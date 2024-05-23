Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході, - Зеленський
23 травня відбулось засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Доповідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони, глава Держприкордонслужби, керівники розвідки.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ."
"Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.
Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів.
Онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", - розповів Зеленський.
Згідно даних української розвідки, серед планів ворога - зрив Саміту миру в Швейцарії.
"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І саме смішно шо його повноваження вже закінчились согласно статті 103 та 108,
він тепер довічний тількі зі званням президент... так у констітуції написано, але може потрапити під імпичмент зі 108.
В кацапів на тому напрямку 50 тис., в нас - 6-7. Тобто кацапи ввдтянули туди о/с у 8 разів більше, ніж ми. Мобресурс у кацапів лише у 3 рази більше, ніж в нас (110 млн. проти 35 млн.).
Але секті свідків відтягування це пох...
Намір окупантів зрозумілий
Папірця такого сунули...
А також одночасно відтягнути наші сили на схід, щоб просунутись на півночі.
А відповіддю будуть 2 потужні "відосікі".
Доси Рада не розглянула питання - кого призначити тимчасовим виконавцем обов'язків Президента. Бо Зеленський має бути звільненим з посади.
Виконувати обов'язки Президента до вступу до обов'язків новообраного Президента він міг би тільки при наявності "новообраного".
Україна є республікою, а не монархією - як би того не бажав Зеленський.
Продовжувати називати "Президентом України" злочинця, узурпатора влади - є також злочин: пособництво злочинцю.
Головне--красиво та правильно звітувати, ну, щоби ми з вами не дуже хвилювалися. Бо коли ми хвилюємося, владні рейтинги котяться до низу.