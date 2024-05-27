"Слуга народу" Радуцький про постанову Кабміну щодо заборони онлайн-бронювання ліків: "Це технічне недопрацювання"

У фінальній постанові, яку винесуть на затвердження уряду, найімовірніше не буде заборони для роботи аптечних маркетплейсів в Україні. Те, що така норма з’явилась у проєкті може бути наслідком технічного недопрацювання.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

"На мою думку, такий пункт в постанові це, скоріш за все, технічне недопрацювання. Впевнений, що на засідання Уряду винесуть постанову без заборони роботи маркетпрайсерів. Наголошую на тому, що це лише проєкт постанови. Як народний депутат не можу безпосередньо впливати на виконавчу владу. Але можу здійснювати депутатський контроль, писати депутатські звернення, звертатися до профільного міністра. Міністр Віктор Ляшко запевнив мене, що у постанові, яку винесуть на розгляд Уряду, цього пункту (про заборону роботи маркетпрайсерів. - Ред.) не буде", - зазначив парламентар.

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Йдеться про проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)". Цей документ ініціювала Держлікслужба після того, як звернулися певні аптечні мережі, повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

"Є вимоги до зберігання й контролю за ліками, щоб не змінилися властивості ліків. Є ліки, які, наприклад, треба зберігати при температурі +2 - +8. Якщо аптека, яка має ліцензію, несе відповідальність за це, агрегатор без ліцензії не несе жодної відповідальності", - зазначив заступник міністра.

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Після розголосу ймовірної заборони роботи аптечних маркетплейсів, Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба вирішили продовжувати обговорення проєкту постанови, однак повністю від таких змін не відмовились.

"У постанові є пункти, які стосуються наших євроінтеграційних зобов’язань. Наприклад, про те, що ліки можна буде придбати винятково в аптеках, що мають відповідну ліцензію на діяльність. Водночас маркетпрайсери не продають ліки, а лише дозволяють їх забронювати, щоб потім купити в аптеках", – зауважив голова комітету з питань здоровʼя нації.

Нагадаємо, що інформація про ризики заблокувати в Україні роботу сервісів з бронювання ліків збурила українців. Петицію про недопущення таких дій, яку ініціював портал tabletki.ua підписали понад 30 тисяч громадян.

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