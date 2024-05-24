ЕС призвал Россию прекратить провокации на границе с Эстонией, - Боррель

В Евросоюзе ожидают объяснений от России относительно провокаций на границе с Эстонией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"В четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке сняли световые буи, установленные Эстонией на реке Нарва для демаркации границы с Россией. Европейский Союз проводит внимательный мониторинг этой ситуации с самого начала, в сотрудничестве и солидарности с Эстонией и другими странами-членами", - подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что этот инцидент на границе является частью более широкой тенденции в провокационном поведении и гибридных действиях России, в том числе, на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря.

"Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает объяснений от России по устранению этих буев, и их немедленного возвращения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используется для обозначения судоходного фарватера. Эстония требует объяснений и возвращения буев на место.

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