Командир роти ЗСУ звернувся до "слуги" Безуглої: "Мізки вмикати не пробували? Що ви творите?"
Командир роти ударних БПЛА "Люфтваффе" 129-ї бригади ТРО Микола Колесник порадив "слузі народу" Мар’яні Безуглій зважувати свої заяви, оскільки це може мати негативний вплив на процес мобілізації.
Про це Колесник написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пані Марʼяна, дякую, бля, за допомогу в мобілізації, зараз проводимо рекрутинг. Ваш пост про мʼясників і злочинців дуже мотивує.
Мізки вмикати не пробували? Чи іншої комунікації, ніж ФБ, для подібної херні, у заступниці голови комітету по обороні і нацбезпеки не існує.
Що ж ви творите?" - звернувся Колесник до Безуглої.
Нагадаємо, 20 травня Мар’яна Безугла назвала українських генералів "злочинцями", звинувативши їх у втратах, які завдає окупаційна армія РФ. Депутатка також відома інформаційною атакою на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті призвела до його відставки, скаржилась на волонтерів СБУ, пропонувала дозволити командирам вбивати підлеглих.
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Вони теж мобілізацію псують?
В армії проблеми, внутрішні канали комунікації не працюють, на них немає реакції, тому ситуація вийшла в публіку.