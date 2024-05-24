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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

20:45 - отбой угрозы.

Читайте также: В нескольких областях Украины и Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (784)


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Мовою Цензору це - "загроза аеродинаміки".
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24.05.2024 20:41 Ответить
А буває ще й аеростатика?
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24.05.2024 20:43 Ответить
11 березня поточного року під час підготовки до зльоту рашистського ТУ-160М з бортовим номером 801 у літака спалахнув один із двигунів, після чого вогонь перекинувся на три інші двигуни, які також згоріли. Бомбардувальник отримав серйозні пошкодження, а для всіх моделей літаків, на яких були встановлені такі двигуни, на якийсь час рашисти відмінили польоти.
Обізнане джерело уточнює: ТУ-160М з бортовим номером 801 - це саме той бомбардувальник, на якому ***** 22 лютого ц.р. здійснило півгодинний політ у Татарстані. Тоді воно похвалилось, що це "надьожний, усовєршенствованний самальот".
За інформацією джерела, причина займання на першому двигуні бомбардувальника - бракована опора турбіни, а ***** вижило лише тому, що тривалість його польоту 22 лютого була нетривалою.
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24.05.2024 21:02 Ответить
Мабуть, це один з тих ТУ-160, які Бакай з ДУСі з кучмою, засхематозили на московію, як розрахунок за дешевий газ для України, з якого наварили собі ГРОШЕНЯТ для родини!! Бакай, ще утік на московію, після завершення цієї спецОперації ФСБ в Україні!
Ну, це таке…
Усі ж ПУ, старанно захищають інтереси СВОЇХ СІМЕЙ, а після того, дотримуються норм Конституції! Кучма, аж два рази дотримувався…
Через його «дотримання», і В. Чорновола УБИЛИ!
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24.05.2024 21:43 Ответить
 
 