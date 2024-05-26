Польша ночью снова поднимала свои истребители из-за массированной атаки россиян
Ночью 26 мая из-за массированной российской ракетной атаки по территории Украины Польша со странами-союзниками снова подняла в воздух военную авиацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что ракеты летели на запад Украины, поэтому было принято решение о взлете боевой авиации, чтобы гарантировать безопасность жителям приграничных городов Польши. О своих действиях военные предупредили граждан.
"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в объявлении.
Военные отметили, что последний раз поднимали авиацию из-за обстрелов Украины в ночь с 7 на 8 мая.
Напомним, ночью 26 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", ракетами Х-101 и "Кинжалами". Взрывы раздавались в ряде областей.
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"Русский мир" не перекладається українською взагалі ...
Взагалі-то, руській мір, для нас українців - це такий чорний мем, який вигадали не ми , а кацапи і який до «руського» та особливо «миру» не має ніякого відношення.
Особисто я пишу ще цікавіше «рузькій мір»
економим ракети тому що дорогі... а ремонтувати ТЕС не дорого? а коли економіка сидить без світла то не дорого...
Когда бомбили Идлиб и Алеппо, было всем пох.
Нашим кстати непох, коллегги по Цензору и УПячке понимали что это творит русня, тренируя пилотов своих. А 73% и тогда эдали шашлыки и поржать посрать пожрать
Коли я тоді викладав тут на цензорі дійсно страшні фото знищених міст - всім було пох а мене банили.
Як потужно! Як смело! И даже не боятся Эскалации