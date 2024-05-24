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Ее задача - совать палки в колеса любому военному руководству, - волонтер о Безуглой

безугла

Для народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой не имеет значения, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача - просто "пихать им палки в колеса".

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Мне кажется, ей п***й, кто на этой должности - Залужный или Сырский. Ее задача - просто пихать палки в колеса военному руководству и вообще военным. Каким вообще боком эта девка до ВСУ? Какого лешего она лезет со своим н***й никому не нужным мнением? В стране война и за такие слова стоило бы впаять уже срок наконец! Слишком много себе позволяет", - заявил ветеран российско-украинской войны, волонтер Арслан Мисиратов.

По его мнению, Главнокомандующий Александр Сырский ответственно выполняет возложенные на него обязанности: постоянно находится на фронте, внедряет изменения для эффективной работы Центров подготовки, сумел улучшить процесс ротации между батальонами и тому подобное.

"Поэтому извините, хотите вы или не хотите, нравится вам или не нравится, но мы имеем назначенного Президентом Главнокомандующего, и это Александр Сырский. А Безуглой стоило бы завалиться наконец и заниматься тем, в чем компетентна она, то есть пить где-то кофе в кулуарах",
- написал волонтер.

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Заявлениями нардепа возмутились и другие пользователи. Адвокат Максим Шиповский считает недопустимым то, что гражданский человек, не имея на то компетенций, публично комментирует военные назначения или дает характеристику Главнокомандующему.

"Удивляет уровень некомпетентности Безуглой. Она не учитывает, в каких условиях ВСУ держат фронт... Сырский постоянно находится на фронте, особенно в тяжелые эпизоды войны с Россией. Непосредственно своим присутствием на передовой показывает, что он - не паркетный генерал, а человек, который всем сердцем предан делу защиты Украины", - написал он.

Жена военнослужащего и сестра военнопленного с ником Sonya Rikyel написала, что для победы и возвращения всех защитников из плена украинское общество должно быть объединенным, зато Безуглая делает все, чтобы его разделить: "Мой брат уже 2 года находится в российском плену не для того, чтобы кто-то расшатывал наше государство изнутри и так бесцеремонно критиковал военных".

Военнослужащий Александр Кононученко назвал заявления и действия нардепа позорными.

"Я знаю много достойных украинцев, которые ежедневно приближают нашу победу. Однако такого нельзя сказать о депутате Безуглой. Для чего поднимать медийную бурю в это и без того нелегкое время? Этими действиями вы уничтожаете врага? Или приближаете нашу победу? Что вы вообще сделали для народа и Украины?" - написал мужчина.

Читайте также: Сырский, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральская фракция, уничтожающая наши шансы на перемены и победу, - заместитель председателя комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

Напомним, Марьяна Безуглая после возвращения из очередного визита на фронт назвала некоторых украинских генералов "преступниками", переложив на них ответственность за потери, которые наносят российские оккупанты. Ранее народный депутат организовала информационную атаку на бывшего главкома Валерия Залужного, что в конце концов закончилась его увольнением.

Автор: 

Слуга народа (2629) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+20
Мар'нка це ти особисто?
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24.05.2024 20:24
+17
А,що не правильно сказав волонтер,таку шмару давно пора гнать з верховної ради,за неїодні тільки склоки,потрібні для кой яких людішок.
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24.05.2024 20:19
+17
Дивний волонтер. Про Безуглу сказав, а те, що блаЗЄнський ніяк не реагує на її висловлювання, волонтер ні пари з уст.

Адже про Залужного вона теж просторікувала. А виявилося, що її устами говорив блаЗЄнський.
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24.05.2024 20:25
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Зелено-сині покидьки на службі у кремля.
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24.05.2024 23:02 Ответить
Вона не Безугла, а Безмозгла. Або працює на ворога
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24.05.2024 23:04 Ответить
Походу безуглая уже сделала что неё требовалось и теперь её опа потихоньку сливает. Никогда такого не было и вот опят)
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24.05.2024 23:19 Ответить
У неї на пиці написан діагноз- шизофренія!!!!
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24.05.2024 23:30 Ответить
бояре ху№ові - зе не причом
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25.05.2024 00:38 Ответить
ЗЕ_Шмонька выполняет задачу - облить грязью генералов, а ОПа абдрыстовичей типа в белом пальте
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25.05.2024 01:22 Ответить
Дякуємо жителям сталіци за вибір геніальнго військового стратега і анапітика Мар'яночки.
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25.05.2024 01:29 Ответить
Особисто у мене слово "народний депутат" асоціюється з корупцією,казнокрадством,схемами,скандалами,популізмом,вседозволеностю,безкарністю,хамством,тупістю...На біса вони нам потрібні? Які телепні ходять на "вибори" всього цього непотрібу?
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25.05.2024 06:25 Ответить
На вибори потрібно ходити і обирати Тільки спочатку поцікавитись тими персонажами і вже потім галочку ставити Депутати то зріз суспільства - то ми такі різні (адекватні і відбиті, порядні і злодії Отакі ми і обираємо таких
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25.05.2024 08:33 Ответить
Так, - ЛЮДИ й нелюди. Тому й світи два: - - вільний та тюряжний. Тому й Біблія з двох частин, перша для шануючих ЗАКОН, друга для "ловців людей", яких випестив прозваний Христом з грішників, до яких прийшов сказавши їм: - "мною всі звабитесь", й таки звабив. То що там "про змія, що звабив Адама та Еву?" Тому й існують РАЙ, та АД(Академія джунглів), чи вже з Землі дикуни щезли? Тому в частині ТЮРЯГА" й вказані такі призвіща як Сталін, Ленін, Путін,... - так БОГ попереджав ЧЕРЕЗ ЗАКОН що ні за яких обставин вони не повинні бути при владі. Що робила церква? ЖУВАЛА СОПЛІ, ЩО РОБИТЬ І ПОНИНІ. Тож, Настрадамус і вказав: - "Церковь без БОГА идущая...". Ані я, ані ********* призвіща в Біблію не вписували, й зроблено це від 1822 року, тобто задовго до появі в світі вказаних. НІ НА ЯКІ ЛУМКИ НЕ НАВОДИТЬ? АРХ М
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25.05.2024 17:07 Ответить
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