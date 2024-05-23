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Новости Война
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Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке, - Зеленский

зеленський

23 мая состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Докладывали начальник Генштаба ВСУ, министр обороны, глава Госпогранслужбы, руководители разведки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать.

Доклад министра обороны Рустема Умерова относительно обеспечения армии всем необходимым. Графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров.

Онлайн-доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Согласно данным украинской разведки, среди планов врага - срыв Саммита мира в Швейцарии.

"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя, разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - отметил президент.

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Зеленский Владимир (20290) Александр Сырский (580) Ставка (126) Умеров Рустем (515) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+13
Намір рашистів і на початку 2022 року був зрозумілий. Але шут гроховий Зеленський тупив про шашлички. А тепер що - у пустій макітрі Зеленського мозок завівся? "Зрозумілий" - це про мозок - а його не було і не передбачається.
Папірця такого сунули...
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23.05.2024 19:40
+11
З нього главнокомандувач, як з мене балеріна.
І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
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23.05.2024 19:51
+11
Одинадцятий рік війни, і Зелєнскій почав щось підозрювати про наміри лаптєногих.
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23.05.2024 19:55
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Так і вони сили на сході відтягують, нє?
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23.05.2024 19:34 Ответить
З нього главнокомандувач, як з мене балеріна.
І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
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23.05.2024 19:51 Ответить
Та ще є рішення КС
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23.05.2024 20:00 Ответить
Да це до 99% піплов не доходить. Виникла секта свідків відтягування. На більше в них IQ не вистачає.

В кацапів на тому напрямку 50 тис., в нас - 6-7. Тобто кацапи ввдтянули туди о/с у 8 разів більше, ніж ми. Мобресурс у кацапів лише у 3 рази більше, ніж в нас (110 млн. проти 35 млн.).

Але секті свідків відтягування це пох...
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23.05.2024 20:01 Ответить
Стратег... Або почати тиснути по всій лінії фронту і чекати коли будь-яка з ділянок прорветься
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23.05.2024 19:35 Ответить
замсирського?
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23.05.2024 19:36 Ответить
А кто тада зам сначала мендельши, а ща безмозглой? Хотя суть одна.
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23.05.2024 19:43 Ответить
замермака.
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23.05.2024 19:38 Ответить

Намір окупантів зрозумілий

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23.05.2024 19:40 Ответить
Де наш новообраний президент?
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23.05.2024 19:40 Ответить
Петро Олексiйович трохи затримуэться. Але ми почекаэмо.
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23.05.2024 19:51 Ответить
Намір рашистів і на початку 2022 року був зрозумілий. Але шут гроховий Зеленський тупив про шашлички. А тепер що - у пустій макітрі Зеленського мозок завівся? "Зрозумілий" - це про мозок - а його не було і не передбачається.
Папірця такого сунули...
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23.05.2024 19:40 Ответить
Не можна говорити про найвеличнішого лідера **********, він легітимний щедрий, мудрий головнокомандувач. Під його мудрим керівництвом ми вже два роки здобуваємо великі перемоги і скоро поїдемо на шашлики і пити каву у Крим. Сарказм.
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23.05.2024 20:09 Ответить
правильно писати - "лідора **********"...
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23.05.2024 21:29 Ответить
Зелене чмо, пішов на..., не заважай людям воювати. Вишльопок.
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23.05.2024 19:42 Ответить
Это его основная задача, полученная от х-ла.
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23.05.2024 19:49 Ответить
"Знаємо, як відповідати." Ото й хріново, якщо ти знаєш....
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23.05.2024 19:42 Ответить
"Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати." Джерело: https://censor.net/ua/n3491028
А також одночасно відтягнути наші сили на схід, щоб просунутись на півночі.
А відповіддю будуть 2 потужні "відосікі".
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23.05.2024 19:42 Ответить
Сьогоднi 23 травня 2024 року. Хто це непорозумiння???
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23.05.2024 19:43 Ответить
в Омані про це не росказали ??? чи там було про " другое "...
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23.05.2024 19:43 Ответить
стратег грьобаний
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23.05.2024 19:44 Ответить
Стратег прострочений.
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23.05.2024 19:45 Ответить
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23.05.2024 19:46 Ответить
Да, Буба - это голова! Я лично б свой палец ему в рот не положил.
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23.05.2024 19:47 Ответить
А член?
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23.05.2024 19:58 Ответить
Типа тебя? Тобой бы рискнул.
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23.05.2024 20:01 Ответить
Бабi мороженое, детям цвети. I смотрi не перепутай, стратег!
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23.05.2024 19:52 Ответить
Він знаний у намірах ворога.
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23.05.2024 19:54 Ответить
Одинадцятий рік війни, і Зелєнскій почав щось підозрювати про наміри лаптєногих.
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23.05.2024 19:55 Ответить
Тепер я на сто відсотків впевнений,що ці гундосики дегенерата-це щоденний зашифрований звіт *****
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23.05.2024 20:01 Ответить
Намір Зе зрозумілий теж-парити мозг пустопорожніми відосіками та нічого корисного не робити
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23.05.2024 20:02 Ответить
А на Півночі в нас шо и кінь не валявся
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23.05.2024 20:19 Ответить
Ух ты---научился на третьем году войны! Способный попался в этот раз. Повезло нам.
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23.05.2024 20:23 Ответить
а фоточки уже не кабинетные и вроде гундосиков меньше. То на фоне цветочков, то каштан себе выбирает
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23.05.2024 20:24 Ответить
стратєх...
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23.05.2024 20:28 Ответить
Хенералісімус...
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23.05.2024 20:39 Ответить
Галимыйбородько.
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23.05.2024 21:11 Ответить
«Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ» - що за "президент"?

Доси Рада не розглянула питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента. Бо Зеленський має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.

Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є також злочин: пособництво злочинцю.
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23.05.2024 21:12 Ответить
Просрочений Владімір хоробро і рішуче зрозумів плани ворога ,попісяв,помив ніжки і ліг спатки.
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23.05.2024 21:52 Ответить
Боженько, коли вже той Дурень піде !?
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23.05.2024 21:59 Ответить
Допоможи кацапчикам Володю. Розмінуй мінні поля, які ще залишилися, відведи війська з укріплень в чисте поле і дискридитуй ТЦК, щоб менше потрапило до ЗСУ.
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23.05.2024 23:18 Ответить
Нелегітимний головнокомандувач передав нам слова генерала Сирського, що той готовий до намірів окупанта. Але фортифікаційні споруди ще не готові. Та невідомо, коли взагалі будуть готові. У міністра умєрова всього вистачає; не вистачає тільки у наших захисників на фронті ані техніки, ані б/к.
Головне--красиво та правильно звітувати, ну, щоби ми з вами не дуже хвилювалися. Бо коли ми хвилюємося, владні рейтинги котяться до низу.
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23.05.2024 23:32 Ответить
Путін поїхав до лукашенка, щоб відкрити ще один фронт з білорусі. Буде 1200 км фронту. США, де ви?
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23.05.2024 23:40 Ответить
а вийшло так, що ми просунулись на півдні:
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24.05.2024 02:10 Ответить
Сратєгі всьо понялі. Коли шашликі?
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24.05.2024 11:29 Ответить
Так Зеля вроде каждый день выступает с речью. Это считается новость?
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24.05.2024 11:31 Ответить
 
 