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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал". Тривога тривала 26 хвилин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - ідеться у повідомленні.

20:45 Відбій загрози.

Також читайте: По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К

Автор: 

Повітряні сили (2619) повітряна тривога (911)


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Мовою Цензору це - "загроза аеродинаміки".
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24.05.2024 20:41 Відповісти
А буває ще й аеростатика?
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24.05.2024 20:43 Відповісти
11 березня поточного року під час підготовки до зльоту рашистського ТУ-160М з бортовим номером 801 у літака спалахнув один із двигунів, після чого вогонь перекинувся на три інші двигуни, які також згоріли. Бомбардувальник отримав серйозні пошкодження, а для всіх моделей літаків, на яких були встановлені такі двигуни, на якийсь час рашисти відмінили польоти.
Обізнане джерело уточнює: ТУ-160М з бортовим номером 801 - це саме той бомбардувальник, на якому ***** 22 лютого ц.р. здійснило півгодинний політ у Татарстані. Тоді воно похвалилось, що це "надьожний, усовєршенствованний самальот".
За інформацією джерела, причина займання на першому двигуні бомбардувальника - бракована опора турбіни, а ***** вижило лише тому, що тривалість його польоту 22 лютого була нетривалою.
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24.05.2024 21:02 Відповісти
Мабуть, це один з тих ТУ-160, які Бакай з ДУСі з кучмою, засхематозили на московію, як розрахунок за дешевий газ для України, з якого наварили собі ГРОШЕНЯТ для родини!! Бакай, ще утік на московію, після завершення цієї спецОперації ФСБ в Україні!
Ну, це таке…
Усі ж ПУ, старанно захищають інтереси СВОЇХ СІМЕЙ, а після того, дотримуються норм Конституції! Кучма, аж два рази дотримувався…
Через його «дотримання», і В. Чорновола УБИЛИ!
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24.05.2024 21:43 Відповісти
 
 