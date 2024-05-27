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Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, - Bloomberg

єс,євросоюз

ЕС хочет после саммита в Швейцарии организовать переговоры с участием РФ в Саудовской Аравии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Подробностей этого плана издание не раскрывает, когда и в каком формате может состояться встреча с участием РФ, Bloomberg также не пишет.

"Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время, как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников, и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий", - говорится в публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От Индии и Бразилии на Глобальный саммит мира поедут младшие чиновники, - Bloomberg

По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, пишет Bloomberg.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Евросоюз (17115) переговоры с Россией (960) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+14
Ідіоти. Придурки.
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27.05.2024 13:18
+11
сонцесяйний носиться з тим самітом, як з писаною торбою, імітуючи бурхливу діяльність
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27.05.2024 13:19
+10
Давайте сразу сядьте на костях убитых рашистами женщин и детей и соситесь с террористом ******
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27.05.2024 13:23
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Ідіоти. Придурки.
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27.05.2024 13:18 Ответить
от і я кажу - відригайло 19 щє не раз стошнить....
де смітуни?
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27.05.2024 13:24 Ответить
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27.05.2024 13:18 Ответить
сонцесяйний носиться з тим самітом, як з писаною торбою, імітуючи бурхливу діяльність
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27.05.2024 13:19 Ответить
Він хоче бути до цього хоч якось дотичним. Бо в іншому разі - нуль без палички. І так легітимність під питанням, а ви хочете, щоб його зовсім попустили, ще й на міжнародній арені. ))) Питання номер два - він знає, що виконання «формули миру ім. В.А. Зепупкіна» - то є нереально. Бо самі забаганки. Він і не розраховує на якийсь результат з врегулювання ситуації, бо в такому разі - на вихід разом зі всією своєю шоблою. Це не входить в їх плани. Андрєйбарісич нє одобріт.
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27.05.2024 13:27 Ответить
а чого не спершу русня, а потім Україні шо останеться?
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27.05.2024 13:23 Ответить
Давайте сразу сядьте на костях убитых рашистами женщин и детей и соситесь с террористом ******
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27.05.2024 13:23 Ответить
можна приїхати заспівати на руїнах театру Маріуполя. Або зробити ярмарку на згарищі епіцентру Харкова. Я вже нічому не здивуюся
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28.05.2024 00:28 Ответить
Ніяких перемовин з москалями. Ми бажаємо жити - москалі мріють бачити нас мертвими. Про що нам розмовляти? Будемо битися до останнього.
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27.05.2024 13:26 Ответить
таке маленьке зле бздо, але вже всіх наїбав на все життя!
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27.05.2024 13:32 Ответить
Будуть міняти Україну на "дешевий" газ.
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27.05.2024 13:44 Ответить
Для цивилизованного зажравшегося мира пожелание - закройте нах лавочку под названием ООН, забудьте навсегда о международном праве, в частности - о принципе уважения суверенитета и территориальной целостности каждой страны, и будьте готовы к потенциальному нападению любого взбесившегося диктатора на вас.
Если готовы к тому, то нет проблем - организовуйте встречу агрессора и её жертвы
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27.05.2024 13:48 Ответить
Може Трамп буде замість цього збиральника коштів у Голлівуді?
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27.05.2024 13:53 Ответить
Некрасиво со стороны ЕС. Саммит Зеленского для них шутка?
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27.05.2024 14:10 Ответить
У будь якому випадку не можна дати можливість зеленоплєснявим напряму домовлятися з мокшанами, як вони цього хотіли на початку в бульбашиї та Турції.
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27.05.2024 14:10 Ответить
Дуже класно розказувати, як не можна вести перемовини з країною-терористом, але це працює коли сил достатньо. А коли лінія фронту за рік практично не змінилась, відчутного прогресу по зброї не видно, якогось плану влади змінити хід війни не видно - то час грає не нас.
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27.05.2024 14:22 Ответить
Так - якщо лінія фронту за рік не змінилась то виходить навпаки - час грає на нас . Русня товчеться лобом об нашу оборону , виснажується , спалює ресурси а толку від цього - 0 . Для нас це добре .
Ресурс в них більший , то ж - в цих умовах про успішний наш наступ годі й мріяти . На мою думку - його не потрібно було й починати в минулому році . Це була помилка .
Тактика - виснаження противника , тобто - надійна оборонна тактика , в купі з тактикою завдання безперервних болючих ударів по глибоких тилах русні , по заводах , по аеродромах , по військових об'єктах Криму , по ЧФ , єдина дієва і вірна в цій ситуації .
А якби ще наші партньори не бзділи і дозволили стріляти своєю зброєю по військових об'єктах на території рашки , взагалі було б пречудово .
Я читаю рашистські пабліки , і попри їхню вдавану на публіку - браваду , бачу в якому розпачі вони знаходяться від того що несуть величезні втрати і не можуть ніяк прорвати нашу оборону .
Нам треба сидіти в обороні і чекати на помилку кацапів . Як було під Харковом у 2022 р .
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27.05.2024 15:41 Ответить
Євросоюз за стільки років так інічого і не зрозумів на жаль.Бовдури тотальні.Вони на стільки вжилися в свою систему що не розуміють що дикуни 21 століття клали на них на їх погляд життя і устрій.Вони не розуміють якщо наприклад орки зайдуть в прибалтику це буде 24.7 грабежі і вбивства просто так.Вони не розуміють що з цим ворогом неможливо домовитися це лайно розумію тільки позицію сили.Як тільки цю крису задавити то почненться тотальний писк і тікання з тієї обісраної лодки.Але
Євросоюз тотально знову і знову намагається домовитися з крисою яка вже чумна.Її знищувати треба бо пів руки відгризе.Але стариій світ зажрався забув часи 2 світової забув як горіли їх міста.
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27.05.2024 16:13 Ответить
 
 