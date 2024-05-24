Понад $85 млрд зовнішнього фінансування залучила Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль

Від початку року Кабінет Міністрів виділив на оборону понад 500 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим Урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати. За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень Уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни.



За цей час залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн грн було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям", - розповів глава уряду.

Шмигаль додав, що це дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету.

Також читайте: Імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів, - Шмигаль