Польша ночью снова поднимала свои истребители из-за массированной атаки россиян

Ночью 26 мая из-за массированной российской ракетной атаки по территории Украины Польша со странами-союзниками снова подняла в воздух военную авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что ракеты летели на запад Украины, поэтому было принято решение о взлете боевой авиации, чтобы гарантировать безопасность жителям приграничных городов Польши. О своих действиях военные предупредили граждан.

"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в объявлении.

Военные отметили, что последний раз поднимали авиацию из-за обстрелов Украины в ночь с 7 на 8 мая.

Напомним, ночью 26 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", ракетами Х-101 и "Кинжалами". Взрывы раздавались в ряде областей.

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