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"Слуга народа" Радуцкий о постановлении Кабмина о запрете онлайн-бронирования лекарств: "Это техническая недоработка"

Радуцький про заборону онлайн бронювання ліків

В финальном постановлении, которое вынесут на утверждение правительства, скорее всего не будет запрета для работы аптечных маркетплейсов в Украине. То, что такая норма появилась в проекте может быть следствием технической недоработки.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

"По моему мнению, такой пункт в постановлении это, скорее всего, техническая недоработка. Уверен, что на заседание правительства вынесут постановление без запрета работы маркетпрайсеров. Подчеркиваю, что это только проект постановления. Как народный депутат не могу непосредственно влиять на исполнительную власть. Но могу осуществлять депутатский контроль, писать депутатские обращения, обращаться к профильному министру. Министр Виктор Ляшко заверил меня, что в постановлении, которое вынесут на рассмотрение правительства, этого пункта (о запрете работы маркетпрайсеров. - Ред.) не будет", - отметил парламентарий.

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Речь идет о проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". Этот документ инициировала Гослекслужба после того, как обратились определенные аптечные сети, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

"Есть требования к хранению и контролю за лекарствами, чтобы не изменились свойства лекарств. Есть лекарства, которые, например, надо хранить при температуре +2 - +8. Если аптека, которая имеет лицензию, несет ответственность за это, агрегатор без лицензии не несет никакой ответственности", - отметил заместитель министра.

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После огласки вероятного запрета работы аптечных маркетплейсов, Министерство здравоохранения и Гослекслужба решили продолжать обсуждение проекта постановления, однако полностью от таких изменений не отказались.

"В постановлении есть пункты, которые касаются наших евроинтеграционных обязательств. Например, о том, что лекарства можно будет приобрести исключительно в аптеках, имеющих соответствующую лицензию на деятельность. В то же время маркетпрайсеры не продают лекарства, а лишь позволяют их забронировать, чтобы потом купить в аптеках", - отметил председатель комитета по вопросам здоровья нации.

Напомним, что информация о рисках заблокировать в Украине работу сервисов по бронированию лекарств возмутила украинцев. Петицию о недопущении таких действий, которую инициировал портал tabletki.ua подписали более 30 тысяч граждан.

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Автор: 

аптека (128) Радуцкий Михаил (287) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+11
«Слуги народу» - це технічне недопрацювання їхніх батьків при зачатті немитим @уйом.
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27.05.2024 13:25
+4
І те, і те. Тотальне невігластво щодо професійного рівня, освіти, необхідних для галузей, на які їх призначили. І водночас високий професіоналізм щодо вкрасти, намахати, привласнити...
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27.05.2024 14:32
+3
ну реально маразм а не закон. Зручно, шукаєш на таблетка.юа, бронюєш, отримуєш знижку і йдеш собі забираєш в аптеці, зручно ж? Зручно. Я наприклад дуже активно користуюся цим сервісом таблетки юа.
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27.05.2024 13:52
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«Слуги народу» - це технічне недопрацювання їхніх батьків при зачатті немитим @уйом.
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27.05.2024 13:25 Ответить
Такі п.діки тупі і затуркані... Якщо врахувати, що через бронювання ліки, ціни на які і так завищені в декілька разів, на 20% менші скільки мільярдів ПДВ вони не отримають,
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27.05.2024 13:37 Ответить
Так таких у нас зроблених грязним @уйом 73%, вони подібних собі і обирають
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27.05.2024 15:20 Ответить
Вони "европейськими" нормами усіляку свою дурь будуть прикривати!
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27.05.2024 21:33 Ответить
- А как у вас так получилось?
- Ну, не получилось.
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27.05.2024 13:28 Ответить
Слава Богу! Тільки після підсрачників до тями приходять!!
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27.05.2024 13:34 Ответить
Ще ні.
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27.05.2024 21:32 Ответить
"Це технічне недопрацювання"

Мгм...
Я випадково натиснув не ту клавішу - і мене задавили жаба!
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27.05.2024 13:35 Ответить
задавили
задавила
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27.05.2024 13:50 Ответить
Ну нема техніків! А потім Інженерів. А от праФФесором... (стид і сором) вже навіть з СІЗО відпускають(((
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27.05.2024 13:38 Ответить
ну реально маразм а не закон. Зручно, шукаєш на таблетка.юа, бронюєш, отримуєш знижку і йдеш собі забираєш в аптеці, зручно ж? Зручно. Я наприклад дуже активно користуюся цим сервісом таблетки юа.
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27.05.2024 13:52 Ответить
Гадуцький, як співвласник мережі аптек, 8вісно хотів би, щоб маркетплейси зникли і він, Тігіпко і інша мерзота могла задирати ціни в космос.
Тепер робить вигляд, що " я нє такая, я жду трамвая"
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27.05.2024 13:54 Ответить
Абсолютна відсутність зв'язку між вимогами по зберіганню, ліцензуванню діяльності, відповідальністю аптек, європейськими нормами - і діяльністю маркетплейса, який взагалі не продає ліки. Це або тотальне невігластво, і за це треба виганяти з влади, або це навмисна спроба заробляти більше на великих аптеках - і за це треба саджати.
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27.05.2024 14:11 Ответить
І те, і те. Тотальне невігластво щодо професійного рівня, освіти, необхідних для галузей, на які їх призначили. І водночас високий професіоналізм щодо вкрасти, намахати, привласнити...
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27.05.2024 14:32 Ответить
Дайте їм ще 100 днів! Вони вчаться!
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27.05.2024 14:30 Ответить
хФельшыр кРадуцкій - работаєт!! А про "маскі нєнужны" з держрезерву - в китай, вже всi і забули - ныначасi!!
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27.05.2024 14:40 Ответить
 
 