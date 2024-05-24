РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7917 посетителей онлайн
Новости Война
511 4

Более $85 млрд внешнего финансирования привлекла Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Шмыгаль

денис,шмигаль

С начала года Кабинет министров выделил на оборону более 500 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"За это время каждая гривня налогоплательщиков, которая поступает в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты. За 821 день полномасштабного вторжения одним из главных достижений правительства является обеспечение финансовой стабильности нашей страны.

За это время привлекли более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн грн было привлечено в бюджет благодаря военным и другим облигациям", - рассказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что это дало возможность в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета.

Также читайте: Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, - Шмыгаль

Автор: 

оборона (5202) Шмыгаль Денис (2680)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не зрозуміло!
шмигаль, пишається цим, чи жаліється?
показать весь комментарий
24.05.2024 15:50 Ответить
А скільки млрд виведено з України з 2019 року??
Сказавши А, треба НЕЗАБУВАТИ і про Б….
показать весь комментарий
24.05.2024 15:54 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 15:56 Ответить
Чим цей Шмигаль взагалі займається? Гроші клянчить? Єкономіка не працює, кудись якісь мільярди виділяє і все безрезультатно... Хай цей діяч робить звіт по своій роботі.

А то я тут всім "борги повинен повертати", воювати. А цей шо "поматросіл і бросіл" і піде далі за Резніковим з бабами на яхтах кататися? Чи в почесні адвокати Баканова?
показать весь комментарий
24.05.2024 16:09 Ответить
 
 