Удар по "Епіцентру" є жахливим злочином, - голова Євроради Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу X (Twitter) голови Євроради.
У своїй заяві в соцмережу X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим"."Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря", – написав Шарль Мішель.
Станом на 12.00 26 травня стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову 25 травня, загинуло 14 людей. Ще 15 осіб вважаються безвісти зниклими.
Топ коментарі
+14 Andrew Moon
показати весь коментар26.05.2024 12:15
+8 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар26.05.2024 12:17
+7 Влад Крук #534638
показати весь коментар26.05.2024 12:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вам пох то і світу, тим більш, буде пох...
З такими союзниками і ворогів не треба.
Ці УБИВСТВА прутіна в Україні, і викликають упродовж 11 років «велике занепокоєння» в УКРАЇНЦІВ….
Але за підтримку та допомогу Україні, Українці вдячні Західним Партнерам!
Асвальтом війну, тільки приблуди95 з Оману, зустрічали…
Зеленський, з єрмаком і татаровим, можуть це на статтях і рахунках держбюджету показати з 2019року! Детальні пояснення, у кураторів з ФСБ в Омані…
Слава Україні!
Де вимога до визнання московії країною-терористом!!!
Чи вам єрмак команди не дає?