Рада провалила голосування за закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. ЗА лише - 216. За повернення теж 216. Законопроект вважається відхиленим", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, проєкт закону "передбачав дуже погану норму".
"Установити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення чи скасування, як виключення Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ стосовно кандидата на суддю щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.
До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від СБУ, НАБУ яка стала підставою для такого повернення. Це дає можливість впливу Президента на вибір кандидатів", - йдеться в повідомленні.
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Це якась просто підстава татарова і подоляка з ермаком.
бо його замашки не те що ********* диктатурою, а вже смердять нею...
хай спочатку зробить закон про створення поліції, тцк, наведе лад з призовом...
чи це остання ланка яку треба підм"яти під татарова і писдєс україні
віват великому ізраілю???
їх хтось веде туда куда треба
а південь України для євреїв вже давно обговорений.
чи думаєте продаж землі це крок на зустріч нашим фермерам???
тоді ви помиляєтесь
маєш 1000 га, береш кредит під заставу землі.
робиш себе банкрутом і твоя земля банку!!1
а банк чийсь....
все ясно, з прибічниками теорій змов не дискутую
Війну?
Образ... солдата...
Крепкого... в непориступних латах...
Перед лицем агрессора...
Одна відповідь...
А може відповісти..
Цензор?
Я відповім...
Не бентежить курдупля навіть те, що суд то окрема гілка влади, яка у цивілізованих країнах стоїть вище за виконавчу, протермінованим лідОром якої він і є.
А по великому рахунку, судячи з прогресу клініки хвороби зеленої мерзоти події зими 13/14 були в нас таки не останніми, на жаль. І воно ж зумисно веде країну до повного хаосу і безладу, на догоду *****...
СМИ: Нардеп Ярослав Железняк лоббирует интересы агро-олигархов
Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк много лет лоббирует интересы аграрных олигархов - продвигает выгодные для них законы и поддерживает во время общих публичных мероприятий
Аграрной темой Железняк начал заниматься, как только попал в 2019 году в Верховную Раду. Тогда он продвигал открытие рынка земли, тесно сотрудничая с ассоциацией Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
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https://znaj.ua/ru/kompromat/472081-zmi-nardep-yaroslav-zheleznyak-lobiyuye-interesi-agrooligarhiv