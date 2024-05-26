Враг пытался прорваться на участке Стрелечья - Глубокое, не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы, - ОСГВ "Хортица"

26 мая Силы обороны отбили угрозу прорыва РФ на Харьковском направлении. Россияне имели определенный успех на Волчанском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья - Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций, на направлении наступление было остановлено. Сейчас ведется системная работа, чтобы выбить противника с занятых позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи", - рассказал он.

По его данным, противник имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья - Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы", - добавил спикер.

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Кроме того, по данным Волошина, противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.

"Но благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, завязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют", - добавил он.

К тому же оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.

Напомним, утром 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что удалось остановить врага на Харьковском направлении.