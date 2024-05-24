ЄС закликав Росію припинити провокації на кордоні з Естонією, - Боррель

У Євросоюзі очікують пояснень від Росії щодо провокацій на кордоні з Естонією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"У четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку зняли світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією. Європейський Союз проводить уважний моніторинг цієї ситуації від самого початку, у співробітництві та солідарності з Естонією та іншими країнами-членами", - наголосив він.

У заяві зазначається, що цей інцидент на кордоні є частиною ширшої тенденції у провокаційній поведінці та гібридних діях Росії, у тому числі, на її морських та сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря.

"Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує пояснень від Росії щодо усунення цих буїв, та їх негайного повернення", - йдеться у заяві високого представника ЄС.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру – Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.

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