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Новости Агрессия России против Украины
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Под обстрелами оккупантов в течение дня находились 10 громад Сумщины, зафиксировано 127 взрывов

Обстріли Сумщини

В течение 26 мая россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дронами (10 взрывов), артиллерийские обстрелы (11 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (21 взрыв), обстрел из РСЗО "Град", минометные обстрелы (12 взрывов).
  • Эсманьская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дроном "Ланцет" (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (12 взрывов).

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  • Хотинская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Середино-Будская громада: враг ударил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

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обстрел (27057) Сумская область (3102)


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