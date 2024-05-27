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Євросоюз планує після Саміту миру в Швейцарії провести конференцію з Росією, - Bloomberg

єс,євросоюз

ЄС прагне після саміту у Швейцарії організувати переговори з участю РФ у Саудівській Аравії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Подробиць цього плану видання не розкриває, коли і в якому форматі може відбутися зустріч із участю РФ, Bloomberg також не пише.

"Президент США Джо Байден планує пропустити саміт для збору коштів у Голлівуді, в той час, як Китай і Бразилія планують конкуруючу ініціативу. Президент України Володимир Зеленський благає лідерів узяти участь, але Москва активно намагається підірвати участь ключових держав. Нам повідомили, що Бразилія та Індія висувають ідею направити більше молодших чиновників, і, як нам повідомили, з Пекіна може бути присутнім тільки високопоставлений державний службовець", - йдеться в публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

За словами офіційних осіб, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії, пише Bloomberg.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Євросоюз (13391) переговори з Росією (1077) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
Ідіоти. Придурки.
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27.05.2024 13:18
+11
сонцесяйний носиться з тим самітом, як з писаною торбою, імітуючи бурхливу діяльність
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27.05.2024 13:19
+10
Давайте сразу сядьте на костях убитых рашистами женщин и детей и соситесь с террористом ******
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27.05.2024 13:23
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Ідіоти. Придурки.
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27.05.2024 13:18 Відповісти
от і я кажу - відригайло 19 щє не раз стошнить....
де смітуни?
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27.05.2024 13:24 Відповісти
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27.05.2024 13:18 Відповісти
сонцесяйний носиться з тим самітом, як з писаною торбою, імітуючи бурхливу діяльність
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27.05.2024 13:19 Відповісти
Він хоче бути до цього хоч якось дотичним. Бо в іншому разі - нуль без палички. І так легітимність під питанням, а ви хочете, щоб його зовсім попустили, ще й на міжнародній арені. ))) Питання номер два - він знає, що виконання «формули миру ім. В.А. Зепупкіна» - то є нереально. Бо самі забаганки. Він і не розраховує на якийсь результат з врегулювання ситуації, бо в такому разі - на вихід разом зі всією своєю шоблою. Це не входить в їх плани. Андрєйбарісич нє одобріт.
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27.05.2024 13:27 Відповісти
а чого не спершу русня, а потім Україні шо останеться?
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27.05.2024 13:23 Відповісти
Давайте сразу сядьте на костях убитых рашистами женщин и детей и соситесь с террористом ******
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27.05.2024 13:23 Відповісти
можна приїхати заспівати на руїнах театру Маріуполя. Або зробити ярмарку на згарищі епіцентру Харкова. Я вже нічому не здивуюся
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28.05.2024 00:28 Відповісти
Ніяких перемовин з москалями. Ми бажаємо жити - москалі мріють бачити нас мертвими. Про що нам розмовляти? Будемо битися до останнього.
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27.05.2024 13:26 Відповісти
таке маленьке зле бздо, але вже всіх наїбав на все життя!
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27.05.2024 13:32 Відповісти
Будуть міняти Україну на "дешевий" газ.
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27.05.2024 13:44 Відповісти
Для цивилизованного зажравшегося мира пожелание - закройте нах лавочку под названием ООН, забудьте навсегда о международном праве, в частности - о принципе уважения суверенитета и территориальной целостности каждой страны, и будьте готовы к потенциальному нападению любого взбесившегося диктатора на вас.
Если готовы к тому, то нет проблем - организовуйте встречу агрессора и её жертвы
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27.05.2024 13:48 Відповісти
Може Трамп буде замість цього збиральника коштів у Голлівуді?
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27.05.2024 13:53 Відповісти
Некрасиво со стороны ЕС. Саммит Зеленского для них шутка?
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27.05.2024 14:10 Відповісти
У будь якому випадку не можна дати можливість зеленоплєснявим напряму домовлятися з мокшанами, як вони цього хотіли на початку в бульбашиї та Турції.
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Дуже класно розказувати, як не можна вести перемовини з країною-терористом, але це працює коли сил достатньо. А коли лінія фронту за рік практично не змінилась, відчутного прогресу по зброї не видно, якогось плану влади змінити хід війни не видно - то час грає не нас.
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27.05.2024 14:22 Відповісти
Так - якщо лінія фронту за рік не змінилась то виходить навпаки - час грає на нас . Русня товчеться лобом об нашу оборону , виснажується , спалює ресурси а толку від цього - 0 . Для нас це добре .
Ресурс в них більший , то ж - в цих умовах про успішний наш наступ годі й мріяти . На мою думку - його не потрібно було й починати в минулому році . Це була помилка .
Тактика - виснаження противника , тобто - надійна оборонна тактика , в купі з тактикою завдання безперервних болючих ударів по глибоких тилах русні , по заводах , по аеродромах , по військових об'єктах Криму , по ЧФ , єдина дієва і вірна в цій ситуації .
А якби ще наші партньори не бзділи і дозволили стріляти своєю зброєю по військових об'єктах на території рашки , взагалі було б пречудово .
Я читаю рашистські пабліки , і попри їхню вдавану на публіку - браваду , бачу в якому розпачі вони знаходяться від того що несуть величезні втрати і не можуть ніяк прорвати нашу оборону .
Нам треба сидіти в обороні і чекати на помилку кацапів . Як було під Харковом у 2022 р .
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27.05.2024 15:41 Відповісти
Євросоюз за стільки років так інічого і не зрозумів на жаль.Бовдури тотальні.Вони на стільки вжилися в свою систему що не розуміють що дикуни 21 століття клали на них на їх погляд життя і устрій.Вони не розуміють якщо наприклад орки зайдуть в прибалтику це буде 24.7 грабежі і вбивства просто так.Вони не розуміють що з цим ворогом неможливо домовитися це лайно розумію тільки позицію сили.Як тільки цю крису задавити то почненться тотальний писк і тікання з тієї обісраної лодки.Але
Євросоюз тотально знову і знову намагається домовитися з крисою яка вже чумна.Її знищувати треба бо пів руки відгризе.Але стариій світ зажрався забув часи 2 світової забув як горіли їх міста.
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27.05.2024 16:13 Відповісти
 
 