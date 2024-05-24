Более $85 млрд внешнего финансирования привлекла Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Шмыгаль
С начала года Кабинет министров выделил на оборону более 500 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"За это время каждая гривня налогоплательщиков, которая поступает в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты. За 821 день полномасштабного вторжения одним из главных достижений правительства является обеспечение финансовой стабильности нашей страны.
За это время привлекли более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн грн было привлечено в бюджет благодаря военным и другим облигациям", - рассказал глава правительства.
Шмыгаль добавил, что это дало возможность в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шмигаль, пишається цим, чи жаліється?
Сказавши А, треба НЕЗАБУВАТИ і про Б….
А то я тут всім "борги повинен повертати", воювати. А цей шо "поматросіл і бросіл" і піде далі за Резніковим з бабами на яхтах кататися? Чи в почесні адвокати Баканова?