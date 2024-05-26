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Удар по "Епіцентру" є жахливим злочином, - голова Євроради Мішель

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу X (Twitter) голови Євроради.

У своїй заяві в соцмережу X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим"."Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря", – написав Шарль Мішель.

Станом на 12.00 26 травня стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову 25 травня, загинуло 14 людей. Ще 15 осіб вважаються безвісти зниклими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель після удару по Харкову: Необхідно посилити українську ППО

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+14
Цікаво чому не зібрали Радбез. Косорилії он хватило совісті зібрати для засудження поставок зброї для України, а тут дивний пох.
Якщо вам пох то і світу, тим більш, буде пох...
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26.05.2024 12:15
+8
Вирішення цього питання завжди було на поверхні - швидко зібратися усім цивілізованим світом та дати відсіч роzzії максимально сильно, як в війсковому так і економічному плані. Але негативний бік цивілізації в тому, що суспільство становиться "м'яким", створює собі проблеми на рівному місці бездіяльністю, страхом щось зробити та назвати речі своїми іменами.
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26.05.2024 12:17
+7
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26.05.2024 12:23
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Ще один "засуджуватель".
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26.05.2024 12:11 Відповісти
Цікаво чому не зібрали Радбез. Косорилії он хватило совісті зібрати для засудження поставок зброї для України, а тут дивний пох.
Якщо вам пох то і світу, тим більш, буде пох...
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26.05.2024 12:15 Відповісти
Вирішення цього питання завжди було на поверхні - швидко зібратися усім цивілізованим світом та дати відсіч роzzії максимально сильно, як в війсковому так і економічному плані. Але негативний бік цивілізації в тому, що суспільство становиться "м'яким", створює собі проблеми на рівному місці бездіяльністю, страхом щось зробити та назвати речі своїми іменами.
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26.05.2024 12:17 Відповісти
все на что вы способны, осудить ? Выведите все компании из рф, весь бизнес. Пусть едят мох и ягель
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26.05.2024 12:19 Відповісти
Й дадуть дозвіл бити по болотам всім, чим можна..
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26.05.2024 13:21 Відповісти
Іде 3 рік війни де Кацапія скоїла злочин віроломно напавши на мирну Україну а ти тільки це побачив..тьфу курва мать твою заногу...краще або мовчи або рельно хоч підкинь щось для ЗСУ.
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26.05.2024 12:22 Відповісти
Йде 11 рік московської війни в Україні, ви не тутешні, мабуть … чи …?
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26.05.2024 12:27 Відповісти
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26.05.2024 12:23 Відповісти
Та пох... Подумаєш, люди загинули. Головне, щоб ескалації не трапилось.
З такими союзниками і ворогів не треба.
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26.05.2024 12:25 Відповісти
Як не прикро це, для ЄС та Західних Партнерів, але московіти роблять такі ЗЛОЧИНИ в Україні, упродовж 11 років!!
Ці УБИВСТВА прутіна в Україні, і викликають упродовж 11 років «велике занепокоєння» в УКРАЇНЦІВ….
Але за підтримку та допомогу Україні, Українці вдячні Західним Партнерам!
Асвальтом війну, тільки приблуди95 з Оману, зустрічали…
Зеленський, з єрмаком і татаровим, можуть це на статтях і рахунках держбюджету показати з 2019року! Детальні пояснення, у кураторів з ФСБ в Омані…
Слава Україні!
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26.05.2024 12:25 Відповісти
Щоб ви вже на своїх теріторіях такі ,,злочини" обговорювали!!!
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26.05.2024 13:08 Відповісти
Глибока занепокоєність була?
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26.05.2024 13:33 Відповісти
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26.05.2024 13:55 Відповісти
Брат Шмигаля,ти краще розроби такі зміни в законодавство ЄС,щоб Вітю Орбана можна було пінком під зад аж до Уралу,звідки вони і приперлись в Європу,бо ці пустопорожні заяви нетільки виглядають фальшиво,а й починають вкурвлювати.
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26.05.2024 14:00 Відповісти
Кулеба, ви де? Еге-гей!!! Де вимога до скликання Радбезу ООН?
Де вимога до визнання московії країною-терористом!!!
Чи вам єрмак команди не дає?
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26.05.2024 15:37 Відповісти
Хоть би дозволили збивати літаки над ерефією, своїми ракетами, а то макарони проти їм по.еру, головне щоб їхні сири купували бариги
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26.05.2024 16:30 Відповісти
А я яй ...Ая яй .... это недопустима ! ! ! ,это омерзительно....(вот и все).
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26.05.2024 17:05 Відповісти
 
 