Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 502 340 осіб (+1150 за добу), 7671 танк, 12981 артсистема, 14818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 502 340 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,
- танків ‒ 7671 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28) од,
- РСЗВ – 1084 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)
Топ коментарі
+17 Тонка червона лінія
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+13 Qq Qqq #455433
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Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
Броня продовжує просідати, щось мені здається, що в червні будуть однозначні чісла.
Це, як і загибель мирних жителів, є результатом путінської "імперіалістичної манії величі", наголосив канцлер Німеччини.
https://redaktor.com.ua/2024/05/26/u-vms-zsu-rozpovily-pro-masovu-vtechu-rosijskyh-korabliv-z-krymu-pislya-znyshhennya-czyklonu/
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y
Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
Це добре.
Печалька що ваньки перестали возмущатися "ві все врете" тут у коментах...
Вой пригожинского ванька піднімав настрій...
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y
Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones