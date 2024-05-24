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Рашисти атакували Кіровоградщину: У Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань

вибух

Російські окупаційні війська атакували ракетою Кропивницький район Кіровоградщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Кропивницького, згодом там пролунали вибухи.

Глава ОВА Райкович заявив: "Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють".

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Автор: 

Кропивницький (343) обстріл (28365)


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