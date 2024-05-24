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Новини Війна
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Понад $85 млрд зовнішнього фінансування залучила Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль

денис,шмигаль

Від початку року Кабінет Міністрів виділив на оборону понад 500 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим Урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати. За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень Уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни.

За цей час залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн грн було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям", - розповів глава уряду.

Шмигаль додав, що це дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету.

Також читайте: Імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів, - Шмигаль

Автор: 

оборона (4776) Шмигаль Денис (4566)


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не зрозуміло!
шмигаль, пишається цим, чи жаліється?
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24.05.2024 15:50 Відповісти
А скільки млрд виведено з України з 2019 року??
Сказавши А, треба НЕЗАБУВАТИ і про Б….
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24.05.2024 15:54 Відповісти
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24.05.2024 15:56 Відповісти
Чим цей Шмигаль взагалі займається? Гроші клянчить? Єкономіка не працює, кудись якісь мільярди виділяє і все безрезультатно... Хай цей діяч робить звіт по своій роботі.

А то я тут всім "борги повинен повертати", воювати. А цей шо "поматросіл і бросіл" і піде далі за Резніковим з бабами на яхтах кататися? Чи в почесні адвокати Баканова?
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24.05.2024 16:09 Відповісти
 
 