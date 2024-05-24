По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал". Тривога тривала 26 хвилин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - ідеться у повідомленні.

20:45 Відбій загрози.

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