Командир роты ВСУ обратился к "Слуге" Безуглой: "Мозги включать не пробовали? Что вы творите?"
Командир роты ударных БПЛА "Люфтваффе" 129-й бригады ТРО Николай Колесник посоветовал "слуге народа" Марьяне Безуглой взвешивать свои заявления, поскольку это может оказать негативное влияние на процесс мобилизации.
Об этом Колесник написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Госпожа Марьяна, спасибо, бля, за помощь в мобилизации, сейчас проводим рекрутинг. Ваш пост про мясников и преступников очень мотивирует.
Мозги включать не пробовали? Или другой коммуникации, чем ФБ, для подобной херни, у замглавы комитета по обороне и нацбезопасности не существует.
Что же вы творите?" - обратился Колесник к Безуглой.
Напомним, 20 мая Марьяна Безуглая назвала украинских генералов "преступниками", обвинив их в потерях, которые наносит оккупационная армия РФ. Депутат также известна информационной атакой на бывшего главкома Валерия Залужного, что в конце концов привела к его отставке, жаловалась на волонтеров СБУ, предлагала разрешить командирам убивать подчиненных.
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Вони теж мобілізацію псують?
В армії проблеми, внутрішні канали комунікації не працюють, на них немає реакції, тому ситуація вийшла в публіку.