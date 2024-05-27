Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, - Bloomberg
ЕС хочет после саммита в Швейцарии организовать переговоры с участием РФ в Саудовской Аравии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Подробностей этого плана издание не раскрывает, когда и в каком формате может состояться встреча с участием РФ, Bloomberg также не пишет.
"Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время, как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников, и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий", - говорится в публикации.
По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, пишет Bloomberg.
Глобальный саммит мира
Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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де смітуни?
Если готовы к тому, то нет проблем - организовуйте встречу агрессора и её жертвы
Ресурс в них більший , то ж - в цих умовах про успішний наш наступ годі й мріяти . На мою думку - його не потрібно було й починати в минулому році . Це була помилка .
Тактика - виснаження противника , тобто - надійна оборонна тактика , в купі з тактикою завдання безперервних болючих ударів по глибоких тилах русні , по заводах , по аеродромах , по військових об'єктах Криму , по ЧФ , єдина дієва і вірна в цій ситуації .
А якби ще наші партньори не бзділи і дозволили стріляти своєю зброєю по військових об'єктах на території рашки , взагалі було б пречудово .
Я читаю рашистські пабліки , і попри їхню вдавану на публіку - браваду , бачу в якому розпачі вони знаходяться від того що несуть величезні втрати і не можуть ніяк прорвати нашу оборону .
Нам треба сидіти в обороні і чекати на помилку кацапів . Як було під Харковом у 2022 р .
Євросоюз тотально знову і знову намагається домовитися з крисою яка вже чумна.Її знищувати треба бо пів руки відгризе.Але стариій світ зажрався забув часи 2 світової забув як горіли їх міста.