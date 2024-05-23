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Рада провалила голосование за закон, который позволил бы президенту руководить назначением судей

Рада не ухвалила закон про контроль над призначенням суддів

Верховная Рада не поддержала законопроект №9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. ЗА только - 216. ЗА возвращение - тоже 216. Законопроект считается отклоненным", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, проект закона "предусматривал очень плохую норму".

"Установить, что временно, в течение срока действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены, как исключение, Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения, в случае получения от СБУ, НАБУ в отношении кандидата на судью, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, могущих угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам.

К возвращенному представлению обязательно прилагается информация, полученная от СБУ, НАБУ, ставшая основанием для такого возврата. Это дает возможность влияния Президента на выбор кандидатов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с call-центрами

Автор: 

ВР (29234) суд (25086) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+9
Знову просроченому влади не вистача
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23.05.2024 14:40
+8
зЄлєпукіну не можна давати влади ще й на суддів, і так в країні судова система паскудна, а як що додати цьому смаркалю ще владу над суддями це буде повний пісець!!!
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23.05.2024 14:40
+7
а през не хоче призначати президента та ВР???
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
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23.05.2024 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Під час війни повинні діяти закони воєнного часу! Які судді?
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23.05.2024 14:35 Ответить
Хоть щось позитивне … ЗОВСІМ ЗЕ&ЕРМАЧІДЛИ ЗНАХАБНІЛИ ВІД БЕЗКАРНОСТІ ЗДРИСНІТЬ ВЖЕ НА СВОЇ ОСТРОВИ НАМАРОДЕРИЛИ І ДОСИТЬ
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23.05.2024 14:54 Ответить
Позитивно це так!Але 216 за.При цієї влади Україна прибуває в пасцї негідниківЗ ними немає покращення життя для України.
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23.05.2024 15:26 Ответить
єрмака обіділі
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23.05.2024 14:38 Ответить
зЄлєпукіну не можна давати влади ще й на суддів, і так в країні судова система паскудна, а як що додати цьому смаркалю ще владу над суддями це буде повний пісець!!!
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23.05.2024 14:40 Ответить
Знову просроченому влади не вистача
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23.05.2024 14:40 Ответить
Що, суди не хочуть працювати на квартал95? Та не може такого бути.
Це якась просто підстава татарова і подоляка з ермаком.
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23.05.2024 14:41 Ответить
а през не хоче призначати президента та ВР???
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
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23.05.2024 14:42 Ответить
та який фсраку Ізраїль? ці недоєвреї надто тупі, сцикливі і жадібні шоб збудувати щось схоже не Ізраїль
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23.05.2024 14:46 Ответить
а питання не в зелених...
їх хтось веде туда куда треба
а південь України для євреїв вже давно обговорений.
чи думаєте продаж землі це крок на зустріч нашим фермерам???
тоді ви помиляєтесь
маєш 1000 га, береш кредит під заставу землі.
робиш себе банкрутом і твоя земля банку!!1
а банк чийсь....
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23.05.2024 14:53 Ответить
"а південь України для євреїв вже давно обговорений."

все ясно, з прибічниками теорій змов не дискутую
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23.05.2024 14:55 Ответить
Як сприймати?

Війну?

Образ... солдата...

Крепкого... в непориступних латах...

Перед лицем агрессора...

Одна відповідь...

А може відповісти..

Цензор?

Я відповім...
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23.05.2024 14:46 Ответить
Тобто найшлось 216 виродків...
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23.05.2024 14:47 Ответить
виродків нам ніколи не бракувало
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23.05.2024 15:07 Ответить
Закони януковича 16 січня виглядають легкою шалостю порівняно з тим,що витворяють " Слуги кремля" і їхній "піонервожатий" Хрюханчук.А можна поіменний список тих 216-ти призервативів,яким в Україні потрібна диктатура?
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23.05.2024 14:48 Ответить
Все під себе підгрібає ЙУрист НЕдолугий.
Не бентежить курдупля навіть те, що суд то окрема гілка влади, яка у цивілізованих країнах стоїть вище за виконавчу, протермінованим лідОром якої він і є.
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23.05.2024 14:53 Ответить
Блін, уже десять разів можна було ті вибори для галочки провести. А тут "відмазки" щодня, як у дитини, яка в дитсадок не хоче йти
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23.05.2024 14:55 Ответить
Суддів не призначати, а вибирати. Ну а за несправедливе судочинство, якщо чорне називають білим, саджати на довічно. І так буде в майбутньому...
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23.05.2024 15:04 Ответить
А тим часом Янукович сидить собі десь в кутику і весь такий - а що, так можна було?
А по великому рахунку, судячи з прогресу клініки хвороби зеленої мерзоти події зими 13/14 були в нас таки не останніми, на жаль. І воно ж зумисно веде країну до повного хаосу і безладу, на догоду *****...
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23.05.2024 15:15 Ответить
А як же монобільшість? Невже щось унюхали?
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23.05.2024 16:16 Ответить
а з якого переляку хєрмак ще й суддів призначати буде, зовсім країв не пачать мерзота коломоцька
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23.05.2024 17:00 Ответить
Железняк ГОЛОС - Пінчука-Фіали
СМИ: Нардеп Ярослав Железняк лоббирует интересы агро-олигархов

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк много лет лоббирует интересы аграрных олигархов - продвигает выгодные для них законы и поддерживает во время общих публичных мероприятий

Аграрной темой Железняк начал заниматься, как только попал в 2019 году в Верховную Раду. Тогда он продвигал открытие рынка земли, тесно сотрудничая с ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

.....
https://znaj.ua/ru/kompromat/472081-zmi-nardep-yaroslav-zheleznyak-lobiyuye-interesi-agrooligarhiv
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23.05.2024 17:03 Ответить
 
 