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россия (92987) Евросоюз (16683) Габриэлюс Ландсбергис (154)

ЕС должен избавиться от страха перед РФ и позволить Украине бить туда, куда она считает необходимым, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Россия воспринимает нерешительность Евросоюза как приглашение к активным действиям не только в Украине, но и против стран Европы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как всегда, уже в течение двух с половиной лет мы обсуждаем, как избавиться от нашего страха и как остановить Россию, как должным образом поддержать Украину. Я считаю, что сейчас самая большая проблема почти во всех вопросах, которые мы решаем, является наш страх. Мы боимся того, что Россия может себе думать, как Россия может реагировать и действовать. В этом пункте наш страх выглядит как приглашение", - отметил он.

По словам Ландсбергиса, такую нерешительность ЕС Россия воспринимает как приглашение не только к более яростным действиям в Украине, но и как приглашение к гибридным действиям против европейских стран, против стран Балтии и Польши, и не только там.

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"Мы знаем, что Россия намерена действовать кинетически и даже организовывать то, что может называться террористическими атаками против стран НАТО. Она может так поступать только потому, что она чувствует такое приглашение, и может рассчитывать, что мы не будем реагировать никаким содержательным образом", - пояснил министр.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что единственным выходом для ЕС является усиление поддержки Украины, предоставление ей разрешения использовать оружие там, где сама Украина считает необходимым.

"Именно таким образом надо решать эту эскалацию - позволить Украине возвращать удары и выиграть эту войну. Это именно тот путь, которым возможно остановить Россию", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба – министрам ЕС: Надо разрешить бить Украине по военным целям на территории РФ
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Топ комментарии
+3
Все правильно каже.Але спершу треба добре приготуватись до відбиття атаки мордору
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27.05.2024 13:07
+1
А можна бити власну владу?
Чи просто необхідно?
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27.05.2024 13:14
+1
А Крим з Донбасом по конституції рф це російські території ?
😁
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27.05.2024 14:15
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Все правильно каже.Але спершу треба добре приготуватись до відбиття атаки мордору
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27.05.2024 13:07 Ответить
А Крим з Донбасом по конституції рф це російські території ?
😁
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27.05.2024 14:15 Ответить
Абсолютно вірне рішення розумної і прагматичної людини ,це

глави МЗС Литви Ландсбергіса і не боятися клятих окупантів РФ😡
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27.05.2024 13:11 Ответить
А можна бити власну владу?
Чи просто необхідно?
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27.05.2024 13:14 Ответить
Та може вже якесь об'єднане командування разом з тими, хто нам допомагає...?
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27.05.2024 13:15 Ответить
Значить даваите добро поодинці - бо хору можна и не діждатись
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27.05.2024 13:18 Ответить
Заходу треба детально пояснити,що є психологія російського гопника з підворотні.Який безмежно буде нагліти не зустрічаючи опору,який завжди під захистом старших гопників,але який безмежно боягузливий і готовий чкурнути після першого ж сильного удару в пику.Путін,який не пускає нікого до себе не протримавши два тижні карантину,який наради проводить селекторно або на віддалі,який планово наплодив купу потомків від різних жінок... - чи здатний такий путін поставити власне життя на ризик?Нізащо!Так,він готовий заради власного виживання погубити світ,але при цьому розуміє,що сам здохне куди раніше...Тому "ето нє блєф" і є найбільшим його блефом,і пора це зрозуміти...
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27.05.2024 13:21 Ответить
Нагадує картину як чувак хоче посцяти аж танцює, а не знає чи можна - так і Зе влада з ії заявами що це Захід винний що ЗСУ не б'є Sea Shadows/ Scalp (560 km) по території Параши.
БРИТАНІЯ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛА ПРОТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ РАКЕТ ПО ПАРАЩІ.
По конституції Параши Крим і Донбас це ії теритоорії, то чому ж після двух років ракетних ударів Атакамсами і Сіа Шедоу по цілям в Криму і на Донбасі вони ще не застосували ядерну зброю
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27.05.2024 14:13 Ответить
Больной на голову, на родине его многие за Иванушку дурачка считают, то вишь в Украине большой авторитет, как Зеля, два сапога пара
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27.05.2024 16:26 Ответить
 
 