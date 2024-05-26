Ворог намагався прорватися на ділянці Стрілеча - Глибоке, не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці, - ОСУВ "Хортиця"

26 травня Сили оборони відбили загрозу прориву РФ на Харківському напрямку. Росіяни мали певний успіх на Вовчанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча - Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі", - розповів він.

За його даними, противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке.

"Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", - додав спікер.

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Крім того, за даними Волошина, противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці.

"Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, зав'язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють", - додав він.

До того ж окупанти намагаються штурмувати Вовчанськ піхотними підрозділами.

Нагадаємо, зранку 26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку.