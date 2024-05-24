Рашисти атакували Кіровоградщину: У Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань
Російські окупаційні війська атакували ракетою Кропивницький район Кіровоградщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Кропивницького, згодом там пролунали вибухи.
Глава ОВА Райкович заявив: "Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють".
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