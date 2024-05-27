ЄС має позбутися страху перед РФ та дозволити Україні бити туди, куди вона вважає за необхідне, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Росія сприймає нерішучість Євросоюзу як запрошення до активних дій не тільки в Україні, а й проти країн Європи.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як завжди, вже протягом двох з половиною років ми обговорюємо, як позбавитися від нашого страху та як зупинити Росію, як належним шляхом підтримати Україну. Я вважаю, що зараз найбільша проблема у майже всіх питаннях, які ми вирішуємо, є наш острах. Ми боїмося того, що Росія може собі думати, як Росія може реагувати та діяти. У цьому пункті наш острах виглядає як запрошення", - зазначив він.

За словами Ландсбергіса, таку нерішучість ЄС Росія сприймає як запрошення не лише до більш лютих дій в Україні, а й як запрошення до гібридних дій проти європейських країн, проти країн Балтії та Польщі, і не лише там.

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"Ми знаємо, що Росія має намір діяти кінетично та навіть організовувати те, що може називатися терористичними атаками проти країн НАТО. Вона може так вчиняти лише тому, що вона відчуває таке запрошення, і може розраховувати, що ми не будемо реагувати жодним змістовним чином", - пояснив міністр.

Глава МЗС Литви наголосив, що єдиним виходом для ЄС є посилення підтримки України, надання їй дозволу використовувати зброю там, де сама Україна вважає за необхідне.

"Саме таким чином треба вирішувати цю ескалацію - дозволити Україні повертати удари та виграти цю війну. Це саме той шлях, яким можливо зупинити Росію", - підсумував він.

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