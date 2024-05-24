Понад $85 млрд зовнішнього фінансування залучила Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль
Від початку року Кабінет Міністрів виділив на оборону понад 500 млрд грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим Урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати. За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень Уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни.
За цей час залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн грн було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям", - розповів глава уряду.
Шмигаль додав, що це дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету.
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шмигаль, пишається цим, чи жаліється?
Сказавши А, треба НЕЗАБУВАТИ і про Б….
А то я тут всім "борги повинен повертати", воювати. А цей шо "поматросіл і бросіл" і піде далі за Резніковим з бабами на яхтах кататися? Чи в почесні адвокати Баканова?