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Враг пытался прорваться на участке Стрелечья - Глубокое, не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы, - ОСГВ "Хортица"

Бойові дії на Харківщині

26 мая Силы обороны отбили угрозу прорыва РФ на Харьковском направлении. Россияне имели определенный успех на Волчанском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья - Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций, на направлении наступление было остановлено. Сейчас ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи", - рассказал он.

По его данным, противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", - добавил спикер.

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Кроме того, по данным Волошина, противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.

"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, завязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", - добавил он.

К тому же оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.

Напомним, утром 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что удалось остановить врага на Харьковском направлении.

Автор: 

ОСГВ Хортица (349) боевые действия (4009) Волошин Назар (99)


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Втирали вчора, що готуємо контрнаступ на Харківщині , бо ворог нібито "зупинився".

А зараз виявляється, що і далі відступаємо.
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26.05.2024 14:28 Ответить
Кацапи лізуть,як саранча. Як божевільна тля. Тут чи мільйони снарядів і бомб з напалмом чи х#й його знає.
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26.05.2024 14:47 Ответить
 
 