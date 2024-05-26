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Польша ночью снова поднимала свои истребители из-за массированной атаки россиян

Польща підняла свою авіцію

Ночью 26 мая из-за массированной российской ракетной атаки по территории Украины Польша со странами-союзниками снова подняла в воздух военную авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что ракеты летели на запад Украины, поэтому было принято решение о взлете боевой авиации, чтобы гарантировать безопасность жителям приграничных городов Польши. О своих действиях военные предупредили граждан.

"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в объявлении.

Военные отметили, что последний раз поднимали авиацию из-за обстрелов Украины в ночь с 7 на 8 мая.

Напомним, ночью 26 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", ракетами Х-101 и "Кинжалами". Взрывы раздавались в ряде областей.

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Автор: 

авиация (2823) обстрел (27057) Польша (8407)


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Топ комментарии
+21
Питання, найуха? Якщо допомагати Україні то це добре. А якщо понти поколотити, то перед ким?
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26.05.2024 10:17
+21
"Підвищений рівень шуму" не став хоч причиною розладу сну?Дуже переживаю за невиспаних поляків.
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26.05.2024 10:22
+15
Питання: на%уя 30 років голосували за "руській мір"? Були б ми в НАТО, як поляки і балтійці, сиділи би кацапи в своєму gowni мовчки.
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26.05.2024 10:30
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Питання, найуха? Якщо допомагати Україні то це добре. А якщо понти поколотити, то перед ким?
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26.05.2024 10:17 Ответить
Про дюйм натівського розміру чув? Так ось- вони його в черговий раз захищали.
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26.05.2024 10:22 Ответить
Питання: на%уя 30 років голосували за "руській мір"? Були б ми в НАТО, як поляки і балтійці, сиділи би кацапи в своєму gowni мовчки.
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26.05.2024 10:30 Ответить
не називайте русский мир "руськім" ! Це ганебно та безграмотно !
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26.05.2024 12:14 Ответить
Шо за братів абідна?
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26.05.2024 12:25 Ответить
Хто пише "руській мір" замість "рускій мір" або корисний ідіот , або ворог ! Руській - від слова Русь , а землі Русі - це виключно Украіна . Русский українською мовою - російський , не "руській".
"Русский мир" не перекладається українською взагалі ...
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26.05.2024 12:32 Ответить
Бозє, який пихатий лікбез.

Взагалі-то, руській мір, для нас українців - це такий чорний мем, який вигадали не ми , а кацапи і який до «руського» та особливо «миру» не має ніякого відношення.

Особисто я пишу ще цікавіше «рузькій мір»
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26.05.2024 12:40 Ответить
Я завжди пишу руZгій мір
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26.05.2024 13:52 Ответить
А що не так робили поляки на своїй території? Для того в них є такі літаки, щоб захищати своїх громадян. Вам краще до прораба асфальтних доріг, хай пояснить роль асфальту в захисті українців.
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26.05.2024 11:17 Ответить
А нам що з того?
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26.05.2024 10:21 Ответить
***** ту дичину писати кожного разу ???
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26.05.2024 10:22 Ответить
"Підвищений рівень шуму" не став хоч причиною розладу сну?Дуже переживаю за невиспаних поляків.
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26.05.2024 10:22 Ответить
Краще б сказали як у нас ще є навіть ті міг29 ракети можуть пролітати пів України...

економим ракети тому що дорогі... а ремонтувати ТЕС не дорого? а коли економіка сидить без світла то не дорого...
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26.05.2024 10:24 Ответить
Невміняємі пшеки.
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26.05.2024 10:26 Ответить
Zerno kurwa?
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26.05.2024 10:26 Ответить
Який потужний героїзм. Всім по медалі.
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26.05.2024 10:27 Ответить
Винищувачі хоч з ракетами злетіли? Чи на борту були тільки памперси для пілота?
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26.05.2024 10:28 Ответить
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26.05.2024 10:30 Ответить
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26.05.2024 10:31 Ответить
Для европейських громадян те що твориться в Україні де гинуть сотні тисяч українців це просто реаоіти-шоу...вони не відчувають біль тих хто хоронить дітей,рідних та близьких.Коли душа рветься від горя а сльози душать що ти просто розумієш своє безсилля і тобі кажеться що ти на якому потойбіччі і це все страшний сон. Це жах який проникає в кожну клітину нашого тіла.....
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26.05.2024 10:35 Ответить
Для них это далеко , как Сирия и Гааза.
Когда бомбили Идлиб и Алеппо, было всем пох.
Нашим кстати непох, коллегги по Цензору и УПячке понимали что это творит русня, тренируя пилотов своих. А 73% и тогда эдали шашлыки и поржать посрать пожрать
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26.05.2024 10:45 Ответить
Ти багато відчував коли в Сирії рівняли міста з землею?
Коли я тоді викладав тут на цензорі дійсно страшні фото знищених міст - всім було пох а мене банили.
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26.05.2024 11:15 Ответить
Шмуклер стронг!!
Як потужно! Як смело! И даже не боятся Эскалации
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26.05.2024 10:41 Ответить
Головне поляки купують перемішану з кровью українців нафту бо як пшек буде верещати шо бензин на 2 гоші здорожчає і попре перекривати кордон з Україної а ми ще хочемо шоб нас прикрили своїми літаками? Ага..ждіть від них бо кому шкода якихось ("шошонів"-це так тепер пшеки обзивають українців).
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26.05.2024 11:02 Ответить
що значить шошон?
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26.05.2024 16:12 Ответить
Вибачте, але - це ...мастурбація замість гарного сексу...
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26.05.2024 11:04 Ответить
Навіщо ці новини про ие, що там кому всрата jбана курва піднімала, пісюна своєму чоловіку-імпотенту, чи літачки імпотентні, які ні по чому стрельнути не можуть? Нам що з цього, - і так відомо, хто Україні товариш, а хто просто сусід хитросракий
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26.05.2024 11:20 Ответить
Терпилы.
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26.05.2024 11:20 Ответить
Хотели бы помогти то прикрыли бы Львов а не делали бы селфи пролетающих мимо ракет.
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26.05.2024 11:21 Ответить
Рольники у памперсах. Мабуть не виспались, бідолашні. Так за них переживаю, всю ніч не спала про поляків думала, як їм там лячно, що нас усю ніч х*йло х*ячило.
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26.05.2024 11:22 Ответить
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26.05.2024 11:33 Ответить
І шо???? Допогло????
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26.05.2024 12:30 Ответить
Потужно НАТО перднуло, а навіщо нам ця смердюча новина, нехай самі там нюхають і тішаться.
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26.05.2024 12:49 Ответить
 
 