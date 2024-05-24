Более $85 млрд внешнего финансирования привлекла Украина с начала полномасштабного вторжения РФ, - Шмыгаль

С начала года Кабинет министров выделил на оборону более 500 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"За это время каждая гривня налогоплательщиков, которая поступает в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты. За 821 день полномасштабного вторжения одним из главных достижений правительства является обеспечение финансовой стабильности нашей страны.



За это время привлекли более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн грн было привлечено в бюджет благодаря военным и другим облигациям", - рассказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что это дало возможность в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета.

Также читайте: Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, - Шмыгаль