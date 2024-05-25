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Графіки відключень діятимуть сьогодні з 20:00 до 24:00, - "Укренерго"

графіки відключень на 25 травня 2024 року

За оновленою інформацією "Укренерго", сьогодні, 25 травня 2024 року в усіх областях графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 24:00

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів", - зазначили у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" скасувало графіки відключення світла на декілька годин

графіки відключень на 25 травня 2024 року

Раніше повідомлялося, що 25 травня відключення світла мали тривати тільки дві години ввечері.

Автор: 

Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+6
"нам просто очєнь нужни ваши дєнъгі",всьо.
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25.05.2024 12:47
+6
А що буде взимку? Як бути тим, в кого опалення злежить від електроенергії
? У багатьох котел опалення приміщення вимикається, як тільки немає електроенергії? Куди поділися мільярди, які виділені на захист ТЕС, ТЕЦ, ГЕС??? Вже немє ні мільярдів ні ТЕС, ТЕЦ І ГЕС?
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25.05.2024 12:48
+3
Багатогодинні (більше 8 годин на добу), масові (11 областей, 46 районів) відключення світла ‎23.‎05.‎2024 не мають нічого спільного з дефіцитом електроенергії в Україні. Під тиском олігархічних структур і відсутності грошей в бюджеті, Зеленський дозволив прямий комерційний експорт електроенергії (не компенсаційні перетоки) в Західну Європу. Красти в Україні вже практично нічого, тепер Зеленський краде світло у свого народу.
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25.05.2024 13:24
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Дужи дивно. Ракетних обстрілів не було. До цього часу все працювало стабільно. Або щось міняють на лініях і ремонтують до зими. Або роблять якусь хрінь. І це ще люди кондиціонери не включають бо не жарко.
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25.05.2024 12:35 Відповісти
Так раніше на вихідні не вимикали, а тепер вже на вихідні вимикають
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25.05.2024 12:43 Відповісти
У Німеччині встановили надто багато сонячних панелей - енергію продають за безцінь\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Можуть Наєму продати, а потім тому, що недавно було розслідування, режисер Зелі став дохіба енергетиком(комуніст до речі........ "дивно" навіть), а вже потім Ахмєтову, а потім лох, ой, мудрому наріту.
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25.05.2024 12:50 Відповісти
Там ніби пару блоків АЕС в плановий ремонт вивели...
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25.05.2024 13:12 Відповісти
Так поки не говорили за підвищення тарифів ,енергетики вистачало ,а тут раптом вона кудись поділась ,от піднімуть тарифи і одразу ж зникне дифіцит електроенергії ,нехай їм ці нові тарифи стануть поперек горла.
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25.05.2024 17:16 Відповісти
"нам просто очєнь нужни ваши дєнъгі",всьо.
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25.05.2024 12:47 Відповісти
А що буде взимку? Як бути тим, в кого опалення злежить від електроенергії
? У багатьох котел опалення приміщення вимикається, як тільки немає електроенергії? Куди поділися мільярди, які виділені на захист ТЕС, ТЕЦ, ГЕС??? Вже немє ні мільярдів ні ТЕС, ТЕЦ І ГЕС?
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25.05.2024 12:48 Відповісти
Скажуть - беріть кредити й ставте сонячні батареї. Багатоквартирний будинок? На балкон монтуйте.

Але гроші за опалення все одно візьмуть.
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25.05.2024 12:53 Відповісти
ти єврей?
як ти захистиш 5га тесу? ракета вертикально може вдарити - хоч вавілонську стіну зліпити = пофіг їй.
"Конфайнмент"? Ну так готуй.те 50млрд. євро. і чекайте 5 років.
то Байден міг дати ПРО, але йому заборонив Трамп.
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25.05.2024 12:53 Відповісти
Ідіть в сраку шавки ахметовькі!
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25.05.2024 13:13 Відповісти
"Графіки відключень"...А хто ці графіки бачив?Відключають хаотично як їм на голову збреде.А власне чому?А тому що ми в свій недобрий час віддали стратегічні електровиробничі і електротрансляційні підприємства в приватні руки.А забрати назад не вистарчає ні волі,ні розуму.
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25.05.2024 13:22 Відповісти
Багатогодинні (більше 8 годин на добу), масові (11 областей, 46 районів) відключення світла ‎23.‎05.‎2024 не мають нічого спільного з дефіцитом електроенергії в Україні. Під тиском олігархічних структур і відсутності грошей в бюджеті, Зеленський дозволив прямий комерційний експорт електроенергії (не компенсаційні перетоки) в Західну Європу. Красти в Україні вже практично нічого, тепер Зеленський краде світло у свого народу.
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25.05.2024 13:24 Відповісти
Електрика з АЕС іде на експорт в Угорщину та Словачину а електрика СЕС для споживачів в Україні. Ахметов викуповує в АЕС по ціні 1 коп кіловат а на експорті бере в євро і в офшори.А хто ще з ним в долі цієї схеми здогадайтесь ? А ТЕЦ Ахметова зруйновані ще в 2023 році за які він взяв міліардні компенсації на відбудову але нічого не робив провівши таємні переговори з кацапами щоб ті замели сліди повторними ракетними ударами по ТЕЦ.Ахметов тепер має маржу на СЕС і експорті енергії АЕС. Як кажуть-ловкость рук и никакого мошейничества.Терпіть терпіли бо вам так треба
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25.05.2024 13:36 Відповісти
Я не вихваляю радянський союз, але тоді хоть збудували АЕС І ГЕС, ТЕС, які служать до сьогодні. А що збудував олігархат Україні за 35 років. Хоч одну ГЕС? Не бачу. Бачу тільки замки в Монако по 400 млн$. , яхти, літаки. і міліарди в офшорах.
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25.05.2024 14:56 Відповісти
Да СССР имело огромные планы. Но уже в 70ых во власти укрепились всякие бездари, которых все устраивало и которым было ничего не нужно. И все эти планы свернули. Эти бездари до сих пор по сути у власти - их потомки и духовные наследники.

Короче. СССР было тоталитарной помойкой. Тем не менее СССР пыталось повышать уровень жизни и реализовывать проекты. Так как там верили в коммунизм и прочее. Но потеря веры в коммунизм привела к доминированию цинизма и потребительства здесь и сейчас.

Это как бы главная беда постСССР. Власти и прочие циники, которые не заботятся об обществе и будущем. Запад где коммунизма не было и разочарования в нем люди инвестируют в будущее и там до сих пор проекты постоянно реализовываются.
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25.05.2024 15:11 Відповісти
Короче, коммунизм и СССР это зло. Но вот желание строить лучшее будущее сейчас это добро. Не надо путать эти вещи.
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25.05.2024 15:13 Відповісти
Ніт совок і комуняки то не є зло - то є зло в 10 степені .
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25.05.2024 16:34 Відповісти
Як будували в срср ми знаємо, узнали в 1986 році коли Чорнобиль рвонув. І "проєкти" захмарні теж були, ріки планували повертати, добре що гроші закінчились, бо це теж була б велика екологічна катастрофа. Як Чорнобиль, як висохше Аральске море (теж справа рук комуняк). Крім того, що нічого не будувалось протягом незалежності України, але ж не так, багато нових підстанцій, реконструювали також.
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25.05.2024 17:22 Відповісти
Ты прав касательно катастроф. Но это не имеет никакого отношения к теме. Экономическая депрессия убила в десятки разов больше людей чем Чернобыль, если уж на то пошло. Я не оправдываю Чернобыль, но воровство и коррупция убивает людей похлеще техногенных катастроф. Бедность, отсутствие инфраструктуры и прочее.
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25.05.2024 18:16 Відповісти
Полібюро і комуняки це ті самі олігархи тіко в профіль - про паспорти знаєте і коли їх почали видавати в селах ?
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25.05.2024 16:40 Відповісти
То ракети, то холодно, то жарко, недавно писали що хмарно.
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25.05.2024 14:50 Відповісти
Мне кажется что проблема в армии. Когда боевые действия активные, то всякая техника жрет кучу ресурсов. Может бои на Востоке сейчас требуют ресурсы.
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25.05.2024 15:14 Відповісти
 
 