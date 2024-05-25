Графіки відключень діятимуть сьогодні з 20:00 до 24:00, - "Укренерго"
За оновленою інформацією "Укренерго", сьогодні, 25 травня 2024 року в усіх областях графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 24:00
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів", - зазначили у компанії.
Раніше повідомлялося, що 25 травня відключення світла мали тривати тільки дві години ввечері.
Топ коментарі
+6 Ahmed Muslimenko
показати весь коментар25.05.2024 12:47
+6 Анатолий К #427424
показати весь коментар25.05.2024 12:48
+3 Влад Крук #534638
показати весь коментар25.05.2024 13:24
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Можуть Наєму продати, а потім тому, що недавно було розслідування, режисер Зелі став дохіба енергетиком(комуніст до речі........ "дивно" навіть), а вже потім Ахмєтову, а потім лох, ой, мудрому наріту.
? У багатьох котел опалення приміщення вимикається, як тільки немає електроенергії? Куди поділися мільярди, які виділені на захист ТЕС, ТЕЦ, ГЕС??? Вже немє ні мільярдів ні ТЕС, ТЕЦ І ГЕС?
Але гроші за опалення все одно візьмуть.
як ти захистиш 5га тесу? ракета вертикально може вдарити - хоч вавілонську стіну зліпити = пофіг їй.
"Конфайнмент"? Ну так готуй.те 50млрд. євро. і чекайте 5 років.
то Байден міг дати ПРО, але йому заборонив Трамп.
Короче. СССР было тоталитарной помойкой. Тем не менее СССР пыталось повышать уровень жизни и реализовывать проекты. Так как там верили в коммунизм и прочее. Но потеря веры в коммунизм привела к доминированию цинизма и потребительства здесь и сейчас.
Это как бы главная беда постСССР. Власти и прочие циники, которые не заботятся об обществе и будущем. Запад где коммунизма не было и разочарования в нем люди инвестируют в будущее и там до сих пор проекты постоянно реализовываются.