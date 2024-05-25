Графіки відключень діятимуть сьогодні з 20:00 до 24:00, - "Укренерго"

За оновленою інформацією "Укренерго", сьогодні, 25 травня 2024 року в усіх областях графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 24:00

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів", - зазначили у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" скасувало графіки відключення світла на декілька годин

Раніше повідомлялося, що 25 травня відключення світла мали тривати тільки дві години ввечері.