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ЕС призвал Россию прекратить провокации на границе с Эстонией, - Боррель

боррель

В Евросоюзе ожидают объяснений от России относительно провокаций на границе с Эстонией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"В четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке сняли световые буи, установленные Эстонией на реке Нарва для демаркации границы с Россией. Европейский Союз проводит внимательный мониторинг этой ситуации с самого начала, в сотрудничестве и солидарности с Эстонией и другими странами-членами", - подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что этот инцидент на границе является частью более широкой тенденции в провокационном поведении и гибридных действиях России, в том числе, на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря.

"Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает объяснений от России по устранению этих буев, и их немедленного возвращения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используется для обозначения судоходного фарватера. Эстония требует объяснений и возвращения буев на место.

Также читайте: Премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину: Страхи не имеют под собой оснований

Автор: 

россия (95454) Эстония (1420) Евросоюз (17107) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+11
Вони ще й в Україну вторглися з 2014 року, нагадайте й за це.
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24.05.2024 16:13
+9
боррель звірюка! сказав, як відрізав.
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
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24.05.2024 16:35
+8
Ще не дійшло? Топити мокшанські корита треба було..
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24.05.2024 16:18
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Вони ще й в Україну вторглися з 2014 року, нагадайте й за це.
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24.05.2024 16:13 Ответить
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24.05.2024 16:15 Ответить
Вони вже війну в україні припинили. Зараз зроблять те саме на кордоні з Естонією
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24.05.2024 16:15 Ответить
Ще не дійшло? Топити мокшанські корита треба було..
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24.05.2024 16:18 Ответить
Если б в форме унитазов - воровали бы каждый день
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24.05.2024 16:20 Ответить
...а то ми яяяяяяк стурбуууємось!!!!
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24.05.2024 16:20 Ответить
То вже дюйм території НАТО вкрали? А буї безхатьки вкрали, на металобрухт...
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24.05.2024 16:24 Ответить
Аж бісить! Знайшли кого закликати, млять...
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24.05.2024 16:25 Ответить
росія чинить провокації на кордоні з Естонією ?

ми глибоко занепокоєні, закликаємо обидві сторони до діалогу.

Ну пересунили буї, може й кордон пересунуть. Головне щоб не було ескалації. Куколди)
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24.05.2024 16:28 Ответить
Боррель - прізвище . Ім'я , мабуть , Лєопольд . Тільки той Лєопольд міг за себе постояти , а від цього не дочекаєшся .
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24.05.2024 16:29 Ответить
А чому НАТО мовчить.? Бо РФ не є країною ЄС. Тож їм пофіг на це
"оз боченя ".
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24.05.2024 16:33 Ответить
боррель звірюка! сказав, як відрізав.
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
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24.05.2024 16:35 Ответить
👍
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24.05.2024 16:38 Ответить
+++
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24.05.2024 19:27 Ответить
Нє бєй, дядєнька.
А у дядєнькі від цього скиглення тільки стояк міцнішає.
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24.05.2024 16:36 Ответить
заклики та стурбованість тільки заохочує кремлівських маніяків
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24.05.2024 16:39 Ответить
закликає....
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24.05.2024 16:40 Ответить
Уявляю повні штани підбергюрів якщо буде повномасштабний напад на Естонію..і повна пердяча стурбованість...
А якщо гібридний такий як на початку 14 в лугандоні..то тоді закличуть припинити провокаціїї..інакше стурбованість
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24.05.2024 17:02 Ответить
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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24.05.2024 17:10 Ответить
А ЄС вже отримав відповідь від пуйла щодо вторгнення в Україну у 2014-му та у Сакартвело у 2008-му?
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24.05.2024 17:16 Ответить
Пуйло злякався, і подав у відставку. Ні?
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24.05.2024 17:40 Ответить
Обсирання ЄС з безкінечними закликами буде безкінечно. І ***** про це знає. Західній цивілізації рано чи пізно доведеться змиритися що "світ рожевих поні" закінчився.
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24.05.2024 17:44 Ответить
наТо еще высказать озабоченность и обеспокоенность. это наверняка поможет
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24.05.2024 18:03 Ответить
 
 