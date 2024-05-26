Польща вночі знову підіймала свої винищувачі через масовану атаку росіян
Вночі 26 травня через масовану російську ракетну атаку по території України Польща з країнами-союзниками знову підняла в повітря військову авіацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Зазначається, що ракети летіли на захід України, тому було прийнято рішення про зліт бойової авіації, щоб гарантувати безпеку мешканцям прикордонних міст Польщі. Про свої дії військові попередили громадян.
"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться в оголошенні.
Військові наголосили, що останній раз підіймали авіацію через обстріли України у ніч з 7 на 8 травня.
Нагадаємо, вночі 26 травня росіяни атакували територію України "шахедами", ракетами Х-101 та "Кинджалами". Вибухи лунали у низці областей.
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"Русский мир" не перекладається українською взагалі ...
Взагалі-то, руській мір, для нас українців - це такий чорний мем, який вигадали не ми , а кацапи і який до «руського» та особливо «миру» не має ніякого відношення.
Особисто я пишу ще цікавіше «рузькій мір»
економим ракети тому що дорогі... а ремонтувати ТЕС не дорого? а коли економіка сидить без світла то не дорого...
Когда бомбили Идлиб и Алеппо, было всем пох.
Нашим кстати непох, коллегги по Цензору и УПячке понимали что это творит русня, тренируя пилотов своих. А 73% и тогда эдали шашлыки и поржать посрать пожрать
Коли я тоді викладав тут на цензорі дійсно страшні фото знищених міст - всім було пох а мене банили.
Як потужно! Як смело! И даже не боятся Эскалации