Графики отключений будут действовать сегодня с 20:00 до 24:00, - "Укрэнерго"

По обновленной информации "Укрэнерго", сегодня, 25 мая 2024 года во всех областях графики почасовых отключений будут действовать с 20:00 до 24:00

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей", - отметили в компании.

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Ранее сообщалось, что 25 мая отключения света должны были длиться только два часа вечером.