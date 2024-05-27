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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 502 340 осіб (+1150 за добу), 7671 танк, 12981 артсистема, 14818 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 502 340 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 7671 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
  • артилерійських систем – 12981 (+28) од,
  • РСЗВ – 1084 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2118 (+7)

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Втрати ворога на 27 травня

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) ліквідація (3909) знищення (7204)


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Топ коментарі
+17
Американський розвідник-безпілотник Global Hawk на висоті понад 16 км продовжує нарізати кола прямо навпроти Кримського мосту та біля узбережжя Краснодарського краю пітьми.
Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
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27.05.2024 07:49
+13
Минув 3746 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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27.05.2024 08:56
+8
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27.05.2024 08:09
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Американський розвідник-безпілотник Global Hawk на висоті понад 16 км продовжує нарізати кола прямо навпроти Кримського мосту та біля узбережжя Краснодарського краю пітьми.
Схоже, що сьогодні намічається чергова ракетна атака на рашистські військові об'єкти в Криму і на Кубані.
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27.05.2024 07:49 Відповісти
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27.05.2024 08:09 Відповісти
нажаль на Кубань ракети не полетять.
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27.05.2024 08:39 Відповісти
Чумардосів гонять на убой, проте вже менше.
Броня продовжує просідати, щось мені здається, що в червні будуть однозначні чісла.
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27.05.2024 07:53 Відповісти
Щомісяця на війні в Україні гинуть або отримують серйозні поранення до 24 тисяч російських солдатів, заявив Олаф Шольц.

Це, як і загибель мирних жителів, є результатом путінської "імперіалістичної манії величі", наголосив канцлер Німеччини.
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27.05.2024 07:54 Відповісти
У ВМС ЗСУ розповіли про масову втечу російських кораблів з Криму після знищення «Циклону»

https://redaktor.com.ua/2024/05/26/u-vms-zsu-rozpovily-pro-masovu-vtechu-rosijskyh-korabliv-z-krymu-pislya-znyshhennya-czyklonu/
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27.05.2024 08:05 Відповісти
Минув 3746 день москальсько-української війни.
116! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 29, броня 24, логістика 55!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 502 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
показати весь коментар
27.05.2024 08:56 Відповісти
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27.05.2024 08:59 Відповісти
на замітку

https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y

Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
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27.05.2024 09:35 Відповісти
Друже - Шольц теж підвердив що кацапів дохне за добу 800-1000 штук.
Це добре.
Печалька що ваньки перестали возмущатися "ві все врете" тут у коментах...
Вой пригожинского ванька піднімав настрій...
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27.05.2024 12:25 Відповісти
Я так прикинув, що вже наступного літа має відбутися мега концерт кабздона на стадіоні-мільйоннику.
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27.05.2024 09:05 Відповісти
Може, їх який мор візьме і буде 10 міьйонів, не доходячи до України.
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27.05.2024 09:32 Відповісти
Схоже, до наступного літа активна фаза війни закінчиться. На яких умовах, побачимо.
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27.05.2024 11:55 Відповісти
для військових на замітку
https://www.youtube.com/shorts/xIuDMQxVS6Y

Russian low-cost solution to FPV Kamikaze drones https://www.youtube.com/hashtag/army/shorts #army https://www.youtube.com/hashtag/drones/shorts #drones
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27.05.2024 09:33 Відповісти
А що не так з перекладом? Гомосек, він і є гомосек.

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27.05.2024 10:34 Відповісти
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27.05.2024 10:48 Відповісти
Служили гомосеки и ага...
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27.05.2024 12:30 Відповісти
 
 