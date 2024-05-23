Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході, - Зеленський

23 травня відбулось засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони, глава Держприкордонслужби, керівники розвідки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ."

"Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.

Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів.

Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", - розповів Зеленський.

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Згідно даних української розвідки, серед планів ворога - зрив Саміту миру в Швейцарії.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив президент.