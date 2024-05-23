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Новини Війна
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Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході, - Зеленський

зеленський

23 травня відбулось засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони, глава Держприкордонслужби, керівники розвідки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ."

"Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.

Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів.

Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", - розповів Зеленський.

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Згідно даних української розвідки, серед планів ворога - зрив Саміту миру в Швейцарії.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив президент.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Зеленський Володимир (23754) Сирський Олександр (602) Ставка (135) Умєров Рустем (595) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+13
Намір рашистів і на початку 2022 року був зрозумілий. Але шут гроховий Зеленський тупив про шашлички. А тепер що - у пустій макітрі Зеленського мозок завівся? "Зрозумілий" - це про мозок - а його не було і не передбачається.
Папірця такого сунули...
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23.05.2024 19:40
+11
З нього главнокомандувач, як з мене балеріна.
І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
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23.05.2024 19:51
+11
Одинадцятий рік війни, і Зелєнскій почав щось підозрювати про наміри лаптєногих.
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23.05.2024 19:55
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Так і вони сили на сході відтягують, нє?
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23.05.2024 19:34 Відповісти
З нього главнокомандувач, як з мене балеріна.
І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
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23.05.2024 19:51 Відповісти
Та ще є рішення КС
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23.05.2024 20:00 Відповісти
Да це до 99% піплов не доходить. Виникла секта свідків відтягування. На більше в них IQ не вистачає.

В кацапів на тому напрямку 50 тис., в нас - 6-7. Тобто кацапи ввдтянули туди о/с у 8 разів більше, ніж ми. Мобресурс у кацапів лише у 3 рази більше, ніж в нас (110 млн. проти 35 млн.).

Але секті свідків відтягування це пох...
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23.05.2024 20:01 Відповісти
Стратег... Або почати тиснути по всій лінії фронту і чекати коли будь-яка з ділянок прорветься
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23.05.2024 19:35 Відповісти
замсирського?
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23.05.2024 19:36 Відповісти
А кто тада зам сначала мендельши, а ща безмозглой? Хотя суть одна.
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23.05.2024 19:43 Відповісти
замермака.
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23.05.2024 19:38 Відповісти

Намір окупантів зрозумілий

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23.05.2024 19:40 Відповісти
Де наш новообраний президент?
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23.05.2024 19:40 Відповісти
Петро Олексiйович трохи затримуэться. Але ми почекаэмо.
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23.05.2024 19:51 Відповісти
Намір рашистів і на початку 2022 року був зрозумілий. Але шут гроховий Зеленський тупив про шашлички. А тепер що - у пустій макітрі Зеленського мозок завівся? "Зрозумілий" - це про мозок - а його не було і не передбачається.
Папірця такого сунули...
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23.05.2024 19:40 Відповісти
Не можна говорити про найвеличнішого лідера **********, він легітимний щедрий, мудрий головнокомандувач. Під його мудрим керівництвом ми вже два роки здобуваємо великі перемоги і скоро поїдемо на шашлики і пити каву у Крим. Сарказм.
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23.05.2024 20:09 Відповісти
правильно писати - "лідора **********"...
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23.05.2024 21:29 Відповісти
Зелене чмо, пішов на..., не заважай людям воювати. Вишльопок.
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23.05.2024 19:42 Відповісти
Это его основная задача, полученная от х-ла.
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23.05.2024 19:49 Відповісти
"Знаємо, як відповідати." Ото й хріново, якщо ти знаєш....
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23.05.2024 19:42 Відповісти
"Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати." Джерело: https://censor.net/ua/n3491028
А також одночасно відтягнути наші сили на схід, щоб просунутись на півночі.
А відповіддю будуть 2 потужні "відосікі".
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23.05.2024 19:42 Відповісти
Сьогоднi 23 травня 2024 року. Хто це непорозумiння???
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23.05.2024 19:43 Відповісти
в Омані про це не росказали ??? чи там було про " другое "...
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23.05.2024 19:43 Відповісти
стратег грьобаний
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23.05.2024 19:44 Відповісти
Стратег прострочений.
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23.05.2024 19:45 Відповісти
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23.05.2024 19:46 Відповісти
Да, Буба - это голова! Я лично б свой палец ему в рот не положил.
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23.05.2024 19:47 Відповісти
А член?
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23.05.2024 19:58 Відповісти
Типа тебя? Тобой бы рискнул.
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23.05.2024 20:01 Відповісти
Бабi мороженое, детям цвети. I смотрi не перепутай, стратег!
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23.05.2024 19:52 Відповісти
Він знаний у намірах ворога.
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23.05.2024 19:54 Відповісти
Одинадцятий рік війни, і Зелєнскій почав щось підозрювати про наміри лаптєногих.
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23.05.2024 19:55 Відповісти
Тепер я на сто відсотків впевнений,що ці гундосики дегенерата-це щоденний зашифрований звіт *****
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23.05.2024 20:01 Відповісти
Намір Зе зрозумілий теж-парити мозг пустопорожніми відосіками та нічого корисного не робити
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23.05.2024 20:02 Відповісти
А на Півночі в нас шо и кінь не валявся
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23.05.2024 20:19 Відповісти
Ух ты---научился на третьем году войны! Способный попался в этот раз. Повезло нам.
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23.05.2024 20:23 Відповісти
а фоточки уже не кабинетные и вроде гундосиков меньше. То на фоне цветочков, то каштан себе выбирает
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23.05.2024 20:24 Відповісти
стратєх...
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23.05.2024 20:28 Відповісти
Хенералісімус...
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23.05.2024 20:39 Відповісти
Галимыйбородько.
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23.05.2024 21:11 Відповісти
«Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ» - що за "президент"?

Доси Рада не розглянула питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента. Бо Зеленський має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.

Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є також злочин: пособництво злочинцю.
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23.05.2024 21:12 Відповісти
Просрочений Владімір хоробро і рішуче зрозумів плани ворога ,попісяв,помив ніжки і ліг спатки.
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23.05.2024 21:52 Відповісти
Боженько, коли вже той Дурень піде !?
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23.05.2024 21:59 Відповісти
Допоможи кацапчикам Володю. Розмінуй мінні поля, які ще залишилися, відведи війська з укріплень в чисте поле і дискридитуй ТЦК, щоб менше потрапило до ЗСУ.
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23.05.2024 23:18 Відповісти
Нелегітимний головнокомандувач передав нам слова генерала Сирського, що той готовий до намірів окупанта. Але фортифікаційні споруди ще не готові. Та невідомо, коли взагалі будуть готові. У міністра умєрова всього вистачає; не вистачає тільки у наших захисників на фронті ані техніки, ані б/к.
Головне--красиво та правильно звітувати, ну, щоби ми з вами не дуже хвилювалися. Бо коли ми хвилюємося, владні рейтинги котяться до низу.
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23.05.2024 23:32 Відповісти
Путін поїхав до лукашенка, щоб відкрити ще один фронт з білорусі. Буде 1200 км фронту. США, де ви?
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23.05.2024 23:40 Відповісти
а вийшло так, що ми просунулись на півдні:
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24.05.2024 02:10 Відповісти
Сратєгі всьо понялі. Коли шашликі?
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24.05.2024 11:29 Відповісти
Так Зеля вроде каждый день выступает с речью. Это считается новость?
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24.05.2024 11:31 Відповісти
 
 