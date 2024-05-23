Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке, - Зеленский
23 мая состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Докладывали начальник Генштаба ВСУ, министр обороны, глава Госпогранслужбы, руководители разведки.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать.
Доклад министра обороны Рустема Умерова относительно обеспечения армии всем необходимым. Графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров.
Онлайн-доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина", - рассказал Зеленский.
Согласно данным украинской разведки, среди планов врага - срыв Саммита мира в Швейцарии.
"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя, разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - отметил президент.
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І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
В кацапів на тому напрямку 50 тис., в нас - 6-7. Тобто кацапи ввдтянули туди о/с у 8 разів більше, ніж ми. Мобресурс у кацапів лише у 3 рази більше, ніж в нас (110 млн. проти 35 млн.).
Але секті свідків відтягування це пох...
Намір окупантів зрозумілий
Папірця такого сунули...
А також одночасно відтягнути наші сили на схід, щоб просунутись на півночі.
А відповіддю будуть 2 потужні "відосікі".
Доси Рада не розглянула питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента. Бо Зеленський має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є також злочин: пособництво злочинцю.
Головне--красиво та правильно звітувати, ну, щоби ми з вами не дуже хвилювалися. Бо коли ми хвилюємося, владні рейтинги котяться до низу.