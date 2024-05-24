По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал". Тривога тривала 26 хвилин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - ідеться у повідомленні.
20:45 Відбій загрози.
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Обізнане джерело уточнює: ТУ-160М з бортовим номером 801 - це саме той бомбардувальник, на якому ***** 22 лютого ц.р. здійснило півгодинний політ у Татарстані. Тоді воно похвалилось, що це "надьожний, усовєршенствованний самальот".
За інформацією джерела, причина займання на першому двигуні бомбардувальника - бракована опора турбіни, а ***** вижило лише тому, що тривалість його польоту 22 лютого була нетривалою.
Ну, це таке…
Усі ж ПУ, старанно захищають інтереси СВОЇХ СІМЕЙ, а після того, дотримуються норм Конституції! Кучма, аж два рази дотримувався…
Через його «дотримання», і В. Чорновола УБИЛИ!