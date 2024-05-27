Общие боевые потери РФ с начала войны – около 502 340 человек (+1150 за сутки), 7671 танк, 12981 артсистема, 14818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 502 340 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 502340 (+1150) человек,
- танков - 7671 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 14818 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 12981 (+28) ед,
- РСЗО - 1084 (+1) ед,
- средства ППО - 815 (+1) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42),
- крылатые ракеты - 2221 (+12),
- корабли /катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,
- специальная техника - 2118 (+7)
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Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
Броня продовжує просідати, щось мені здається, що в червні будуть однозначні чісла.
Це, як і загибель мирних жителів, є результатом путінської "імперіалістичної манії величі", наголосив канцлер Німеччини.
https://redaktor.com.ua/2024/05/26/u-vms-zsu-rozpovily-pro-masovu-vtechu-rosijskyh-korabliv-z-krymu-pislya-znyshhennya-czyklonu/
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y
Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
Це добре.
Печалька що ваньки перестали возмущатися "ві все врете" тут у коментах...
Вой пригожинского ванька піднімав настрій...
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y
Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones