Удар по "Епіцентру" є жахливим злочином, - голова Євроради Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу X (Twitter) голови Євроради.

У своїй заяві в соцмережу X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим"."Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря", – написав Шарль Мішель.

Станом на 12.00 26 травня стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову 25 травня, загинуло 14 людей. Ще 15 осіб вважаються безвісти зниклими.

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