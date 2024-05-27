Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 502 340 осіб (+1150 за добу), 7671 танк, 12981 артсистема, 14818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 502 340 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,

танків ‒ 7671 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,

артилерійських систем – 12981 (+28) од,

РСЗВ – 1084 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),

крилаті ракети ‒ 2221 (+12),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)

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