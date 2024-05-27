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Новини Війна
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ЄС має позбутися страху перед РФ та дозволити Україні бити туди, куди вона вважає за необхідне, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Росія сприймає нерішучість Євросоюзу як запрошення до активних дій не тільки в Україні, а й проти країн Європи.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як завжди, вже протягом двох з половиною років ми обговорюємо, як позбавитися від нашого страху та як зупинити Росію, як належним шляхом підтримати Україну. Я вважаю, що зараз найбільша проблема у майже всіх питаннях, які ми вирішуємо, є наш острах. Ми боїмося того, що Росія може собі думати, як Росія може реагувати та діяти. У цьому пункті наш острах виглядає як запрошення", - зазначив він.

За словами Ландсбергіса, таку нерішучість ЄС Росія сприймає як запрошення не лише до більш лютих дій в Україні, а й як запрошення до гібридних дій проти європейських країн, проти країн Балтії та Польщі, і не лише там.

Також читайте: Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука

"Ми знаємо, що Росія має намір діяти кінетично та навіть організовувати те, що може називатися терористичними атаками проти країн НАТО. Вона може так вчиняти лише тому, що вона відчуває таке запрошення, і може розраховувати, що ми не будемо реагувати жодним змістовним чином", - пояснив міністр.

Глава МЗС Литви наголосив, що єдиним виходом для ЄС є посилення підтримки України, надання їй дозволу використовувати зброю там, де сама Україна вважає за необхідне.

"Саме таким чином треба вирішувати цю ескалацію - дозволити Україні повертати удари та виграти цю війну. Це саме той шлях, яким можливо зупинити Росію", - підсумував він.

Також читайте: Кулеба - міністрам ЄС: Треба дозволити бити Україні по військових цілях на території РФ

Автор: 

росія (65098) Євросоюз (13391) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+3
Все правильно каже.Але спершу треба добре приготуватись до відбиття атаки мордору
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27.05.2024 13:07
+1
А можна бити власну владу?
Чи просто необхідно?
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27.05.2024 13:14
+1
А Крим з Донбасом по конституції рф це російські території ?
😁
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27.05.2024 14:15
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Все правильно каже.Але спершу треба добре приготуватись до відбиття атаки мордору
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27.05.2024 13:07 Відповісти
А Крим з Донбасом по конституції рф це російські території ?
😁
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27.05.2024 14:15 Відповісти
Абсолютно вірне рішення розумної і прагматичної людини ,це

глави МЗС Литви Ландсбергіса і не боятися клятих окупантів РФ😡
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27.05.2024 13:11 Відповісти
А можна бити власну владу?
Чи просто необхідно?
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27.05.2024 13:14 Відповісти
Та може вже якесь об'єднане командування разом з тими, хто нам допомагає...?
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27.05.2024 13:15 Відповісти
Значить даваите добро поодинці - бо хору можна и не діждатись
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27.05.2024 13:18 Відповісти
Заходу треба детально пояснити,що є психологія російського гопника з підворотні.Який безмежно буде нагліти не зустрічаючи опору,який завжди під захистом старших гопників,але який безмежно боягузливий і готовий чкурнути після першого ж сильного удару в пику.Путін,який не пускає нікого до себе не протримавши два тижні карантину,який наради проводить селекторно або на віддалі,який планово наплодив купу потомків від різних жінок... - чи здатний такий путін поставити власне життя на ризик?Нізащо!Так,він готовий заради власного виживання погубити світ,але при цьому розуміє,що сам здохне куди раніше...Тому "ето нє блєф" і є найбільшим його блефом,і пора це зрозуміти...
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27.05.2024 13:21 Відповісти
Нагадує картину як чувак хоче посцяти аж танцює, а не знає чи можна - так і Зе влада з ії заявами що це Захід винний що ЗСУ не б'є Sea Shadows/ Scalp (560 km) по території Параши.
БРИТАНІЯ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛА ПРОТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ РАКЕТ ПО ПАРАЩІ.
По конституції Параши Крим і Донбас це ії теритоорії, то чому ж після двух років ракетних ударів Атакамсами і Сіа Шедоу по цілям в Криму і на Донбасі вони ще не застосували ядерну зброю
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27.05.2024 14:13 Відповісти
Больной на голову, на родине его многие за Иванушку дурачка считают, то вишь в Украине большой авторитет, как Зеля, два сапога пара
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27.05.2024 16:26 Відповісти
 
 