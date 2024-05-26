Удар по "Эпицентру" - ужасное преступление, - глава Евросовета Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть X (Twitter) председателя Евросовета.

В своем заявлении в соцсеть X (Twitter) Мишель назвал российский удар по Харькову "ужасным". "Усилия России для террора в отношении украинских граждан в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России. Нужно срочно двигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха", - написал Шарль Мишель.

По состоянию на 12.00 26 мая стало известно, что в результате российского удара по Харькову 25 мая, погибли 13 человек. Еще 15 человек считаются без вести пропавшими.

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