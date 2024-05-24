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Її задача пхати палки в колеса будь-якому військовому керівництву, - волонтер про Безуглу

безугла

Для народної депутатки з фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої не має значення, хто саме перебуває на тій чи іншій посаді у військовому керівництві держави, адже її завдання – просто "пхати їм палки в колеса".

Про це заявив ветеран російсько-української війни, волонтер Арслан Місіратов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Мені здається, їй п***й, хто на цій посаді – Залужний чи Сирський. Її задача – просто пхати палки в колеса військовому керівництву та загалом військовим. Яким взагалі боком ця дівка до ЗСУ? Якого лєшого вона пхається зі своєю н***й нікому не потрібною думкою? В країні війна і за такі слова варто було б впаяти вже термін нарешті! Занадто багато собі дозволяє", – заявив ветеран російсько-української війни, волонтер Арслан Місіратов.

На його думку, Головнокомандувач Олександр Сирський відповідально виконує покладені на нього обов'язки: постійно перебуває на фронті, впроваджує зміни для ефективної роботи Центрів підготовки, зумів покращити процес ротації між батальйонами тощо.

"Тому вибачте, хочете ви чи не хочете, подобається вам чи не подобається, але ми маємо призначеного Президентом Головнокомандувача, і це Олександр Сирський. А Безуглій варто б завалитись нарешті й займатись тим, в чому компетентна вона, тобто пити десь каву в кулуарах",
– написав волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх", - заступниця голови комітету ВР Безугла

Заявами нардепки обурились і інші користувачі. Адвокат Максим Шиповський вважає неприпустимим те, що цивільна людина, не маючи на те компетенцій, публічно коментує військові призначення або дає характеристику Головнокомандувачу.

Дивує рівень некомпетентності Безуглої. Вона не враховує, в яких умовах ЗСУ тримають фронт… Сирський постійно перебуває на фронті, особливо у важкі епізоди війни з Росією. Безпосередньо своєю присутністю на передовій показує, що він – не паркетний генерал, а людина, яка всім серцем віддана справі захисту України,
– написав він.

Дружина військовослужбовця і сестра військовополоненого із ніком Sonya Rikyel написала, що для перемоги та повернення усіх захисників з полону українське суспільство має бути об'єднаним, натомість Безугла робить усе, аби його розділити: "Мій брат вже 2 роки перебуває у російських катівнях не для того, аби хтось розхитував нашу державу зсередини та так безцеремонно критикував військових".

Військовослужбовець Олександр Кононученко назвав заяви та дії нардепки ганебними.

Я знаю багато гідних українців, котрі щодня наближають нашу перемогу. Проте такого не можна сказати за депутатку Безуглу. Для чого піднімати медійну бурю в цей і без того нелегкий час? Цими діями ви нищите ворога? Чи наближаєте нашу перемогу? Що ви взагалі зробили для народу та України?
– написав чоловік.

Також дивіться: Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Нагадаємо, Мар'яна Безугла після повернення з чергового візиту на фронт назвала деяких українських генералів "злочинцями", переклавши на них відповідальність за втрати, які завдають російські окупанти. Раніше народна депутатка організувала інформаційну атаку на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті закінчилась його звільненням

Автор: 

Залужний Валерій (724) Слуга народу (2811) Сирський Олександр (603) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+20
Мар'нка це ти особисто?
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24.05.2024 20:24
+17
А,що не правильно сказав волонтер,таку шмару давно пора гнать з верховної ради,за неїодні тільки склоки,потрібні для кой яких людішок.
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24.05.2024 20:19
+17
Дивний волонтер. Про Безуглу сказав, а те, що блаЗЄнський ніяк не реагує на її висловлювання, волонтер ні пари з уст.

Адже про Залужного вона теж просторікувала. А виявилося, що її устами говорив блаЗЄнський.
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24.05.2024 20:25
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Зелено-сині покидьки на службі у кремля.
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24.05.2024 23:02 Відповісти
Вона не Безугла, а Безмозгла. Або працює на ворога
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24.05.2024 23:04 Відповісти
Походу безуглая уже сделала что неё требовалось и теперь её опа потихоньку сливает. Никогда такого не было и вот опят)
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24.05.2024 23:19 Відповісти
У неї на пиці написан діагноз- шизофренія!!!!
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24.05.2024 23:30 Відповісти
бояре ху№ові - зе не причом
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25.05.2024 00:38 Відповісти
ЗЕ_Шмонька выполняет задачу - облить грязью генералов, а ОПа абдрыстовичей типа в белом пальте
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25.05.2024 01:22 Відповісти
Дякуємо жителям сталіци за вибір геніальнго військового стратега і анапітика Мар'яночки.
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25.05.2024 01:29 Відповісти
Особисто у мене слово "народний депутат" асоціюється з корупцією,казнокрадством,схемами,скандалами,популізмом,вседозволеностю,безкарністю,хамством,тупістю...На біса вони нам потрібні? Які телепні ходять на "вибори" всього цього непотрібу?
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25.05.2024 06:25 Відповісти
На вибори потрібно ходити і обирати Тільки спочатку поцікавитись тими персонажами і вже потім галочку ставити Депутати то зріз суспільства - то ми такі різні (адекватні і відбиті, порядні і злодії Отакі ми і обираємо таких
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25.05.2024 08:33 Відповісти
Так, - ЛЮДИ й нелюди. Тому й світи два: - - вільний та тюряжний. Тому й Біблія з двох частин, перша для шануючих ЗАКОН, друга для "ловців людей", яких випестив прозваний Христом з грішників, до яких прийшов сказавши їм: - "мною всі звабитесь", й таки звабив. То що там "про змія, що звабив Адама та Еву?" Тому й існують РАЙ, та АД(Академія джунглів), чи вже з Землі дикуни щезли? Тому в частині ТЮРЯГА" й вказані такі призвіща як Сталін, Ленін, Путін,... - так БОГ попереджав ЧЕРЕЗ ЗАКОН що ні за яких обставин вони не повинні бути при владі. Що робила церква? ЖУВАЛА СОПЛІ, ЩО РОБИТЬ І ПОНИНІ. Тож, Настрадамус і вказав: - "Церковь без БОГА идущая...". Ані я, ані ********* призвіща в Біблію не вписували, й зроблено це від 1822 року, тобто задовго до появі в світі вказаних. НІ НА ЯКІ ЛУМКИ НЕ НАВОДИТЬ? АРХ М
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25.05.2024 17:07 Відповісти
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