Удар по "Эпицентру" - ужасное преступление, - глава Евросовета Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть X (Twitter) председателя Евросовета.
В своем заявлении в соцсеть X (Twitter) Мишель назвал российский удар по Харькову "ужасным". "Усилия России для террора в отношении украинских граждан в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России. Нужно срочно двигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха", - написал Шарль Мишель.
По состоянию на 12.00 26 мая стало известно, что в результате российского удара по Харькову 25 мая, погибли 13 человек. Еще 15 человек считаются без вести пропавшими.
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