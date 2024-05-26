Під обстрілами окупантів протягом дня перебували 10 громад Сумщини, зафіксовано 127 вибухів
Упродовж 26 травня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
- Краснопільська громада: завдано удару FPV-дронами (10 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли
(21 вибухів), обстріл з РСЗВ "Град", мінометні обстріли (12 вибухів).
- Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано удару FPV-дроном "Ланцет" (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (12 вибухів).
- Хотінська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Путивльська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
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