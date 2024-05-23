Командир роти ЗСУ звернувся до "слуги" Безуглої: "Мізки вмикати не пробували? Що ви творите?"

Командир роти ударних БПЛА "Люфтваффе" 129-ї бригади ТРО Микола Колесник порадив "слузі народу" Мар’яні Безуглій зважувати свої заяви, оскільки це може мати негативний вплив на процес мобілізації.

Про це Колесник написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пані Марʼяна, дякую, бля, за допомогу в мобілізації, зараз проводимо рекрутинг. Ваш пост про мʼясників і злочинців дуже мотивує.

Мізки вмикати не пробували? Чи іншої комунікації, ніж ФБ, для подібної херні, у заступниці голови комітету по обороні і нацбезпеки не існує.

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Що ж ви творите?" - звернувся Колесник до Безуглої.

Нагадаємо, 20 травня Мар’яна Безугла назвала українських генералів "злочинцями", звинувативши їх у втратах, які завдає окупаційна армія РФ. Депутатка також відома інформаційною атакою на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті призвела до його відставки, скаржилась на волонтерів СБУ, пропонувала дозволити командирам вбивати підлеглих.