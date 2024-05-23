Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке, - Зеленский

23 мая состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Докладывали начальник Генштаба ВСУ, министр обороны, глава Госпогранслужбы, руководители разведки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать.

Доклад министра обороны Рустема Умерова относительно обеспечения армии всем необходимым. Графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров.

Онлайн-доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина", - рассказал Зеленский.

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Согласно данным украинской разведки, среди планов врага - срыв Саммита мира в Швейцарии.

"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя, разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - отметил президент.