ЄС закликав Росію припинити провокації на кордоні з Естонією, - Боррель
У Євросоюзі очікують пояснень від Росії щодо провокацій на кордоні з Естонією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.
"У четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку зняли світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією. Європейський Союз проводить уважний моніторинг цієї ситуації від самого початку, у співробітництві та солідарності з Естонією та іншими країнами-членами", - наголосив він.
У заяві зазначається, що цей інцидент на кордоні є частиною ширшої тенденції у провокаційній поведінці та гібридних діях Росії, у тому числі, на її морських та сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря.
"Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує пояснень від Росії щодо усунення цих буїв, та їх негайного повернення", - йдеться у заяві високого представника ЄС.
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру – Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми глибоко занепокоєні, закликаємо обидві сторони до діалогу.
Ну пересунили буї, може й кордон пересунуть. Головне щоб не було ескалації. Куколди)
"оз боченя ".
от, що тепер кацапам робити?
хоч у петлю......
А у дядєнькі від цього скиглення тільки стояк міцнішає.
А якщо гібридний такий як на початку 14 в лугандоні..то тоді закличуть припинити провокаціїї..інакше стурбованість
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")