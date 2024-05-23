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Командир роти ЗСУ звернувся до "слуги" Безуглої: "Мізки вмикати не пробували? Що ви творите?"

Командир роти ударних БПЛА

Командир роти ударних БПЛА "Люфтваффе" 129-ї бригади ТРО Микола Колесник порадив "слузі народу" Мар’яні Безуглій зважувати свої заяви, оскільки це може мати негативний вплив на процес мобілізації.

Про це Колесник написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пані Марʼяна, дякую, бля, за допомогу в мобілізації, зараз проводимо рекрутинг. Ваш пост про мʼясників і злочинців дуже мотивує.

Мізки вмикати не пробували? Чи іншої комунікації, ніж ФБ, для подібної херні, у заступниці голови комітету по обороні і нацбезпеки не існує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Що ж ви творите?" - звернувся Колесник до Безуглої.

Командир роти ударних БПЛА "Люфтваффе" 129-і бригади ТРО Микола Колесник про заяви Безуглої

Нагадаємо, 20 травня Мар’яна Безугла назвала українських генералів "злочинцями", звинувативши їх у втратах, які завдає окупаційна армія РФ. Депутатка також відома інформаційною атакою на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті призвела до його відставки, скаржилась на волонтерів СБУ, пропонувала дозволити командирам вбивати підлеглих.

Автор: 

мобілізація (3040) Колесник (25) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+40
Ту шкоду, яку завдала мобілізації розправа над Залужним та ганебна "історія" прийняття закону про мобілізацію, вже не перевершить ніяка безугла. Мобілізацію загубила не Безугла, а саботував "верховний головнокомандувач" зі своїми "менеджерами" та Єрмаком. Є дуже і дуже обгрунтована підозра, що то все було зроблено свідомо і навмисне. Оман рулить.
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23.05.2024 18:06
+27
а як можна увімкнути пустоту…?
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23.05.2024 18:03
+24
Мар'яна Безугла і мізки,смішно звучить.
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23.05.2024 18:04
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Питайте не в неї, а в того зебіла що за нею стоїть
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23.05.2024 23:28 Відповісти
Власти создают контролируемый ими хаос в стране, чтобы ее ослабить.
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23.05.2024 23:49 Відповісти
ОП-шобла дала команду Мандяне гавкать на военных. Причина: все пролюбы, просеры и прое₽ы повесить на генералов, а бзэля весь в белой пальто!!!
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24.05.2024 00:51 Відповісти
Круглу(без углів) сраку краще за "передок"(як є природньо) - нехай територію кучкує, може який кацап посковзнеться та їбло розіб,є, - хоч якась користь. Розум в час війни збирає генералів, а не розганяє їх. Яка баба Влада, такі в неї й слуги. АРХ М
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24.05.2024 03:16 Відповісти
Якщо безугла раптом вивчить всі букви,і прочитає колонку коментів про себе на Цензорі, то вирішить, що вона така розумна і красива, що всі їй просто заздрять і тому пишуть гадості. Таких істот треба просто ізолювати.
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24.05.2024 06:50 Відповісти
Крім постів безуглої щось бачили ще? Що скажете пану Стерненко, чи Лаченкову, чи може Богдану Кротевичу?

Вони теж мобілізацію псують?

В армії проблеми, внутрішні канали комунікації не працюють, на них немає реакції, тому ситуація вийшла в публіку.
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24.05.2024 06:59 Відповісти
Щоб вмикати мізки, треба їх мати. А вони у Безмозглої відродясь не були.
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24.05.2024 08:13 Відповісти
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