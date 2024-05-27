Євросоюз планує після Саміту миру в Швейцарії провести конференцію з Росією, - Bloomberg
ЄС прагне після саміту у Швейцарії організувати переговори з участю РФ у Саудівській Аравії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Подробиць цього плану видання не розкриває, коли і в якому форматі може відбутися зустріч із участю РФ, Bloomberg також не пише.
"Президент США Джо Байден планує пропустити саміт для збору коштів у Голлівуді, в той час, як Китай і Бразилія планують конкуруючу ініціативу. Президент України Володимир Зеленський благає лідерів узяти участь, але Москва активно намагається підірвати участь ключових держав. Нам повідомили, що Бразилія та Індія висувають ідею направити більше молодших чиновників, і, як нам повідомили, з Пекіна може бути присутнім тільки високопоставлений державний службовець", - йдеться в публікації.
За словами офіційних осіб, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії, пише Bloomberg.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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де смітуни?
Если готовы к тому, то нет проблем - организовуйте встречу агрессора и её жертвы
Ресурс в них більший , то ж - в цих умовах про успішний наш наступ годі й мріяти . На мою думку - його не потрібно було й починати в минулому році . Це була помилка .
Тактика - виснаження противника , тобто - надійна оборонна тактика , в купі з тактикою завдання безперервних болючих ударів по глибоких тилах русні , по заводах , по аеродромах , по військових об'єктах Криму , по ЧФ , єдина дієва і вірна в цій ситуації .
А якби ще наші партньори не бзділи і дозволили стріляти своєю зброєю по військових об'єктах на території рашки , взагалі було б пречудово .
Я читаю рашистські пабліки , і попри їхню вдавану на публіку - браваду , бачу в якому розпачі вони знаходяться від того що несуть величезні втрати і не можуть ніяк прорвати нашу оборону .
Нам треба сидіти в обороні і чекати на помилку кацапів . Як було під Харковом у 2022 р .
Євросоюз тотально знову і знову намагається домовитися з крисою яка вже чумна.Її знищувати треба бо пів руки відгризе.Але стариій світ зажрався забув часи 2 світової забув як горіли їх міста.