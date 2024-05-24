УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5280 відвідувачів онлайн
Новини
2 360 24

ЄС закликав Росію припинити провокації на кордоні з Естонією, - Боррель

боррель

У Євросоюзі очікують пояснень від Росії щодо провокацій на кордоні з Естонією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"У четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку зняли світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією. Європейський Союз проводить уважний моніторинг цієї ситуації від самого початку, у співробітництві та солідарності з Естонією та іншими країнами-членами", - наголосив він.

У заяві зазначається, що цей інцидент на кордоні є частиною ширшої тенденції у провокаційній поведінці та гібридних діях Росії, у тому числі, на її морських та сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря.

"Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує пояснень від Росії щодо усунення цих буїв, та їх негайного повернення", - йдеться у заяві високого представника ЄС.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру – Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.

Читайте: Прем’єрка Естонії Каллас підтримала відправку західних військових до України: Страхи не мають під собою підстав

Автор: 

росія (65052) Естонія (1609) Євросоюз (13374) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Вони ще й в Україну вторглися з 2014 року, нагадайте й за це.
показати весь коментар
24.05.2024 16:13
+9
боррель звірюка! сказав, як відрізав.
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
показати весь коментар
24.05.2024 16:35
+8
Ще не дійшло? Топити мокшанські корита треба було..
показати весь коментар
24.05.2024 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони ще й в Україну вторглися з 2014 року, нагадайте й за це.
показати весь коментар
24.05.2024 16:13 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2024 16:15 Відповісти
Вони вже війну в україні припинили. Зараз зроблять те саме на кордоні з Естонією
показати весь коментар
24.05.2024 16:15 Відповісти
Ще не дійшло? Топити мокшанські корита треба було..
показати весь коментар
24.05.2024 16:18 Відповісти
Если б в форме унитазов - воровали бы каждый день
показати весь коментар
24.05.2024 16:20 Відповісти
...а то ми яяяяяяк стурбуууємось!!!!
показати весь коментар
24.05.2024 16:20 Відповісти
То вже дюйм території НАТО вкрали? А буї безхатьки вкрали, на металобрухт...
показати весь коментар
24.05.2024 16:24 Відповісти
Аж бісить! Знайшли кого закликати, млять...
показати весь коментар
24.05.2024 16:25 Відповісти
росія чинить провокації на кордоні з Естонією ?

ми глибоко занепокоєні, закликаємо обидві сторони до діалогу.

Ну пересунили буї, може й кордон пересунуть. Головне щоб не було ескалації. Куколди)
показати весь коментар
24.05.2024 16:28 Відповісти
Боррель - прізвище . Ім'я , мабуть , Лєопольд . Тільки той Лєопольд міг за себе постояти , а від цього не дочекаєшся .
показати весь коментар
24.05.2024 16:29 Відповісти
А чому НАТО мовчить.? Бо РФ не є країною ЄС. Тож їм пофіг на це
"оз боченя ".
показати весь коментар
24.05.2024 16:33 Відповісти
боррель звірюка! сказав, як відрізав.
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
показати весь коментар
24.05.2024 16:35 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.05.2024 16:38 Відповісти
+++
показати весь коментар
24.05.2024 19:27 Відповісти
Нє бєй, дядєнька.
А у дядєнькі від цього скиглення тільки стояк міцнішає.
показати весь коментар
24.05.2024 16:36 Відповісти
заклики та стурбованість тільки заохочує кремлівських маніяків
показати весь коментар
24.05.2024 16:39 Відповісти
закликає....
показати весь коментар
24.05.2024 16:40 Відповісти
Уявляю повні штани підбергюрів якщо буде повномасштабний напад на Естонію..і повна пердяча стурбованість...
А якщо гібридний такий як на початку 14 в лугандоні..то тоді закличуть припинити провокаціїї..інакше стурбованість
показати весь коментар
24.05.2024 17:02 Відповісти
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показати весь коментар
24.05.2024 17:10 Відповісти
А ЄС вже отримав відповідь від пуйла щодо вторгнення в Україну у 2014-му та у Сакартвело у 2008-му?
показати весь коментар
24.05.2024 17:16 Відповісти
Пуйло злякався, і подав у відставку. Ні?
показати весь коментар
24.05.2024 17:40 Відповісти
Обсирання ЄС з безкінечними закликами буде безкінечно. І ***** про це знає. Західній цивілізації рано чи пізно доведеться змиритися що "світ рожевих поні" закінчився.
показати весь коментар
24.05.2024 17:44 Відповісти
наТо еще высказать озабоченность и обеспокоенность. это наверняка поможет
показати весь коментар
24.05.2024 18:03 Відповісти
 
 