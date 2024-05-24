ЕС призвал Россию прекратить провокации на границе с Эстонией, - Боррель
В Евросоюзе ожидают объяснений от России относительно провокаций на границе с Эстонией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.
"В четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке сняли световые буи, установленные Эстонией на реке Нарва для демаркации границы с Россией. Европейский Союз проводит внимательный мониторинг этой ситуации с самого начала, в сотрудничестве и солидарности с Эстонией и другими странами-членами", - подчеркнул он.
В заявлении отмечается, что этот инцидент на границе является частью более широкой тенденции в провокационном поведении и гибридных действиях России, в том числе, на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря.
"Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает объяснений от России по устранению этих буев, и их немедленного возвращения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используется для обозначения судоходного фарватера. Эстония требует объяснений и возвращения буев на место.
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ми глибоко занепокоєні, закликаємо обидві сторони до діалогу.
Ну пересунили буї, може й кордон пересунуть. Головне щоб не було ескалації. Куколди)
"оз боченя ".
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
А у дядєнькі від цього скиглення тільки стояк міцнішає.
А якщо гібридний такий як на початку 14 в лугандоні..то тоді закличуть припинити провокаціїї..інакше стурбованість
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")