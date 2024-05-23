Рада провалила голосование за закон, который позволил бы президенту руководить назначением судей

Верховная Рада не поддержала законопроект №9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. ЗА только - 216. ЗА возвращение - тоже 216. Законопроект считается отклоненным", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, проект закона "предусматривал очень плохую норму".

"Установить, что временно, в течение срока действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены, как исключение, Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения, в случае получения от СБУ, НАБУ в отношении кандидата на судью, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, могущих угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам.



К возвращенному представлению обязательно прилагается информация, полученная от СБУ, НАБУ, ставшая основанием для такого возврата. Это дает возможность влияния Президента на выбор кандидатов", - говорится в сообщении.

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