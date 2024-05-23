Рада провалила голосование за закон, который позволил бы президенту руководить назначением судей
Верховная Рада не поддержала законопроект №9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. ЗА только - 216. ЗА возвращение - тоже 216. Законопроект считается отклоненным", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, проект закона "предусматривал очень плохую норму".
"Установить, что временно, в течение срока действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены, как исключение, Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения, в случае получения от СБУ, НАБУ в отношении кандидата на судью, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, могущих угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам.
К возвращенному представлению обязательно прилагается информация, полученная от СБУ, НАБУ, ставшая основанием для такого возврата. Это дает возможность влияния Президента на выбор кандидатов", - говорится в сообщении.
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Це якась просто підстава татарова і подоляка з ермаком.
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
їх хтось веде туда куда треба
а південь України для євреїв вже давно обговорений.
чи думаєте продаж землі це крок на зустріч нашим фермерам???
тоді ви помиляєтесь
маєш 1000 га, береш кредит під заставу землі.
робиш себе банкрутом і твоя земля банку!!1
а банк чийсь....
все ясно, з прибічниками теорій змов не дискутую
Війну?
Образ... солдата...
Крепкого... в непориступних латах...
Перед лицем агрессора...
Одна відповідь...
А може відповісти..
Цензор?
Я відповім...
Не бентежить курдупля навіть те, що суд то окрема гілка влади, яка у цивілізованих країнах стоїть вище за виконавчу, протермінованим лідОром якої він і є.
А по великому рахунку, судячи з прогресу клініки хвороби зеленої мерзоти події зими 13/14 були в нас таки не останніми, на жаль. І воно ж зумисно веде країну до повного хаосу і безладу, на догоду *****...
СМИ: Нардеп Ярослав Железняк лоббирует интересы агро-олигархов
Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк много лет лоббирует интересы аграрных олигархов - продвигает выгодные для них законы и поддерживает во время общих публичных мероприятий
Аграрной темой Железняк начал заниматься, как только попал в 2019 году в Верховную Раду. Тогда он продвигал открытие рынка земли, тесно сотрудничая с ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
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https://znaj.ua/ru/kompromat/472081-zmi-nardep-yaroslav-zheleznyak-lobiyuye-interesi-agrooligarhiv