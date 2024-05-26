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Новини
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Польща вночі знову підіймала свої винищувачі через масовану атаку росіян

Польща підняла свою авіцію

Вночі 26 травня через масовану російську ракетну атаку по території України Польща з країнами-союзниками знову підняла в повітря військову авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що ракети летіли на  захід України, тому було прийнято рішення про зліт бойової авіації, щоб гарантувати безпеку мешканцям прикордонних міст Польщі. Про свої дії військові попередили громадян.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться в оголошенні.

Військові наголосили, що останній раз підіймали авіацію через обстріли України у ніч з 7 на 8 травня.

Нагадаємо, вночі 26 травня росіяни атакували територію України "шахедами", ракетами Х-101 та "Кинджалами". Вибухи лунали у низці областей.

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Автор: 

авіація (4118) обстріл (28378) Польща (8492)


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Топ коментарі
+21
Питання, найуха? Якщо допомагати Україні то це добре. А якщо понти поколотити, то перед ким?
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26.05.2024 10:17
+21
"Підвищений рівень шуму" не став хоч причиною розладу сну?Дуже переживаю за невиспаних поляків.
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26.05.2024 10:22
+15
Питання: на%уя 30 років голосували за "руській мір"? Були б ми в НАТО, як поляки і балтійці, сиділи би кацапи в своєму gowni мовчки.
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26.05.2024 10:30
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Питання, найуха? Якщо допомагати Україні то це добре. А якщо понти поколотити, то перед ким?
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26.05.2024 10:17 Відповісти
Про дюйм натівського розміру чув? Так ось- вони його в черговий раз захищали.
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26.05.2024 10:22 Відповісти
Питання: на%уя 30 років голосували за "руській мір"? Були б ми в НАТО, як поляки і балтійці, сиділи би кацапи в своєму gowni мовчки.
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26.05.2024 10:30 Відповісти
не називайте русский мир "руськім" ! Це ганебно та безграмотно !
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26.05.2024 12:14 Відповісти
Шо за братів абідна?
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26.05.2024 12:25 Відповісти
Хто пише "руській мір" замість "рускій мір" або корисний ідіот , або ворог ! Руській - від слова Русь , а землі Русі - це виключно Украіна . Русский українською мовою - російський , не "руській".
"Русский мир" не перекладається українською взагалі ...
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26.05.2024 12:32 Відповісти
Бозє, який пихатий лікбез.

Взагалі-то, руській мір, для нас українців - це такий чорний мем, який вигадали не ми , а кацапи і який до «руського» та особливо «миру» не має ніякого відношення.

Особисто я пишу ще цікавіше «рузькій мір»
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26.05.2024 12:40 Відповісти
Я завжди пишу руZгій мір
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26.05.2024 13:52 Відповісти
А що не так робили поляки на своїй території? Для того в них є такі літаки, щоб захищати своїх громадян. Вам краще до прораба асфальтних доріг, хай пояснить роль асфальту в захисті українців.
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26.05.2024 11:17 Відповісти
А нам що з того?
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26.05.2024 10:21 Відповісти
***** ту дичину писати кожного разу ???
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26.05.2024 10:22 Відповісти
"Підвищений рівень шуму" не став хоч причиною розладу сну?Дуже переживаю за невиспаних поляків.
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26.05.2024 10:22 Відповісти
Краще б сказали як у нас ще є навіть ті міг29 ракети можуть пролітати пів України...

економим ракети тому що дорогі... а ремонтувати ТЕС не дорого? а коли економіка сидить без світла то не дорого...
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26.05.2024 10:24 Відповісти
Невміняємі пшеки.
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26.05.2024 10:26 Відповісти
Zerno kurwa?
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26.05.2024 10:26 Відповісти
Який потужний героїзм. Всім по медалі.
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26.05.2024 10:27 Відповісти
Винищувачі хоч з ракетами злетіли? Чи на борту були тільки памперси для пілота?
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26.05.2024 10:28 Відповісти
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26.05.2024 10:30 Відповісти
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26.05.2024 10:31 Відповісти
Для европейських громадян те що твориться в Україні де гинуть сотні тисяч українців це просто реаоіти-шоу...вони не відчувають біль тих хто хоронить дітей,рідних та близьких.Коли душа рветься від горя а сльози душать що ти просто розумієш своє безсилля і тобі кажеться що ти на якому потойбіччі і це все страшний сон. Це жах який проникає в кожну клітину нашого тіла.....
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26.05.2024 10:35 Відповісти
Для них это далеко , как Сирия и Гааза.
Когда бомбили Идлиб и Алеппо, было всем пох.
Нашим кстати непох, коллегги по Цензору и УПячке понимали что это творит русня, тренируя пилотов своих. А 73% и тогда эдали шашлыки и поржать посрать пожрать
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26.05.2024 10:45 Відповісти
Ти багато відчував коли в Сирії рівняли міста з землею?
Коли я тоді викладав тут на цензорі дійсно страшні фото знищених міст - всім було пох а мене банили.
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26.05.2024 11:15 Відповісти
Шмуклер стронг!!
Як потужно! Як смело! И даже не боятся Эскалации
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26.05.2024 10:41 Відповісти
Головне поляки купують перемішану з кровью українців нафту бо як пшек буде верещати шо бензин на 2 гоші здорожчає і попре перекривати кордон з Україної а ми ще хочемо шоб нас прикрили своїми літаками? Ага..ждіть від них бо кому шкода якихось ("шошонів"-це так тепер пшеки обзивають українців).
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26.05.2024 11:02 Відповісти
що значить шошон?
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26.05.2024 16:12 Відповісти
Вибачте, але - це ...мастурбація замість гарного сексу...
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26.05.2024 11:04 Відповісти
Навіщо ці новини про ие, що там кому всрата jбана курва піднімала, пісюна своєму чоловіку-імпотенту, чи літачки імпотентні, які ні по чому стрельнути не можуть? Нам що з цього, - і так відомо, хто Україні товариш, а хто просто сусід хитросракий
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26.05.2024 11:20 Відповісти
Терпилы.
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26.05.2024 11:20 Відповісти
Хотели бы помогти то прикрыли бы Львов а не делали бы селфи пролетающих мимо ракет.
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26.05.2024 11:21 Відповісти
Рольники у памперсах. Мабуть не виспались, бідолашні. Так за них переживаю, всю ніч не спала про поляків думала, як їм там лячно, що нас усю ніч х*йло х*ячило.
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26.05.2024 11:22 Відповісти
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26.05.2024 11:33 Відповісти
І шо???? Допогло????
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26.05.2024 12:30 Відповісти
Потужно НАТО перднуло, а навіщо нам ця смердюча новина, нехай самі там нюхають і тішаться.
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26.05.2024 12:49 Відповісти
 
 