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Новини
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Рада провалила голосування за закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів

Рада не ухвалила закон про контроль над призначенням суддів

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. ЗА лише - 216. За повернення теж 216. Законопроект вважається відхиленим", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, проєкт закону "передбачав дуже погану норму".

"Установити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення чи скасування, як виключення Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ стосовно кандидата на суддю щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.

До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від СБУ, НАБУ яка стала підставою для такого повернення. Це дає можливість впливу Президента на вибір кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рада схвалила законопроєкт про боротьбу з незаконними кол-центрами

Автор: 

ВР (14949) суд (11665) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+9
Знову просроченому влади не вистача
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23.05.2024 14:40
+8
зЄлєпукіну не можна давати влади ще й на суддів, і так в країні судова система паскудна, а як що додати цьому смаркалю ще владу над суддями це буде повний пісець!!!
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23.05.2024 14:40
+7
а през не хоче призначати президента та ВР???
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
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23.05.2024 14:42
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Під час війни повинні діяти закони воєнного часу! Які судді?
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23.05.2024 14:35 Відповісти
Хоть щось позитивне … ЗОВСІМ ЗЕ&ЕРМАЧІДЛИ ЗНАХАБНІЛИ ВІД БЕЗКАРНОСТІ ЗДРИСНІТЬ ВЖЕ НА СВОЇ ОСТРОВИ НАМАРОДЕРИЛИ І ДОСИТЬ
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23.05.2024 14:54 Відповісти
Позитивно це так!Але 216 за.При цієї влади Україна прибуває в пасцї негідниківЗ ними немає покращення життя для України.
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23.05.2024 15:26 Відповісти
єрмака обіділі
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23.05.2024 14:38 Відповісти
зЄлєпукіну не можна давати влади ще й на суддів, і так в країні судова система паскудна, а як що додати цьому смаркалю ще владу над суддями це буде повний пісець!!!
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23.05.2024 14:40 Відповісти
Знову просроченому влади не вистача
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23.05.2024 14:40 Відповісти
Що, суди не хочуть працювати на квартал95? Та не може такого бути.
Це якась просто підстава татарова і подоляка з ермаком.
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23.05.2024 14:41 Відповісти
а през не хоче призначати президента та ВР???
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
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23.05.2024 14:42 Відповісти
та який фсраку Ізраїль? ці недоєвреї надто тупі, сцикливі і жадібні шоб збудувати щось схоже не Ізраїль
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23.05.2024 14:46 Відповісти
а питання не в зелених...
їх хтось веде туда куда треба
а південь України для євреїв вже давно обговорений.
чи думаєте продаж землі це крок на зустріч нашим фермерам???
тоді ви помиляєтесь
маєш 1000 га, береш кредит під заставу землі.
робиш себе банкрутом і твоя земля банку!!1
а банк чийсь....
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23.05.2024 14:53 Відповісти
"а південь України для євреїв вже давно обговорений."

все ясно, з прибічниками теорій змов не дискутую
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23.05.2024 14:55 Відповісти
Як сприймати?

Війну?

Образ... солдата...

Крепкого... в непориступних латах...

Перед лицем агрессора...

Одна відповідь...

А може відповісти..

Цензор?

Я відповім...
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23.05.2024 14:46 Відповісти
Тобто найшлось 216 виродків...
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23.05.2024 14:47 Відповісти
виродків нам ніколи не бракувало
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23.05.2024 15:07 Відповісти
Закони януковича 16 січня виглядають легкою шалостю порівняно з тим,що витворяють " Слуги кремля" і їхній "піонервожатий" Хрюханчук.А можна поіменний список тих 216-ти призервативів,яким в Україні потрібна диктатура?
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23.05.2024 14:48 Відповісти
Все під себе підгрібає ЙУрист НЕдолугий.
Не бентежить курдупля навіть те, що суд то окрема гілка влади, яка у цивілізованих країнах стоїть вище за виконавчу, протермінованим лідОром якої він і є.
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23.05.2024 14:53 Відповісти
Блін, уже десять разів можна було ті вибори для галочки провести. А тут "відмазки" щодня, як у дитини, яка в дитсадок не хоче йти
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23.05.2024 14:55 Відповісти
Суддів не призначати, а вибирати. Ну а за несправедливе судочинство, якщо чорне називають білим, саджати на довічно. І так буде в майбутньому...
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23.05.2024 15:04 Відповісти
А тим часом Янукович сидить собі десь в кутику і весь такий - а що, так можна було?
А по великому рахунку, судячи з прогресу клініки хвороби зеленої мерзоти події зими 13/14 були в нас таки не останніми, на жаль. І воно ж зумисно веде країну до повного хаосу і безладу, на догоду *****...
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23.05.2024 15:15 Відповісти
А як же монобільшість? Невже щось унюхали?
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23.05.2024 16:16 Відповісти
а з якого переляку хєрмак ще й суддів призначати буде, зовсім країв не пачать мерзота коломоцька
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23.05.2024 17:00 Відповісти
Железняк ГОЛОС - Пінчука-Фіали
СМИ: Нардеп Ярослав Железняк лоббирует интересы агро-олигархов

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк много лет лоббирует интересы аграрных олигархов - продвигает выгодные для них законы и поддерживает во время общих публичных мероприятий

Аграрной темой Железняк начал заниматься, как только попал в 2019 году в Верховную Раду. Тогда он продвигал открытие рынка земли, тесно сотрудничая с ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

.....
https://znaj.ua/ru/kompromat/472081-zmi-nardep-yaroslav-zheleznyak-lobiyuye-interesi-agrooligarhiv
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23.05.2024 17:03 Відповісти
 
 