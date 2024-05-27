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Новини
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"Слуга народу" Радуцький про постанову Кабміну щодо заборони онлайн-бронювання ліків: "Це технічне недопрацювання"

Радуцький про заборону онлайн бронювання ліків

У фінальній постанові, яку винесуть на затвердження уряду, найімовірніше не буде заборони для роботи аптечних маркетплейсів в Україні. Те, що така норма з’явилась у проєкті може бути наслідком технічного недопрацювання.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

"На мою думку, такий пункт в постанові це, скоріш за все, технічне недопрацювання. Впевнений, що на засідання Уряду винесуть постанову без заборони роботи маркетпрайсерів. Наголошую на тому, що це лише проєкт постанови. Як народний депутат не можу безпосередньо впливати на виконавчу владу. Але можу здійснювати депутатський контроль, писати депутатські звернення, звертатися до профільного міністра. Міністр Віктор Ляшко запевнив мене, що у постанові, яку винесуть на розгляд Уряду, цього пункту (про заборону роботи маркетпрайсерів. - Ред.) не буде", - зазначив парламентар.

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Йдеться про проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)". Цей документ ініціювала Держлікслужба після того, як звернулися певні аптечні мережі, повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

"Є вимоги до зберігання й контролю за ліками, щоб не змінилися властивості ліків. Є ліки, які, наприклад, треба зберігати при температурі +2 - +8. Якщо аптека, яка має ліцензію, несе відповідальність за це, агрегатор без ліцензії не несе жодної відповідальності", - зазначив заступник міністра.

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Після розголосу ймовірної заборони роботи аптечних маркетплейсів, Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба вирішили продовжувати обговорення проєкту постанови, однак повністю від таких змін не відмовились.

"У постанові є пункти, які стосуються наших євроінтеграційних зобов’язань. Наприклад, про те, що ліки можна буде придбати винятково в аптеках, що мають відповідну ліцензію на діяльність. Водночас маркетпрайсери не продають ліки, а лише дозволяють їх забронювати, щоб потім купити в аптеках", – зауважив голова комітету з питань здоровʼя нації.

Нагадаємо, що інформація про ризики заблокувати в Україні роботу сервісів з бронювання ліків збурила українців. Петицію про недопущення таких дій, яку ініціював портал tabletki.ua підписали понад 30 тисяч громадян.

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Автор: 

аптека (187) Радуцький Михайло (284) фармацевтика (82)


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Топ коментарі
+11
«Слуги народу» - це технічне недопрацювання їхніх батьків при зачатті немитим @уйом.
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27.05.2024 13:25
+4
І те, і те. Тотальне невігластво щодо професійного рівня, освіти, необхідних для галузей, на які їх призначили. І водночас високий професіоналізм щодо вкрасти, намахати, привласнити...
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27.05.2024 14:32
+3
ну реально маразм а не закон. Зручно, шукаєш на таблетка.юа, бронюєш, отримуєш знижку і йдеш собі забираєш в аптеці, зручно ж? Зручно. Я наприклад дуже активно користуюся цим сервісом таблетки юа.
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27.05.2024 13:52
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«Слуги народу» - це технічне недопрацювання їхніх батьків при зачатті немитим @уйом.
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27.05.2024 13:25 Відповісти
Такі п.діки тупі і затуркані... Якщо врахувати, що через бронювання ліки, ціни на які і так завищені в декілька разів, на 20% менші скільки мільярдів ПДВ вони не отримають,
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27.05.2024 13:37 Відповісти
Так таких у нас зроблених грязним @уйом 73%, вони подібних собі і обирають
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27.05.2024 15:20 Відповісти
Вони "европейськими" нормами усіляку свою дурь будуть прикривати!
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27.05.2024 21:33 Відповісти
- А как у вас так получилось?
- Ну, не получилось.
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27.05.2024 13:28 Відповісти
Слава Богу! Тільки після підсрачників до тями приходять!!
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27.05.2024 13:34 Відповісти
Ще ні.
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27.05.2024 21:32 Відповісти
"Це технічне недопрацювання"

Мгм...
Я випадково натиснув не ту клавішу - і мене задавили жаба!
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27.05.2024 13:35 Відповісти
задавили
задавила
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27.05.2024 13:50 Відповісти
Ну нема техніків! А потім Інженерів. А от праФФесором... (стид і сором) вже навіть з СІЗО відпускають(((
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27.05.2024 13:38 Відповісти
ну реально маразм а не закон. Зручно, шукаєш на таблетка.юа, бронюєш, отримуєш знижку і йдеш собі забираєш в аптеці, зручно ж? Зручно. Я наприклад дуже активно користуюся цим сервісом таблетки юа.
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27.05.2024 13:52 Відповісти
Гадуцький, як співвласник мережі аптек, 8вісно хотів би, щоб маркетплейси зникли і він, Тігіпко і інша мерзота могла задирати ціни в космос.
Тепер робить вигляд, що " я нє такая, я жду трамвая"
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27.05.2024 13:54 Відповісти
Абсолютна відсутність зв'язку між вимогами по зберіганню, ліцензуванню діяльності, відповідальністю аптек, європейськими нормами - і діяльністю маркетплейса, який взагалі не продає ліки. Це або тотальне невігластво, і за це треба виганяти з влади, або це навмисна спроба заробляти більше на великих аптеках - і за це треба саджати.
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27.05.2024 14:11 Відповісти
І те, і те. Тотальне невігластво щодо професійного рівня, освіти, необхідних для галузей, на які їх призначили. І водночас високий професіоналізм щодо вкрасти, намахати, привласнити...
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27.05.2024 14:32 Відповісти
Дайте їм ще 100 днів! Вони вчаться!
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27.05.2024 14:30 Відповісти
хФельшыр кРадуцкій - работаєт!! А про "маскі нєнужны" з держрезерву - в китай, вже всi і забули - ныначасi!!
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27.05.2024 14:40 Відповісти
 
 