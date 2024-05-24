Рашисты атаковали Кировоградщину: В Кропивницком районе - без пострадавших и разрушений
Российские оккупационные войска атаковали ракетой Кропивницкий район Кировоградщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Кропивницкого, впоследствии там раздались взрывы.
Глава ОВА Райкович заявил: "После вражеской ракетной атаки в Кропивницком районе предварительно - без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают".
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