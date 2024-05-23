Рада провалила голосування за закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ПРОВАЛИЛА #9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. ЗА лише - 216. За повернення теж 216. Законопроект вважається відхиленим", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, проєкт закону "передбачав дуже погану норму".

"Установити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення чи скасування, як виключення Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ стосовно кандидата на суддю щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.



До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від СБУ, НАБУ яка стала підставою для такого повернення. Це дає можливість впливу Президента на вибір кандидатів", - йдеться в повідомленні.

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