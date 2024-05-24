По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
20:45 - отбой угрозы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обізнане джерело уточнює: ТУ-160М з бортовим номером 801 - це саме той бомбардувальник, на якому ***** 22 лютого ц.р. здійснило півгодинний політ у Татарстані. Тоді воно похвалилось, що це "надьожний, усовєршенствованний самальот".
За інформацією джерела, причина займання на першому двигуні бомбардувальника - бракована опора турбіни, а ***** вижило лише тому, що тривалість його польоту 22 лютого була нетривалою.
Ну, це таке…
Усі ж ПУ, старанно захищають інтереси СВОЇХ СІМЕЙ, а після того, дотримуються норм Конституції! Кучма, аж два рази дотримувався…
Через його «дотримання», і В. Чорновола УБИЛИ!