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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 502 340 человек (+1150 за сутки), 7671 танк, 12981 артсистема, 14818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 502 340 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 502340 (+1150) человек,
  • танков - 7671 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 14818 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 12981 (+28) ед,
  • РСЗО - 1084 (+1) ед,
  • средства ППО - 815 (+1) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42),
  • крылатые ракеты - 2221 (+12),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,
  • специальная техника - 2118 (+7)

Смотрите: Россиянин застрелил своего раненого "побратима" вместо того, чтобы оказать помощь. ВИДЕО

Втрати ворога на 27 травня

Автор: 

армия РФ (19168) Генштаб ВС (6254) ликвидация (3527) уничтожение (6892)


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Топ комментарии
+17
Американський розвідник-безпілотник Global Hawk на висоті понад 16 км продовжує нарізати кола прямо навпроти Кримського мосту та біля узбережжя Краснодарського краю пітьми.
Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
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27.05.2024 07:49
+13
Минув 3746 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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27.05.2024 08:56
+8
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27.05.2024 08:09
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Американський розвідник-безпілотник Global Hawk на висоті понад 16 км продовжує нарізати кола прямо навпроти Кримського мосту та біля узбережжя Краснодарського краю пітьми.
Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
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27.05.2024 07:49 Ответить
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27.05.2024 08:09 Ответить
нажаль на Кубань ракети не полетять.
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27.05.2024 08:39 Ответить
Чумардосів гонять на убой, проте вже менше.
Броня продовжує просідати, щось мені здається, що в червні будуть однозначні чісла.
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27.05.2024 07:53 Ответить
Щомісяця на війні в Україні гинуть або отримують серйозні поранення до 24 тисяч російських солдатів, заявив Олаф Шольц.

Це, як і загибель мирних жителів, є результатом путінської "імперіалістичної манії величі", наголосив канцлер Німеччини.
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27.05.2024 07:54 Ответить
У ВМС ЗСУ розповіли про масову втечу російських кораблів з Криму після знищення «Циклону»

https://redaktor.com.ua/2024/05/26/u-vms-zsu-rozpovily-pro-masovu-vtechu-rosijskyh-korabliv-z-krymu-pislya-znyshhennya-czyklonu/
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27.05.2024 08:05 Ответить
Минув 3746 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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27.05.2024 08:56 Ответить
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27.05.2024 08:59 Ответить
на замітку

https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y

Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
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27.05.2024 09:35 Ответить
Друже - Шольц теж підвердив що кацапів дохне за добу 800-1000 штук.
Це добре.
Печалька що ваньки перестали возмущатися "ві все врете" тут у коментах...
Вой пригожинского ванька піднімав настрій...
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27.05.2024 12:25 Ответить
Я так прикинув, що вже наступного літа має відбутися мега концерт кабздона на стадіоні-мільйоннику.
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27.05.2024 09:05 Ответить
Може, їх який мор візьме і буде 10 міьйонів, не доходячи до України.
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27.05.2024 09:32 Ответить
Схоже, до наступного літа активна фаза війни закінчиться. На яких умовах, побачимо.
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27.05.2024 11:55 Ответить
для військових на замітку
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y

Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
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27.05.2024 09:33 Ответить
А що не так з перекладом? Гомосек, він і є гомосек.

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27.05.2024 10:34 Ответить
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27.05.2024 10:48 Ответить
Служили гомосеки и ага...
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27.05.2024 12:30 Ответить
 
 