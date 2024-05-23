РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12296 посетителей онлайн
Новости Война
28 642 209

Командир роты ВСУ обратился к "Слуге" Безуглой: "Мозги включать не пробовали? Что вы творите?"

Командир роти ударних БПЛА

Командир роты ударных БПЛА "Люфтваффе" 129-й бригады ТРО Николай Колесник посоветовал "слуге народа" Марьяне Безуглой взвешивать свои заявления, поскольку это может оказать негативное влияние на процесс мобилизации.

Об этом Колесник написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Госпожа Марьяна, спасибо, бля, за помощь в мобилизации, сейчас проводим рекрутинг. Ваш пост про мясников и преступников очень мотивирует.

Мозги включать не пробовали? Или другой коммуникации, чем ФБ, для подобной херни, у замглавы комитета по обороне и нацбезопасности не существует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, которая уничтожает наши шансы на изменения и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Что же вы творите?" - обратился Колесник к Безуглой.

Командир роти ударних БПЛА "Люфтваффе" 129-і бригади ТРО Микола Колесник про заяви Безуглої

Напомним, 20 мая Марьяна Безуглая назвала украинских генералов "преступниками", обвинив их в потерях, которые наносит оккупационная армия РФ. Депутат также известна информационной атакой на бывшего главкома Валерия Залужного, что в конце концов привела к его отставке, жаловалась на волонтеров СБУ, предлагала разрешить командирам убивать подчиненных.

Автор: 

мобилизация (2751) Колесник (24) Безуглая Марьяна (291)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Ту шкоду, яку завдала мобілізації розправа над Залужним та ганебна "історія" прийняття закону про мобілізацію, вже не перевершить ніяка безугла. Мобілізацію загубила не Безугла, а саботував "верховний головнокомандувач" зі своїми "менеджерами" та Єрмаком. Є дуже і дуже обгрунтована підозра, що то все було зроблено свідомо і навмисне. Оман рулить.
показать весь комментарий
23.05.2024 18:06
+27
а як можна увімкнути пустоту…?
показать весь комментарий
23.05.2024 18:03
+24
Мар'яна Безугла і мізки,смішно звучить.
показать весь комментарий
23.05.2024 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Питайте не в неї, а в того зебіла що за нею стоїть
показать весь комментарий
23.05.2024 23:28 Ответить
Власти создают контролируемый ими хаос в стране, чтобы ее ослабить.
показать весь комментарий
23.05.2024 23:49 Ответить
ОП-шобла дала команду Мандяне гавкать на военных. Причина: все пролюбы, просеры и прое₽ы повесить на генералов, а бзэля весь в белой пальто!!!
показать весь комментарий
24.05.2024 00:51 Ответить
Круглу(без углів) сраку краще за "передок"(як є природньо) - нехай територію кучкує, може який кацап посковзнеться та їбло розіб,є, - хоч якась користь. Розум в час війни збирає генералів, а не розганяє їх. Яка баба Влада, такі в неї й слуги. АРХ М
показать весь комментарий
24.05.2024 03:16 Ответить
Якщо безугла раптом вивчить всі букви,і прочитає колонку коментів про себе на Цензорі, то вирішить, що вона така розумна і красива, що всі їй просто заздрять і тому пишуть гадості. Таких істот треба просто ізолювати.
показать весь комментарий
24.05.2024 06:50 Ответить
Крім постів безуглої щось бачили ще? Що скажете пану Стерненко, чи Лаченкову, чи може Богдану Кротевичу?

Вони теж мобілізацію псують?

В армії проблеми, внутрішні канали комунікації не працюють, на них немає реакції, тому ситуація вийшла в публіку.
показать весь комментарий
24.05.2024 06:59 Ответить
Щоб вмикати мізки, треба їх мати. А вони у Безмозглої відродясь не були.
показать весь комментарий
24.05.2024 08:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 