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Удар по "Эпицентру" - ужасное преступление, - глава Евросовета Мишель

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть X (Twitter) председателя Евросовета.

В своем заявлении в соцсеть X (Twitter) Мишель назвал российский удар по Харькову "ужасным". "Усилия России для террора в отношении украинских граждан в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России. Нужно срочно двигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха", - написал Шарль Мишель.

По состоянию на 12.00 26 мая стало известно, что в результате российского удара по Харькову 25 мая, погибли 13 человек. Еще 15 человек считаются без вести пропавшими.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель после удара по Харькову: Необходимо усилить украинскую ПВО

Автор: 

обстрел (27057) Харьков (7466) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+14
Цікаво чому не зібрали Радбез. Косорилії он хватило совісті зібрати для засудження поставок зброї для України, а тут дивний пох.
Якщо вам пох то і світу, тим більш, буде пох...
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26.05.2024 12:15
+8
Вирішення цього питання завжди було на поверхні - швидко зібратися усім цивілізованим світом та дати відсіч роzzії максимально сильно, як в війсковому так і економічному плані. Але негативний бік цивілізації в тому, що суспільство становиться "м'яким", створює собі проблеми на рівному місці бездіяльністю, страхом щось зробити та назвати речі своїми іменами.
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26.05.2024 12:17
+7
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26.05.2024 12:23
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Ще один "засуджуватель".
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26.05.2024 12:11 Ответить
Цікаво чому не зібрали Радбез. Косорилії он хватило совісті зібрати для засудження поставок зброї для України, а тут дивний пох.
Якщо вам пох то і світу, тим більш, буде пох...
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26.05.2024 12:15 Ответить
Вирішення цього питання завжди було на поверхні - швидко зібратися усім цивілізованим світом та дати відсіч роzzії максимально сильно, як в війсковому так і економічному плані. Але негативний бік цивілізації в тому, що суспільство становиться "м'яким", створює собі проблеми на рівному місці бездіяльністю, страхом щось зробити та назвати речі своїми іменами.
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26.05.2024 12:17 Ответить
все на что вы способны, осудить ? Выведите все компании из рф, весь бизнес. Пусть едят мох и ягель
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26.05.2024 12:19 Ответить
Й дадуть дозвіл бити по болотам всім, чим можна..
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26.05.2024 13:21 Ответить
Іде 3 рік війни де Кацапія скоїла злочин віроломно напавши на мирну Україну а ти тільки це побачив..тьфу курва мать твою заногу...краще або мовчи або рельно хоч підкинь щось для ЗСУ.
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26.05.2024 12:22 Ответить
Йде 11 рік московської війни в Україні, ви не тутешні, мабуть … чи …?
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26.05.2024 12:27 Ответить
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26.05.2024 12:23 Ответить
Та пох... Подумаєш, люди загинули. Головне, щоб ескалації не трапилось.
З такими союзниками і ворогів не треба.
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26.05.2024 12:25 Ответить
Як не прикро це, для ЄС та Західних Партнерів, але московіти роблять такі ЗЛОЧИНИ в Україні, упродовж 11 років!!
Ці УБИВСТВА прутіна в Україні, і викликають упродовж 11 років «велике занепокоєння» в УКРАЇНЦІВ….
Але за підтримку та допомогу Україні, Українці вдячні Західним Партнерам!
Асвальтом війну, тільки приблуди95 з Оману, зустрічали…
Зеленський, з єрмаком і татаровим, можуть це на статтях і рахунках держбюджету показати з 2019року! Детальні пояснення, у кураторів з ФСБ в Омані…
Слава Україні!
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26.05.2024 12:25 Ответить
Щоб ви вже на своїх теріторіях такі ,,злочини" обговорювали!!!
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26.05.2024 13:08 Ответить
Глибока занепокоєність була?
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26.05.2024 13:33 Ответить
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26.05.2024 13:55 Ответить
Брат Шмигаля,ти краще розроби такі зміни в законодавство ЄС,щоб Вітю Орбана можна було пінком під зад аж до Уралу,звідки вони і приперлись в Європу,бо ці пустопорожні заяви нетільки виглядають фальшиво,а й починають вкурвлювати.
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26.05.2024 14:00 Ответить
Кулеба, ви де? Еге-гей!!! Де вимога до скликання Радбезу ООН?
Де вимога до визнання московії країною-терористом!!!
Чи вам єрмак команди не дає?
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26.05.2024 15:37 Ответить
Хоть би дозволили збивати літаки над ерефією, своїми ракетами, а то макарони проти їм по.еру, головне щоб їхні сири купували бариги
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26.05.2024 16:30 Ответить
А я яй ...Ая яй .... это недопустима ! ! ! ,это омерзительно....(вот и все).
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26.05.2024 17:05 Ответить
 
 