Kotskyi
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+6 Urs
показати весь коментар23.05.2024 14:31
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Денгідрони єсть - Казань ґуляєм..."
Себе стратив...
Повисів на дибі...
Повісив голову...
Та... свою шустніть втратив...
чому 5 областей здовж кордону з працюючими ТЕС, розподільчими станціями, працюючими нафтобазами, нормальним електро, газо, водопостачанням????
щоб наступаючим оркам лекше служилось???
я розумію що бахнули по великих нпз.
чому під носом все працює??
це я тупий, чи лижі не їдуть...
там можуть працювати навіть звичайні дрони
і не треба туда бпла з дальністю 1500км
маленький дрон з 3 кг міною, а це малий дрон
розіб"є відразу пару трансформаторів розподільчої станції
а 10, знищать її зовсім..
я знаю що пишу...
і що будуть робити нпз, заводи, фірми і орки коли все стане???
генератор нпз не допоможе...
тож у всьому є плюси.
і вартість більш9менш середніх дронів пара к баксів..
на великі нпз та аеродроми хай летять наші фанерки, тим більше що летять вони вдало.
З.І, і якось сумніви мене беруть, що 3 кг міна шось зробить нормальній цегляній трансформаторній будці. Але повірю наслово.